جشنواره‌ی فیلم کن ۲۰۲۰ قرار بود اسامی فیلم‌های بخش مسابقه‌ی هفتاد و سومین جشنواره‌ی کن را تا امروز اعلام کند که به دلیل بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ مجبور شدند فعلا جشنواره‌ی کن امسال را که قرار بود از ۱۲ تا ۲۳ ماه می برگزار شود کنسل کردند. تا امروز هم هیچ تاریخ جدیدی برای برگزاری جشنواره‌ی کن اعلام نشده هر چند مدیران فستیوال می‌گویند مشغول بررسی راه‌های دیگری هستند تا همچنان این جشنواره‌ی مهم سینمایی را زنده نگهدارند.

تیری فیرمو به عنوان نماینده‌ی فستیوال کن گفته که او و بقیه‌ی تیم انتخاب به کار دیدن فیلم‌ها تا اوایل ماه ژوئن ادامه خواهند داد. فرمو گفته که حتی اگر گزینه‌ی برگزاری فستیوال در پاییز و سال ۲۰۲۰ وجود نداشته باشد باز هم آن‌ها فیلم‌های بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی کن ۲۰۲۰ را اعلام خواهند کرد. سایت اسکرین دیلی تصمیم گرفته به روال هر سالش فیلم‌هایی را که احتمال می‌دهد در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۰ انتخاب شوند، پیش‌بینی کرده است.

گزارش فرانسوی

عنوان اصلی: The French Dispatch

کارگردان: وس اندرسون

بازیگران: بیل موری، تیموتی شالامه، سرشا رونان، الیزابت ماس

این که قرار است فیلم «گزارش فرانسوی» وس اندرسون افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم کن امسال باشد از آن رازهایی بود که همه از آن خبر داشتند. فیلمی که گروه بازیگران پرستاره‌ای در آن جلوی دوربین رفته‌اند در نتیجه می‌شد وعده داد که این یکی از هیجان‌انگیزترین فرش قرمزهای جشنواره باشد. فیلمی که قرار بود خرداد اکران بشود و حالا نمایش آن به پاییز و در میانه‌ی فصل جوایز خورده است. می‌گویند فیلم یک نامه‌ی عاشقانه به روزنامه‌نگاری است. داستان یک روزنامه‌ی آمریکایی مهجور که در قرن بیستم در یک شهر خیالی فرانسه منتشر می‌شود و به تعدادی از داستان‌هایی که در «مجله‌ی گزارش فرانسوی» چاپ شده زندگی می‌بخشد. وس اندرسون را با فیلم‌های فانتزی مثل «خانواده‌ی رویال تننبام» و «هتل بزرگ بوداپست» می‌شناسیم. از تریلر این فیلم هم برمی‌آید که کاراکترهای فانتزی و عجیب و غریب وس اندرسونی داشته باشد. وس اندرسون بعد از موفقیت فوق‌العاده‌ی فیلم «هتل بزرگ بوداپست» در سال ۲۰۱۴ سال ۲۰۱۸ انیمیشن «جزیره‌ی سگ‌ها» را ساخت و در حقیقت فیلم «گزارش فرانسوی» بازگشت او بعد از شش سال به سینمای محبوبش است.

مونالیزا و ماه خونین

عنوان اصلی: Mona Lisa And The Blood Moon

کارگردان: آنا لی‌لی امیرپور

بازیگران: کیت هادسن، کریگ رابینسون

آنا لی‌لی امیرپور کارگردان انگلیسی با رگه‌ی ایران سال ۲۰۱۴ با فیلم ترسناک «دختری در شب تنها به خانه می‌رود» تبدیل به اسم مشهوری شد. او از همان اوایل شروع کارش مورد تحسین و تمجید منتقدان و طرفداران فیلم‌های مستقل قرار گرفت. این‌بار هم فیلمش یک درام فانتزی با محوریت یک کاراکتر زن است. داستان دختری با ویژگی‌های ماورالطبیعه که از یک آسایشگاه روانی فرار می‌کند و سعی دارد خودش را به نیواورلئان برساند. علاوه بر کیت هادسن بازیگر کره‌ای فیلم مشهور «سوختن» جونگ سئو هم در فیلم امیرپور جلوی دوربین رفته است. امیرپور در خلق فضاهای ترسناک و وهم‌آور همیشه موفق بوده است. به علاوه این ویژگی را دارد فیلم‌هایی با هزینه‌های کم بسازد که مورد توجه منتقدان قرار بگیرد و در جشنواره‌ها هم موفق باشد.

