فیلم اسکوب که یک انیمیشن کمدی است و براساس مجموعه «اسکوبی دو» کارگردانی شده قرار است بدون اکران در سینماها از طریق سرویس‌های VOD پخش شود.

تقویم اکران آثار سینمایی در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا با تغییرات گسترده‌ای روبرو شده است. این مشکلات که باعث توقف اکران فیلم‌ها و بسته‌شدن سینماها شد استودیوهای مختلف را به تصمیم‌گیری‌های گوناگونی درباره پروژه‌های در حال تولید و فیلم‌هایی که قرار است در تابستان پخش شوند واداشته است.

از جمله این استودیوها می‌توان به استودیوی تولید فیلم برادران وارنر اشاره کرد که اخیرا تصمیم گرفت تاریخ اکران فیلم سینمایی ابرقهرمانی «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) را از ماه ژوئن به ماه آگوست منتقل کند. اما این استودیو برای انیمیشن اسکوب برنامه دیگری دارد.

در واقع برادران وارنر تصمیم گرفته انیمیشن اسکوب به کارگردانی تونی سرون را در سالن‌های سینما اکران نکند و فیلم را از ۱۵ ماه می سال میلادی ۲۰۲۰ (معادل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹) از طریق سرویس‌های VOD در اختیار مخاطبان قرار دهد. براساس اطلاعاتی که روز گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته این فیلم به دو شکل برای مخاطبان نمایش داده خواهد شد. شکل اول اجاره فیلم برای ۴۸ ساعت خواهد بود که با پرداخت ۱۹.۹۹ دلار اتفاق می‌افتد و گزینه دیگر مالکیت فیلم است که با پرداخت ۲۴.۹۹ دلار محقق می‌شود.

اسکوب در ابتدا قرار بود در تاریخ ۱۵ می در سالن‌های سینما اکران شود اما با تصمیم اخیر در همان تاریخ به شکل دیجیتالی اجاره یا فروخته خواهد شد. تصمیم جدید برادران وارنر پس از آن گرفته شد که استودیوی یونیورسال در اقدامی غیرمنتظره انیمیشن کمدی موزیکال «تور جهانی ترول‌ها» (Trolls World Tour) به کارگردانی والت دورن را در اوایل ماه آوریل از طریق سرویس‌های VOD نمایش داد. این انیمیشن موفق شد رکورد پلتفرم VOD آثار استودیوی یونیورسال در میزان استقبال مخاطبان در اولین آخرهفته را بشکند و احتمالا همین موضوع باعث افزایش خوش‌بینی سایر استودیوها نسبت به این پلتفرم شده است.

یکی از اتفاقات جالبی که برای فیلم «تور جهانی ترول‌ها» افتاد اجاره چندین و چندباره فیلم توسط بعضی خانواده‌ها بود. ظاهرا برخی خانواده‌ها که ابتدا ترجیح داده بودند فیلم را اجاره کنند با فشار فرزندان‌شان برای دوباره و چندباره دیدن فیلم مجبور شدند پول بیشتری برای اجاره مجدد بپردازند. شرایط ویژه قرنطینه و درخانه‌ماندن کودکان هم استقبال از آثار این‌چنینی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

به هر حال با مجموعه عواملی که شرح داده شد استودیوی برادران وارنر نیز تصمیم به پخش فیلمش از طریق این سرویس‌ها گرفته است. اسکوب هم یک انیمیشن است و برادران وارنر انتظار دارد با همین الگو مورد استقبال قرار بگیرد. این استودیو در بیانیه خود اشاره کرده گرچه مانند سایر تولیدکنندگان مایل و مشتاق است که هر چه سریع‌تر آثارش را در سالن‌های سینما اکران کند اما به دلیل شرایط پیش‌بینی‌نشده فعلی به دنبال راهی است تا محتواهای تولیدشده خود را به مخاطب عرضه کند.

در نهایت به جز استودیوهای یونیورسال و برادران وارنر که چنین تصمیمی گرفته‌اند چندی پیش دیزنی نیز اعلام کرد که قصد دارد فیلم «آرتمیس فاول» (Artemis Fowl) را به شکل انحصاری از شبکه دیزنی پلاس پخش کند. این اثر فانتزی در ابتدا قرار بود سال ۲۰۱۹ در سینماها اکران شود اما اکران آن به ماه می سال ۲۰۲۰ موکول شد. دیزنی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا موفق نشد به این تاریخ اکران جدید نیز پایبند بماند و در نتیجه این اثر قرار است تابستان امسال از طریق دیزنی پلاس پخش شود.

