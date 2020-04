خروج ابراهیم حاتمی کیا را در خانه ببینید

فیلم خروج آخرین ساخته‌ی ابراهیم حاتمی کیا که در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ به نمایش درآمد به دنبال اتفاقات ناشی از کرونا قرار است بدون اکران در سینما در روزهای آینده به صورت آنلاین عرضه شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و این که مردم به توصیه‌ی وزارت بهداشت باید در خانه بمانند و سینماها هم تعطیل هستند، سازمان هنری رسانه‌ای اوج تهیه‌کننده‌ی آخرین فیلم ابراهیم حاتمی کیا به همراه کارگردان تصمیم گرفتند که فیلم قید اکران عمومی را بزند و در سامانه‌های فیلیمو و نماوا در دسترس مردم قرار بگیرد. اتفاقی که گویا قرار است ظرف همین چند روز آینده رخ دهد.

تازه ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا از اوایل هفته‌ی آینده در سامانه‌های نمایش آنلاین قرار خواهد گرفت و مخاطبان می‌توانند با خرید قانونی با خانواده به تماشای این فیلم سینمایی در فیلیمو و نماوا بنشینند. برای اولین بار است که در ایران یک فیلم سینمایی ابتدا پخش آنلاین مجازی و سپس اکران در سینماها را خواهد داشت.

به دنبال شیوع کرونا در کشورهای خارجی هم تاریخ پخش بسیاری از سریال‌ها از شبکه‌های آنلاین جلو افتاده تا مردم در روزهای قرنطینه در خانه‌هایشان سرگرم شوند.

«خروج» داستان چند پیرمرد دزفولی است که برای دادخواهی از رئیس جمهور با تراکتورهایشان به پاستور می‌آیند. فیلم برمبنای یک داستان واقعی ساخته شده است.

«خروج» با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تهیه‌کننده و سازنده‌اش قرار است به صورت آنلاین پخش شود. تصمیمی که در این روزها به نظر می‌رسد هم به نفع مردم است و هم به نفع سازندگان فیلم. معلوم نیست سینماها تا چه زمانی باید بسته بمانند و بعد از باز شدن هم قاعدتا صف اکران فیلم‌ها بسیار طولانی خواهد بود. صدها فیلم سینمای ایران در حال حاضر در صف اکران هستند و چند روز پیش علیرضا داوودنژاد هم پیشنهاد داده بود سینمای ایران صاحب یک vod ملی شود تا فیلم‌هایی که فرصت اکران پیدا نمی‌کنند یا زمان اکران نامناسبی به آن‌ها نمی‌خورد برای مردم پخش شوند.

در فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا فرامرز قریبیان و پانته‌آ پناهی‌ها نقش اول را بازی می‌کنند و به خصوص بازی قریبیان در این فیلم در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ مورد توجه قرار گرفت. «خروج» در کنار «موج مرده» و «آژانس شیشه‌ای» جزو تندترین و جنجال‌برانگیزترین فیلم‌های حاتمی‌کیاست که در جشنواره نظرات موافق و مخالف تندی از سوی منتقدان رویش نوشته شد.