سرزمین خانه به دوش

عنوان اصلی: Nomadland

کارگردان: کلوئه ژائو

بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراترن

اگر واقعا فیلم برای کن انتخاب شود این دومین حضور ژائو در این جشنواره بعد از انتخاب فیلم قبلی‌اش «سوارکار» (محصول ۲۰۱۷) در بخش دو هفته کارگردانان کن خواهد بود. ژائو کارگردان و فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده‌ی چینی سال ۲۰۱۵ با فیلم «آوازهایی که برادرم به من آموخت» فیلمسازی را شروع کرد و با فیلم «سوارکار» مورد توجه قرار گرفت. در فیلم جدیدش مک‌دورمند نقش زنی در شصت سالگی را بازی می‌کند که در بحران اقتصادی بزرگ آمریکا همه چیزش را از دست داده است. او دست به سفری در غرب آمریکا می‌زند و شبیه یک خانه به دوش مدرن زندگی می‌کند. این فیلم اقتباسی از کتاب مستند نوشته‌ی جسیکا برودر است. کتاب درباره‌ی پدیده‌ی کارگران آمریکایی پا به سن گذاشته‌ای است که مثل خانه‌ به دوش‌ها در کشور سفر می‌کنند. کمپ می‌زنند و دنبال شغل می‌گردند. بیشتر آن‌ها هم زندگی‌شان تحت‌تاثیر بحران اقتصادی خراب شده است. فیلم‌های ژائو هم واقع‌گرایانه ساخته می‌شوند و به نظر می‌رسد این یکی اثرش از «سوارکار» جالب‌تر هم باشد. احتمال حضور این فیلم در کن قبل از شروع بیماری همه گیر کرونا خیلی قوی بود.

روح

عنوان اصلی: Soul

کارگردان: پیت داکتر

صداپیشگان: جیمی فاکس، تینا فی

این انیمیشن پیکسار شانس‌اش را دارد که در قسمت خارج از مسابقه‌ی جشنواره‌ی کن حضور پیدا کند. باز هم یک کار شاخص دیگر از گروه پیکسار و یکی از مغزهای متفکرش یعنی پیت داکتر که چند تا از بهترین انیمیشن‌های این سال‌ها مثل «درون بیرون» کار او بوده است. تیری فرمو حتی در یک گفت‌وگو به اسم این انیمیشن هم اشاره کرده بود. این کمدی فانتزی یک انیمیشن کامپیوتری است و داستان مردی به نام جو گاردنر است. گاردنر معلم موسیقی بچه‌های مدرسه‌ی راهنمایی است و برای مدت‌های طولانی آرزویش این بوده که روی صحنه بتواند موسیقی جز اجرا کند. در نهایت در مراسمی موفق می‌شود چند موزیسین جز را تحت‌تاثیر خودش قرار بدهد. یک تصادف غیرمترقبه باعث می‌شود که روح گاردنر از بدنش جدا شود. روح او به جهانی فرستاده می‌شود که در آن می‌تواند آموزش ببیند تا بعد به زمین برگردد. در این مسیر با روح یک کودک هم آشنا می‌شود.

