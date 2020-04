مت ریوز کارگردان فیلم در حال ساخت «بتمن» که سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد می‌گوید این اثر سینمایی با هر بتمنی که تا به امروز دیده‌ایم کاملا متفاوت خواهد بود. این کارگردان در مصاحبه‌ اخیرش توضیح داده قصد دارد وجه انسانی جدی‌تری به این شخصیت ابرقهرمانی مشهور بیافزاید.

ریوز که کارگردانی آثاری چون « طلوع سیاره میمون‌ها» (Dawn of the Planet of the Apes) و «جنگ برای سیاره میمون‌ها» (War for the Planet of the Apes) را در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ برعهده داشته است با شروع کار روی بتمن در حال تجربه فعالیت در قلمرویی جدید است.

در فیلم سینمایی بتمن که مت ریوز جلوی دوربین خواهد برد رابرت پتینسون در نقش بتمن حضور خواهد یافت؛ بتمنی که نسبت به شخصیت همیشگی از نظر جوان‌تربودن هم تا حدودی تازگی خواهد داشت. گرچه جوان‌تربودن بتمن تنها وجه ساختارشکنانه این اثر نخواهد بود.

ریوز در مصاحبه با سایت دیلی بیست گفته استودیوی برادران وارنر به او اجازه داده خلاقانه‌تر با بتمن مواجه شود. ریوز می‌افزاید: همان اول به آن‌ها گفتم چه می‌کنم؛ گفتم ببینید خیلی متشکرم که من را برای کارگردانی فیلم بتمن انتخاب کرده‌اید ولی من قصد ندارم صرفا فیلمی در مجموعه بتمن بسازم بلکه می‌خواهم فیلمی بسازم با شانس متفاوت بودن؛ اثری انسان‌گرایانه با استفاده از استعاره‌های درونی خود این ژانر.

به گفته کارگردان بتمن جدید استودیوی برادران وارنر کاملا در مقابل این پیشنهاد برخوردی مثبت نشان داده و آن را پذیرفته‌ است. ریوز می‌گوید استودیو دست او را بسیار باز گذاشته و به همین دلیل هم پیشنهاد ساخت فیلم را پذیرفته است؛ حتی نگارش فیلم‌نامه بسیار طول کشیده و با فراغت انجام شده اما برادران وارنر در این بخش ماجرا هم ایرادی ندیده‌اند و برای پخته‌ترشدن کار صبور باقی مانده‌اند. ظاهرا بتمن برای مت ریوز فیلمی کاملا شخصی خواهد بود، گرچه اثری است که از همین حالا می‌توان کامیابی تجاری‌اش را هم پیش‌بینی کرد.

گرچه بررسی تاریخچه فیلم‌های سینمایی بتمن نشان می‌دهد ساخت اثری متفاوت نسبت به فیلم قبل اتفاق چندان جدیدی نیست و اساسا فیلم‌های بسیار گوناگونی در این مجموعه یا با محوریت این شخصیت کمیک بوکی ساخته شده اما فیلم جدید ریوز را می‌توان به شکلی دیگر در کنار سیاست کلی استودیوی برادران وارنر درک کرد.

برادران وارنر مدت‌ها است که متوجه شده‌اند جهان دی‌سی از نظر ترکیب ابرقهرمان‌ها یا قصه‌های موازی و تداخلی پتانسیل رقابت با جهان مارول را ندارد. همین موضوع هم باعث نوعی تغییر سیاست در فیلم‌های جهان دی‌سی شده است. برادران وارنر ترجیح می‌دهند آثار دی‌سی متمرکز بر یک شخصیت خاص باشد و در صورت امکان ابعاد هنری و دراماتیک آن بر ابعاد مهیج ظاهری غلبه کند.

محصول سیاست جدید دی‌سی را هم می‌توان در آثار موفقی چون آکوامن و زن شگفت‌انگیز جست‌وجو کرد و هم به نوعی دیگر در فیلمی همچون جوکر که با آثار معمول و مالوف ابرقهرمانی تفاوت‌های جدی دارد و تاکید بیشتری برشخصیت‌سازی و درام‌پردازی دارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد آنچه مت ریوز قصد ساختش را دارد به شکل مشابهی ادامه همین سیاست مذکور است. ریوز پیش از این گفته بود فیلم سینمایی بتمن نوعی داستان کارآگاهی است؛ چیزی که در فیلم‌های گذشته چندان برجسته نبوده. با بررسی سایر اطلاعاتی که تا به امروز از این پروژه منتشر شده ظاهرا باید منتظر اثری رئالیستی همچون مجموعه فیلم‌های بتمن کریستوفر نولان باشیم.

