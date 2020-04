یکی از فیلم‌‌های جدید جهان سینمایی مارول که در حال حاضر در مرحله پیش‌تولید قرار دارد فیلم ابرقهرمانی «ثور: عشق و آذرخش» (Thor: Love and Thunder) است. اما در حال حاضر چه اطلاعاتی از این پروژه در اختیار داریم؟

ابتدا با یکی از جزییات جدیدی که ظرف یک ماه گذشته از این اثر سینمایی منتشر شد شروع کنیم؛ خبری مربوط به شخصیت منفی فیلم. براساس این اطلاعات کریستین بیل قرار است در فیلم ثور: عشق و آذرخش نقش شخصیت شرور را بازی کند. این خبر ماه گذشته توسط تسا تامپسون بازیگر فیلم سینمایی «ثور: راگناروک» (Thor: Ragnarok) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

تسا تامسپون در ثور: راگناروک و همچنین «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) نقش والکیری را برعهده داشت. این بازیگر قرار است همین نقش را در فیلم جدید مجموعه ثور ایفا کند.

تامپسون در مصاحبه خود عنوان کرده پیوستن کریستین بیل به مجموعه اتفاق بسیار فوق‌العاده‌ای است؛ این بازیگر افزوده که فیلم‌نامه نوشته شده برای ثور: عشق و آذرخش را خوانده و پس از آن پیامک‌های پرهیجانی را هم با ناتالی پورتمن درباره قسمت جدید مجموعه رد و بدل کرده‌اند؛ پورتمن در قسمت چهارم مجموعه قرار است نقش جین فاستر را ایفا کند. ناتالی پورتمن این نقش را در فیلم‌های «ثور» (Thor)، «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) و انتقام‌جویان: پایان بازی ایفا کرده بود و حال مجددا برای جلوی دوربین بردن این نقش بازخواهد گشت.

شایعه حضور کریستین بیل در فیلم جدید ابرقهرمانی مجموعه ثور از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۰ بر سر زبان‌ها افتاد اما خبر جدیدی که تقریبا یک ماه قبل منتشر شد تا حد زیادی به موضوع رسمیت بخشیده است. آخرین باری که بیل در یک فیلم ابرقهرمانی حضور یافته به ایفای نقش شخصیت بتمن توسط او در فیلم سینمایی «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» (The Dark Knight Rises) مربوط می‌شود؛ فیلمی به کارگردانی کریستوفر نولان که سومین و آخرین قسمت سه‌گانه شوالیه تاریکی بود.

فیلم سینمایی «ثور: دنیای تاریک» را قرار است تایکا وایتیتی کارگردانی کند و نگارش فیلم‌نامه نیز برعهده همین هنرمند قرار گرفته. وایتیتی فیلم سینمایی ثور: راگناروک را هم در سال ۲۰۱۷ کارگردانی کرده بود. وی همچنین نقش کورگ را در فیلم‌های ثور: راگناروک و انتقام‌جویان: پایان بازی ایفا کرده و در این قسمت هم به ایفای مجدد این نقش خواهد پرداخت؛ نقشی که ظاهرا در این قسمت با تعدادی داستان پیش‌زمینه‌ای نیز همراه خواهد بود.

در فیلم سینمایی ابرقهرمانی ثور: عشق و آذرخش شاهد حضور دو شخصیت ثور، یکی مرد و یکی زن با بازی‌های کریس همسورث و ناتالی پورتمن خواهیم بود.

وایتیتی و تامپسون اخیرا در پخش‌زنده شبکه اجتماعی اینستاگرام جزییات جدیدی را نیز درباره این پروژه مطرح کردند. به گفته این هنرمندان در حال حاضر ۴ یا ۵ طرح اولیه از فیلم‌نامه آماده شده. وایتیتی در این مورد گفته بی‌صبرانه منتظر ساخت فیلم است و اثری که قرار است ساخته شود آنقدر جذاب خواهد بود که باعث می‌شود قسمت قبلی مجموعه، فیلمی بی‌نهایت معمولی به نظر برسد.

تایکا وایتیتی کارگردان نیوزیلندی ابراز امیدواری کرده که به زودی فیلم‌برداری این اثر سینمایی را آغاز کند. البته واضح است که این اتفاق فقط در شرایطی مقدور می‌شود که جهان و بویژه ایالات متحده از شرایط فعلی قرنطینه خارج شود. با این وجود فعلا تاریخ اکران ثور: عشق و آذرخش ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۲ تعیین شده است.

