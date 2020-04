جیمز گان کارگردان فیلم‌های سینمایی در حال تولید «نگهبانان کهکشان ۳» و «جوخه انتحار» گفته اکران هیچکدام از این دو فیلم به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق نخواهد افتاد.

گان این موضوع را زمانی اعلام کرد که در حال پاسخ‌دادن به پرسش‌های هواداران در حساب کاربری توییتر خود بود. گان در مورد این آثار توضیح داد و گفت جوخه انتحار که برای استودیوی برادران وارنر تولید می‌شود طبق برنامه پیش خواهد رفت و در تاریخ ۶ آگوست سال میلادی ۲۰۲۱ اکران خواهد شد.

این کارگردان توضیح داد: در حال حاضر هیچ دلیلی برای تغییر تاریخ اکران جوخه انتحار وجود ندارد. در حال حاضر طبق برنامه و گاهی جلوتر از برنامه پیش می‌رویم. بسیار خوش‌شانس بودیم که به موقع فیلم‌‍برداری اثر را به پایان رساندیم و در خانه مشغول تدوین فیلم شدیم. گان به این نکته هم اشاره کرد که هنوز تریلر فیلم آماده نشده و به دلیل شرایط قرنطینه فرایند تدوین به آرامی پیش می‌رود.

جیمز گان درباره فیلم سینمایی نگهبانان کهکشان ۳ هم به نکات مشابهی اشاره کرد. به گفته این کارگردان در حال حاضر برنامه فیلم نگهبانان کهکشان ۳ دقیقا طبق همان چارچوبی پیش می‌رود که قبل از شیوع کرونا در جریان بود. البته باید این نکته را اضافه کنیم که دیزنی هنوز تاریخ اکران قسمت سوم از مجموعه نگهبانان کهکشان را اعلام نکرده است.

گرچه دو اثری که جیمز گان روی آن‌ها کار می‌کند تاثیر چندانی نپذیرفته‌اند و شیوع ویروس شرایط ساخت و اکران احتمالی‌شان را تغییر نداده اما این روند برای بسیاری از آثار سینمایی به شکل دیگری در جریان است. برای مثال فیلم سینمایی «بیوه سیاه» که قرار بود در ماه می اکران شود به تاخیر افتاده و تاریخ اکران آن به ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ منتقل شده است. تغییر تاریخ اکران بیوه سیاه تاثیر دومینومانندی بر سایر آثار مارول داشته و به تغییر تاریخ اکران «اترنالز»، «شانگ چی»، «دکتر استرنج ۲» و «ثور: عشق و تندر» منجر خواهد شد. همچنین فیلم‌های «پلنگ سیاه ۲» و «کاپیتان مارول ۲» برای اکران در نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده‌اند.

ماجرای جیمز گان و ساخت فیلم‌هایی در مجموعه نگهبانان کهکشان هم فراز و نشیب‌های جالب توجهی داشته است. این کارگردان چند سال پیش به دلیل توییت‌های جنجال‌برانگیز قدیمی‌اش توسط دیزنی از این مجموعه اخراج شد و از ادامه کار روی این آثار بازماند. گان اما مدتی بعد دوباره استخدام و بازگردانده شد. این وقایع باعث شد کار روی مجموعه نگهبانان کهکشان به تاخیر بیافتد و در این شرایط گان برای ساخت جوخه انتحار به استخدام برادران وارنر درآمد. به این ترتیب جیمز گان با این دو شرکت بزرگ فیلم‌سازی به توافق رسید که پس از پایان کار روی فیلم جوخه انتحار، فیلم‌برداری نگهبانان کهکشان را هم آغاز کند.

در حال حاضر اطلاعات چندانی از فیلمی که گان برای برادران وانر تولید می‌کند نداریم به جز اینکه این فیلم دنباله مستقل جوخه انتخار ساخته سال ۲۰۱۶ است. بعضی شخصیت‌ها چون هارلی کوئین با بازی مارگو رابی و آماندا والر با بازی وایولا دیویس در این فیلم حضور دارند و شخصیت‌هایی مثل ددشات و جوکر با بازی‌های ویل اسمیت و جرد لتو از فیلم حذف شده‌اند. در عین حال بازیگران جدیدی چون ادریس آلبا، جان سنا و تایکا وایتیتی نیز به این اثر سینمایی اضافه شده‌اند.

به نظر می‌رسد ساخت این فیلم تلاشی است برای به فراموشی سپردن فیلم قبلی جوخه انتحار که اگرچه فروش چندان بدی نداشت اما از نگاه منتقدان به شکل گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته بود.

