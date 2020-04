دیدن خروج حاتمی کیا با بلیت ۱۲ هزار تومانی

خبر رسید که فیلم خروج آخرین ساخته‌ی ابراهیم حاتمی‌‌کیا قید اکران در سینماها را زده و قرار است به صورت آنلاین از فیلیمو و نماوا پخش شود. جزییات اکران اینترنتی فیلم خروج امروز منتشر شد.

فیلم «خروج» که بیستمین اثر سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا محسوب می‌شود از روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ اکرانش را در فضای آنلاین آغاز می‌کند. این اولین‌بار است که در سینمای ایران فیلمی سینمایی بدون اکران در سینماها در فضای مجازی پخش می‌شود. تنها فیلم‌هایی که برای شبکه‌ی نمایش خانگی ساخته شده بودند پیش‌تر به جای سینما در فضای آنلاین به نمایش درمی‌آمدند. این امر با توافق موسسه‌ی رسانه‌ای هنری اوج به عنوان تهیه‌کننده‌ی فیلم و ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان کارگردان محقق می‌شود.

این تصمیم به به دلیل شیوع ویروس کرونا و طولانی شدن حضور مردم در خانه گرفته شده است.

«خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا، به عنوان اولین فیلم سینمای آنلاین، برای حفظ قانون کپی رایت قابلیت دانلود ندارد و مخاطبان می‏‌توانند با پرداخت ۱۲ هزار تومان به مدت ۲۴ ساعت در سرویس vod فیلیمو، تازه‌ترین اثر ابراهیم حاتمی‌کیا را تماشا کنند.

این در حالی است که برای دیدن این فیلم در سینما هر کدام از اعضای خانواده باید یک بلیت ۲۰ هزارتومانی خریداری می‌کردند.

فرامرز قریبیان، پانته‌آ پناهی‌ها، کامبیز دیرباز، سام قریبیان، محمدرضا شریفی نیا و جهانگیر الماسی از بازیگران فیلم «خروج» هستند.

فیلم «خروج» برمبنای یک داستان واقعی ساخته شده است و داستان تعدادی کشاورز پنبه‌کار در دزفول را روایت می‌کند که روزی گذر رئیس جمهور به زمین‌هایشان می‌افتد. بعد از مدتی آب زمین‌های آن‌ها را نابود می‌کند و کشاورزان با تراکتور به سمت تهران می‌آیند تا به پاستور پیش رئیس جمهور بروند.

فیلم اولین‌بار سال گذشته در سی و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر به نمایش درآمد و البته نقدهای متفاوتی دریافت کرد. در حال حاضر هم در فضای مجازی درباره‌ی نمایش فیلم در VODها اختلاف نظرات زیاد است. برخی معتقدند که حاتمی‌کیا در این اوضاع بهترین کار را انجام داده است. هم از یکی از فیلم‌های مهم صف طولانی اکران کم کرده و جا برای بقیه‌ی فیلم‌ها باز می‌شود و هم مردم در روزهایی که باید در قرنطینه‌ی خانگی بمانند می‌توانند فیلم کارگردان مشهور سینمای ایران را ببینند. اما خیلی‌ها هم اعتراض کرده‌اند که اوج چون سازمانی دولتی است و بودجه‌ی فیلم مربوط به یک ارگان خصوصی نبوده توانسته از مزایای اکران عمومی صرفنظر کند و چنین امکانی برای فیلم‌های بخش خصوصی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد «خروج» تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های ابراهیم حاتمی‌کیا شده که بعد از اکرانش قاعدتا حاشیه‌های بیشتری هم حول و حوش آن ایجاد می‌شود. به خصوص که فیلم انتقادهای تندی را هم مطرح می‌کند. حاتمی‌کیا از آن فیلمسازانی است که همیشه نوک پیکان انتقاد را در فیلم‌هایش به سمت مسئولان گرفته و از انتقادی‌ترین فیلم‌های او می‌شود به «موج مرده» و «آژانس شیشه‌ای» اشاره کرد که اولی برای اکران با مشکل مواجه شد و دومی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد.

فیلم در جشنواره‌ی فیلم فجر ۹۸ در پنج رشته نامزد دریافت جایزه‌ی سیمرغ بلورین شد از جمله برای بازی فرامرز قریبیان در نقش اصلی اما در نهایت فقط دو جایزه‌ی بهترین چهره‌پردازی و بهترین جلوه‌های ویژه را به خانه برد.