تاپ گان: ماوریک

عنوان اصلی: Top Gun: Maverick

کارگردان: جوزف کوزینسکی

بازیگران: تام کروز، وال کیلمر، جنیفر کانلی، اد هریس

اکشن درامی که سال‌هاست منتظرش بودیم. دنباله‌ای بر فیلم «تاپ گان» تونی اسکات که محصول ۱۹۸۶ بود و سال‌ها بود، حتی بعد از خودکشی تونی اسکات، که هالیوود ساخت دنباله‌ای بر آن را در سر می‌پروراند. حالا جوزف کوزینسکی با حضور بازیگران نسخه‌ی اصلی یعنی تام کروز و وال کیلمر سی و چند سال بعد از نسخه‌ای اول «تاپ گان: ماوریک» را ساخته است. پیت ماوریک (با بازی تام کروز) بعد از سی سال خدمت به عنوان یکی از خلبانان تراز اول حالا در جایی ایستاده که به آن تعلق دارد. از او به عنوان خلبان آزمایش‌کننده‌ی هواپیماها تقدیر می‌شود. موقع آموزش به فارغ‌التحصیلان تاپ گان برای یک ماموریت مهم که تا به حال هیچ خلبانی آن را تجربه نکرده، ماوریک با سروان بردلی بردشاو (با بازی مایلز تلر) روبه‌رو می‌شود. او پسر بهترین دوست ماوریک است. حالا ماوریک با ارواح گذشته‌ها و آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو شده است. او مجبور می‌شود با عمیق‌ترین ترس‌های درونی‌اش دست و پنجه نرم کند. این یکی هم جزو فیلم‌هایی بود که احتمالا برای بخش خارج از مسابقه‌ی جشنواره‌ی کن انتخاب می‌شد.

صدف

عنوان اصلی: Ammonite

کارگردان: فرانسیس لی

بازیگران: کیت وینسلت، سرشا رونان

این دومین فیلم فرانسیس لی بعد از «کشور خود خدا» است. این بار برعکس فیلم اول این کارگردانی انگلیسی که اثر مردانه‌ای بود دو زن نقش اصلی را برعهده دارند. این درام رومانتیک در سال ۱۸۰۰ در انگلستان اتفاق می‌افتد. یک شکارچی صدف تحسین شده اما حالا ناشناخته به نام مری آنینگ به تنهایی در سواحل جنوبی مشغول پژوهش است. روزهای کشف‌های مشهورش را پشت سر گذاشته و حالا دنبال گوش‌ماهی و صدف‌ها و فسیل‌های معمولی است تا به توریست‌ها بفروشد و از این راه بتواند زندگی خودش و مادر بیمارش را تامین کند. یک توریست ثروتمند خارجی به مری اعتماد می‌کند و مراقبت از همسرش را به او می‌سپارد و مری هم که بی‌پول است نمی‌تواند پیشنهاد او را رد کند. علیرغم فاصله‌ی طبقاتی که بین دو زن وجود دارد و این که همسر مرد مهمان ناخوانده است و مری عاشق و مشتاق شغل اصلی‌اش اما پیوندی قوی میان آن دو شکل می‌گیرد.

یک دور دیگر

عنوان اصلی: Another Round

کارگردان: توماس وینتربرگ

بازیگران: مدز میکلسون

اگر در جشنواره‌ی فیلم کن حضور داشته باشد این سومین تلاش وینتربرگ برای کسب نخل طلای کن می‌شود. وینتربرگ قبلا برای فیلم «جشن» (Celebration) در سال ۱۹۹۸ جایزه‌ی هیات داوران کن را گرفته بود و سال ۲۰۱۲ هم با فیلم «شکار» در بخش مسابقه حضور دارد. فیلم «شکار» وینتربرگ ناگهان اسم سینمای دانمارک را بر سر زبان‌ها انداخت. فیلمی که منتقدان بسیار تحسین‌اش کردند. مدز میکلسون بعد از «شکار» دوباره با وینتربرگ در فیلم «یک دور دیگر» همکاری کرده است. داستان چهار معلم که یک تجربه‌ی جدید را شروع می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند در زندگی روزمره‌شان مقدار مشخصی الکل مصرف کنند و بر این باورند که اگر قدری الکل در خون‌شان باشد جهان برایشان تغییر می‌کند اما این تصمیم باعث می‌شود کل زندگی حرفه‌ای آن‌ها زیر و رو شود. توماس وینتربرگ با ایده‌های عجیب و غریبش خون تازه‌ای در رگ‌های سینمای دانمارک و کشورهای اروپای شمالی دمیده است. این یکی فیلمش هم سوژه‌ی عجیبی دارد. بدشانسی آورد که تکلیف جشنواره‌ی کن امسال مشخص نیست.

