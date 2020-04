نام دنباله فیلم ونوم مشخص شد؛ «بگذارید کارنیج بیاید»

دنباله فیلم سینمایی ونوم با تاخیر اکران خواهد شد و در عین حال از این به بعد تحت عنوان ونوم: بگذارید کارنیج بیاید (Venom: Let There Be Carnage) شناخته می‌شود.

جدیدترین اخبار پیرامون پروژه سینمایی ونوم ترکیبی بود از اخبار خوب و بد. بخش بد ماجرا مربوط می‌شود به تاخیر در تاریخ اکران فیلم؛ طبیعتا با توجه به شرایط فعلی و مثل بسیاری از پروژه‌های دیگر این اثر سینمایی نیز با تاخیر اکران خواهد شد. طبق آنچه سونی اعلام کرده است دنباله فیلم سینمایی ونوم که قبلا قرار بود ۲ اکتبر سال ۲۰۲۰ روی پرده برود قرار است در تاریخ ۲۵ ژوئن سال ۲۰۲۱ اکران شود. این خبر یعنی هواداران فیلم برای دیدن آن باید بیش از یکسال دیگر انتظار بکشند.

اما خبر خوب مربوط به فیلم جدید ونوم از این قرار است؛ نام فیلم بالاخره مشخص شده و قرار است آن را به جای ونوم ۲ با عنوان «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» بنامیم.

اگر از ماجرای ونوم خبر داشته باشید می‌دانید که این عنوان در ارتباط با شخصیت منفی فیلم است. کارنیج یک شخصیت ابرشرور از مجموعه شخصیت‌های کمیک‌های مارول است. کارنیج از دشمنان قدیمی و اصلی ونوم است و میزبان این انگل، آدم‌کشی زنجیره‌ای است به نام کلیتوس کسدی که در این اثر سینمایی با بازی وودی هرلسون حضور دارد.

دنباله فیلم سینمایی ونوم بازیگرانی چون تام هاردی (در نقش ادی براک/ ونوم) و مشیل ویلیامز (در نقش ان ویینگ) را دوباره به خدمت گرفته و همانطور که اشاره شد وودی هرلسون نیز در نقش کارنیج حضور پررنگی در این اثر سینمایی دارد.

ونوم جدید سومین فیلم در جهان شخصیت‌های مارول متعلق به سونی است. اولین فیلم این مجموعه ونوم و فیلم سینمایی موربیوس (Morbius) که اکران آن هم به سال ۲۰۲۱ منتقل شده اثر دیگر در این جهان سینمایی در نظر گرفته می‌شود.

ونوم: بگذارید کارنیج بیاید را اندی سرکیس کارگردانی خواهد کرد. سرکیس بازیگر و کارگردان بریتانیایی است؛ او بیشتر به عنوان بازیگر و بابت ایفای نقش در آثاری چون سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها»، «هابیت: یک سفر غیرمنتظره»، مجموعه «سیاره میمون‌ها»، «کینگ کونگ»، «ماجراهای تن‌تن» و قسمت‌هایی از مجموعه «جنگ ستارگان» شناخته می‌شود.

در کنار کارنامه نسبتا گسترده بازیگری، سرکیس فیلم سینمایی «موگلی: افسانه جنگل» (Mowgli: Legend of the Jungle) را هم سال ۲۰۱۸ کارگردانی کرده و تجربه دستیاری یا حضور در میان عوامل فنی در آثار برجسته را دارد. به نظر می‌رسد فیلم جدید مجموعه ونوم فرصتی برای این کارگردان است تا بتواند کارنامه کاری‌اش را در این بخش هم پربار کند.

کار روی قسمت دوم از مجموعه ونوم از آغاز ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد و سازندگان فیلم حتی پیش از استقبال گسترده و قابل توجه از مجموعه برنامه ادامه‌دادن آن را در سر داشتند. فیلم‌برداری این اثر سینمایی در انگلستان از ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ تا فوریه سال ۲۰۲۰ به طول انجامید و در نهایت در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ شاهد مشخص شدن عنوان این اثر ابرقهرمانی هستیم.

