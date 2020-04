وقتی دواین جانسون نقش اصلی را به تام کروز باخت

دواین جانسون در یک ویدیو که اخیرا در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرده در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از نقشی که بسیار علاقه‌مند به ایفای آن بوده خبر داده که در نهایت به تام کروز رسید.

جانسون در توضیحات خود عنوان کرده که این نقش در واقع نقش اول فیلم سینمایی «جک ریچر» بوده که سال ۲۰۱۲ با بازی تام کروز اکران شد. این فیلم سینمایی را کریستوفر مک‌کوری کارگردانی کرده است. این اثر اقتباسی است از رمان لی چایلد به نام «یک شلیک» که نهمین کتاب از مجموعه جک ریچر است.

جانسون درمورد این نقش توضیح داده و می‌گوید در هالیوود اصولا بازیگران به نوعی در بسته‌های مشخصی قرار می‌گیرند. به این معنا که برای ایفای یک نقش می‌توانید سراغ مجموعه‌ای از بازیگران با قیافه، رنگ پوست، ابعاد و ویژگی‌های مشخص دیگر بروید. جانسون در ادامه می‌افزاید که برای او چنین شرایطی وجود نداشته. در واقع نمی‌توانید در هالیوود تعداد بازیگران زیادی را پیدا کنید که به دواین جانسون شبیه باشند. به این ترتیب همه نقش‌هایی که به او پیشنهاد شده به نوعی برایش نوشته و خلق شده‌اند.

راک که این سال‌ها به بازیگر بسیار مشهوری تبدیل شده معتقد است با در نظرگرفتن تمام توضیحات بالا نکته عجیب اینجاست که اتفاقا نقش جک ریچر یک مورد استثنایی بوده که از نظر ویژگی‌های توصیف شده در کتاب به او شباهت داشته است.

به گفته راک اطرافیانش چنین توهمی برایش ایجاد کردند که قرار است این نقش به او برسد. با این وجود نقش به تام کروز رسیده که آن زمان یکی از بزرگترین ستاره‌های عالم سینما بود و دواین جانسون ناکام مانده است.

اما با وجود همه این‌ها جانسون امروز از وقایع رخ‌داده ابراز رضایت می‌کند و معتقد است نقش جک ریچر برای مردم از طریق کتاب‌ها شناخته شده بود و تا حد زیادی فضای خلاقیت به خرج دادن را از بازیگری که برای ایفای آن انتخاب می‌شد می‌گرفت به این ترتیب راک نمی‌توانسته آنچه واقعا می‌خواسته را با این نقش انجام بدهد.

جالب اینکه مدت کوتاهی بعد از ناکامی راک در به دست آوردن نقش جک ریچر از مجموعه سریع و خشمگین با این بازیگر تماس می‌گیرند و پیشنهاد حضور در فیلم سینمایی «سریع ۵» مطرح می‌شود. جانسون می‌گوید زمانی با او تماس گرفتند که بسیار دیر بود و پروژه در عمل آغاز شده بود. در عین حال پول چندانی هم در این قسمت بخصوص پیشنهاد نشد. با این حال فرصت خوبی بود تا نقش هابز آفریده شود.

به هر حال جانسون تنها خواستار آزادی عمل برای پروراندن این شخصیت شده و حضور در این پروژه را می‌پذیرد. تصمیمی که به نوعی تمام زندگی حرفه‌ای او را دگرگون می‌کند و این بازیگر را به یکی از محبوب‌ترین و پول‌سازترین ستاره‌های حال حاضر هالیوود تبدیل می‌کند که یک تنه قادر است هر فیلم سینمایی را پرمخاطب کند.