بندتا

عنوان اصلی: Benedetta

کارگردان: پل ورهوفن

بازیگران: شارلوت رمپلینگ، ویرجینیا افیرا

یک فیلم دیگر از کارگردان فوق‌العاده‌ی هلندی-فرانسوی که پیش‌تر با فیلم «او» نشان داده بود در زمینه‌ی ساخت فیلم با قهرمانان زن و پیچیدگی‌های زنانه تبحر زیادی دارد. «بندتا» یک فیلم بیوگرافیک است که داستان یک راهبه‌ی ایتالیایی را در قرن هفدهم روایت می‌کند. راهبه‌ای که چندان مطابق با آداب و رسوم راهبه‌ها عمل نمی‌کند. این راهبه در خلوت خودش در ذهنش تصاویری را می‌بیند که باعث می‌شود نسبت به ایمانش دچار تردید شود. زنی به او کمک می‌کند و بین دو زن رابطه‌ی دوستانه‌ای شکل می‌گیرد. بعد از موفقیت تجاری و هنری فیلم قبلی‌اش یعنی «او» ورهوفن چندین پروژه را جلو برد که یکی از آن‌ها درباره‌ی نیروی مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم و دیگری درباره‌ی عیسی مسیح بود و سومی هم داستانی از ژان کلود کریر بود که در یک صومعه قرون وسطایی اتفاق می‌افتاد. در نهایت سومی را هم انتخاب کرد که به نظر می‌رسید از دو تای دیگر هم چالش‌برانگیزتر است اما ورهوفن کارگردانی است که از چالش خوشش می‌آید.

در یک صبح نیمه آفتابی

عنوان اصلی: On A Half Clear Morning

کارگردان: برونو دومون

بازیگران: لئا سیدو

لئا سیدو در این فیلم نقش یک روزنامه‌نگار مشهور را بازی می‌کند. زنی که می‌خواهد از شهرتش فرار کند. او زندگی شخصی و حرفه‌ای شلوغی دارد و با یک تصادف ماشین ترسناک زندگی‌اش زیر و رو می‌شود. فیلمنامه‌ی فیلم را خود دومون نوشته است. دومون پیش‌تر با فیلم «ژانت: کودکی ژاندارک» در بخش دو هفته کارگردانان کن حضور داشته است.

آنت

عنوان اصلی: Annette

کارگردان: لئو کاراکس

بازیگران: آدام درایور، ماریون کوتیار

طرفداران سینمای هنری مدت‌هاست منتظر درام موزیکال رومانتیک کاراکس هستند که در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد. داستان یک استندآپ کمدین و همسرش که خواننده‌ی اپراست. زندگی ‌آن‌ها دچار چرخش غیرمنتظره‌ای می‌شود وقتی دخترشان آنت به دنیا می‌آید. دختری با یک موهبت منحصر به فرد. هشت سالی است که از لئو کاراکس فیلمی ندیده‌ایم. فیلم قبلی‌اش «موتورهای مقدس» سال ۲۰۱۲ در جشنواره‌ی کن در بخش رقابتی حضور داشت. فیلمی با فضای عجیب و غریب که در این سال‌ها در فهرست بهترین فیلم‌های هنری هزاره‌ی سوم، بهترین فیلم‌های متفاوت قرن بیست و یکم و فهرست‌های دیگر حضور داشته است. از آن کارگردانانی است که جشنواره‌ها و منتقدان بیشتر از تماشاگران به آن‌ها روی خوش نشان می‌دهند اما این فیلم آخرش با ستاره‌هایی مثل آدام درایور و ماریون کوتیار به نظر می‌رسد اثر کاملا متفاوتی باشد.



