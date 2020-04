فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» را می‌توان بدون بحث و مجادله یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سینمایی یک‌دهه اخیر نامید. فیلمی که در نهایت هنگام اکران با استقبال خیره‌کننده مخاطبان مواجه شد، موفقیت گسترده‌ای کسب کرد و رکوردهای تاریخی برجسته‌ای به جا گذاشت.

حال مدتی پس از اکران این اثر سینمایی سوالی که احتمالا برای بسیاری از مخاطبان ایجاد شده این است که آیا باید در ادامه منتظر تولید فیلمی همچون انتقام‌جویان ۵ باشیم یا مارول برنامه دیگری برای ادامه این سری از فیلم‌ها دارد؟

در هر حال از این نکته مطلع هستیم که فیلمی از مجموعه انتقام‌جویان در آثار فاز چهارم سینمای مارول وجود ندارد. دلیل این غیاب هم واضح است؛ مارول باید جهان سینمایی خود را پس از پایان بازی دوباره بسازد. بسیاری از قهرمانان جهان سینمایی که دنبال می‌کردیم مرده‌اند یا بازنشسته‌ شده‌اند و همچنین نیاز به ساخت شخصیت‌های شرور جدیدی نیز احساس می‌شود. با این اوصاف نمی‌شود انتظار دیدن یک انتقام‌جویان جدید را داشته باشیم. باید ابتدا ابرقهرمان‌های جدیدی را بشناسیم، با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم، دوستشان داشته باشیم، با شخصیت‌های منفی جدید‎ آشنا و درگیر شرارت‌هایشان شویم تا در نهایت آماده فیلم بزرگ دیگری همچون پایان بازی باشیم.

مارول پیش از این تایید کرده که فیلم جدید در مجموعه انتقام‌جویان به بزرگی پایان بازی نخواهد بود و بیشتر به قسمت اول مجموعه نزدیک است. اما دقیقا قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ باید در نظر داشته باشیم که انتقام‌جویان تنها ابرقهرمان‌هایی نیستند که مارول برای ساخت قسمت جدید در اختیار دارد. این استودیو قصد دارد شخصیت‌های مردان ایکس را وارد جهان سینمایی خود کند و در کنار آن چهار شگفت‌انگیز هم یک راه‌اندازی مجدد خواهند داشت و درون جهان سینمایی مارول قرار خواهند گرفت. علاوه بر این طبق شایعات جدید فاز چهارم قرار است به جاافتادن «صاعقه‌ها» نیز کمک کند. به این ترتیب احتمالا باید برای به‌هم پیوستن این قهرمان‌ها زمان بیشتری را منتظر بمانیم.

از سوی دیگر موضوع انتقام‌جویان جوان هم از نکات کنجکاوی‌برانگیزی است که مشتاقیم زودتر درباره‌اش بشنویم. طبق بعضی از اطلاعات منتشرشده ممکن است مارول در جهان سینمایی خود یک تیم خاص از انتقام‌جویان جوان را ایجاد کند. در همین راستا توماس پولیتو سردبیر ارشد رسانه و نویسنده ادعا کرده مارول در حال کار روی پروژه انتقام‌جویان جوان است.

برخی تحلیل‌گران می‌گویند مارول مدت‌ها است که در حال آماده‌سازی انتقام‌جویان جوان است. به باور این عده کسی لنگ دختر اسکات لنگ یکی از اعضای این گروه خواهد بود. مجموعه تلویزیونی هاکای کیت بیشاپ را به جهان مارول می‌آورد، ویکان و اسپید فرزندان دوقلوی اسکارلت ویچ و ویژن نیز از دیگر اعضای انتقام‌جویان جوان هستند که در وانداویژن به مخاطبان معرفی خواهند شد.

در شرایط فعلی مشخص نیست که باید دقیقا چه زمانی منتظر انتقام‌جویان جوان باشیم و این را هم نمی‌دانیم که آیا علاوه بر این اثر یک فیلم مستقل همچون انتقام‌جویان ۵ هم ساخته می‌شود یا خیر. به هر حال امکان کنار هم قراردادن مجموعه‌ای از شخصیت‌ها، تقاطع بسیاری از داستان‌ها و مرتبط‌کردن فیلم‌ها و سریال‌های جدید بهم بیشتر از همیشه وجود دارد. اگر شایعات مطرح‌شده صحت داشته باشند می‌شود ادعا کرد انتقام‌جویان جوان پنجمین اثر سینمایی در مجموعه اونجرز خواهد بود.

منبع متن: digikala