شرکت دیزنی تصمیم گرفته انیمیشن محبوب رابین هود (Robin Hood) ساخته سال ۱۹۷۳ را بازسازی کند. ظاهرا کارلوس لوپز استرادا برای کارگردانی این فیلم انتخاب شده است. این هنرمند مکزیکی- آمریکایی به دلیل ساخت فیلم سینمایی «بلایند اسپاتینگ» به عنوان اولین اثر بلند کارنامه‌اش شناخته شده است.

فیلم‌نامه رابین‌ هود جدید را کری گرانلاند می‌نویسد. گرانلاند پیش از این نویسنده فیلم‌نامه «بانو و ولگرد» (Lady and the Tramp) اثر دیگر لایو اکشن دیزنی بود که سال ۲۰۱۹ براساس انیمیشنی به همین نام تولید سال ۱۹۵۵ اکران شد. تهیه‌کننده این پروژه هم جاستین اسپرینگر خواهد بود که در پروژه‌هایی همچون «ترون: میراث» (Tron: Legacy) و «دامبو» (Dumbo) حضور داشته است.

رابین هود داستان مشهوری دارد که تقریبا به گوش اغلب اهالی سینما و ادبیات در سراسر جهان رسیده است. قصه دزدان جنگل شروود در نزدیکی شهر ناتینگهام که به نوعی نماد شکل خاصی از عدالت‌طلبی است؛ دزدیدن از ستمکاران ثروتمند و بخشش آن به فقرا و نیازمندان.

آثار سینمایی برگرفته از این داستان در دوره‌هایی با استقبال گسترده مواجه شدند و در مواقعی قادر نبودند توجه مخاطبان را به خود جلب کنند. با این وجود نمی‌توان منکر این نکته شد که نفوذ این داستان در فرهنگ عامه طی دهه‌های گذشته همچون سابق باقی مانده.

گفته می‌شود که این اقتباس لایو اکشن قرار است اثری موزیکال باشد و شخصیت‌های فیلم هم ویژگی‌هایی شبه‌انسانی خواهند داشت. فیلم از ترکیب گرافیک کامپیوتری و عناصر آثار لایو اکشن ساخته خواهد شد. تصمیم به تولید این پروژه جدید پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا گرفته شد و به دلیل اتفاقات هفته‌ها و ماه‌های اخیر تولید این فیلم سینمایی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.

در حال حاضر گفته شده که قرار است فیلم سینمایی رابین هود به شکل انحصاری در شبکه تلویزیونی دیزنی پلاس به نمایش درآید. تصمیم دیزنی برای بازسازی این اثر در ادامه ساخت تعداد قابل توجهی از بازسازی‌های سال‌های اخیر اتفاق می‌افتد. فیلم‌هایی چون شیرشاه، علاءالدین و مولان بخشی از پروژه‌های اخیر دیزنی در این بخش بودند. فیلم‌های شیرشاه و علاءالدین هر دو از جمله آثاری بودند که در گیشه عملکرد بسیار موفقیت‌آمیزی به خرج دادند و به فروش بالای یک میلیارد دلار دست یافتند. مولان قرار بود ۲۷ مارس سال میلادی جاری اکران شود اما وقایع اخیر در رابطه با ویروس کرونا اکران این اثر سینمایی را به تعویق انداخت.

تصمیم دیزنی در پخش اختصاصی رابین هود از شبکه تلویزیونی دیزنی پلاس به نوعی نمایانگر سیاست‌های این شرکت در رابطه با شبکه تلویزیونی خود است. از یک سو دیزنی تلاش می‌کند با تولید آثار اختصاصی بیشتر، مخاطبانی وفادار را جذب این شبکه کند. از طرف دیگر رابین هود اثری است که احتمالا قادر به فروش گسترده‌ای شبیه به فیلم‌های علاءالدین و شیرشاه نخواهد بود و در نتیجه گزینه مناسب‌تری برای پخش تلویزیونی در نظر گرفته می‌شود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی رابین هود که قرار است به زودی تولید شود قبلا آثاری را در کارنامه داشت که دقیقا از نظر تجاری وضعیت ویژه‌ای داشته‌اند. برای مثال هر دو فیلم دامبو و ترون‌: میراث با بودجه‌های ۱۷۰ میلیون دلاری تولید شدند و فروشی در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار داشتند. احتمالا دیزنی ترجیح می‌دهد بعضی پروژه‌هایی که قرار است در این حد و اندازه فروش داشته باشند را به شبکه دیزنی پلاس بسپارد.

منبع متن: digikala