در نتیجه قرارداد جدید شرکت‌های نت‌فلیکس و MK2 دوازده فیلم شناخته‌شده از آثار فرانسوا تروفو کارگردان شاخص موج نوی سینمای فرانسه از این هفته به شبکه نت‌فلیکس می‌آید و در اختیار میلیون‌ها مشترک این شرکت قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر در طول سال ۲۰۲۰ قرار است منتخبی از آثار مطرح فرانسوی و همچنین فیلم‌های بین‌المللی دیگر که در اختیار MK2 قرار دارند به نت‌فلیکس بیایند. از جمله این آثار قرار است ۵۰ فیلم از فرانسوا تروفو، چارلی چاپلین، آلن رنه، دیوید لینچ، امیر کوستاریتسا، ژاک دمی، میشائل هانکه، زاویه دولان، استیو مک‌کوئین و کریشتوف کیشلوفسکی برای پخش به نت‌فلیکس سپرده شود.

با شراکت جدید نت‌فلیکس و MK2 به نظر می‌رسد این شبکه قصد دارد مجموعه آثار خود را گسترش دهد تا سلیقه سینمایی وسیع‌تری را پوشش دهد. نت‌فلیکس در همین راستا مدتی پیش حق پخش آثار استودیو جیبلی را هم در اختیار گرفت. این استودیوی پویانمایی ژاپنی به دلیل تولید انیمه‌های سینمایی مشهور است. از جمله آثار شاخصی که توسط این استودیو ساخته شده می‌توان به برخی از فیلم‌های شاخص هایائو میازاکی همچون «شهر اشباح»، «همسایه من توتورو»، «سرویس تحویل کی‌کی» و «لاپوتا قلعه‌ای در آسمان» اشاره کرد.

حال نت‌فلیکس مجموعه گسترده دیگری از شاهکارهای هنری تاریخ سینما را هم به کلکسیون تماشایی خود خواهد افزود. این خبر برای بسیاری از سینمادوستان جهان خوشحال‌کننده است؛ سینمادوستانی که پیش از این به این آثار دسترسی نداشته‌اند یا برای تهیه آن باید هزینه‌های نسبتا زیادی متحمل می‌شدند.

رییس مجموعه MK2 نیز از توافق جدید خود با نت‌فلیکس ابراز خوشنودی کرده و می‌گوید این شرکت بسیار خوشحال است که نت‌فلیکس جای پای خود را در این حوزه از آثار سینمایی محکم‌تر از قبل می‌کند.

شرکت MK2 یک شرکت تولید و پخش فرانسوی است که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده و می‌توان آن را مهم‌ترین پخش‌کننده آثار هنری سینمای فرانسه در نظر گرفت. این مجموعه حق پخش بیش از ۸۰۰ عنوان سینمایی برجسته از کارگردانان شاخص بین‌المللی را در اختیار دارد و در عین حال خود نیز به تولید فیلم‌های سینمایی می‌پردازد و در این حوزه به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست یافته است.

شرکت نت‌فلیکس اخیرا اعلام کرده که ۱۵.۸ میلیون کاربر جدید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به مشترکان این شبکه افزوده شده‌اند؛ با حساب آمار و ارقام جدید اعلام‌شده باید این شبکه را یکی از بزرگترین سرویس‌های استریم در سطح جهان در نظر گرفت.

گستره وسیع مخاطبان نت‌فلیکس و خرید حق پخش آثار هنری به این معناست که حال چیزی حدود ۱۸۳ میلیون مخاطب به آثاری دسترسی دارند که برای طیف محدودی از مخاطبان با سلیقه خاص سینمایی ساخته شده است اما سیاست کاری نت‌فلیکس به این شبکه اجازه می‌دهد برای مخاطبان خاص خود که آثار هنری و ناب سینمایی را می‌پسندند هم مجموعه جالب توجهی از بهترین‎های تاریخ سینما را نمایش دهد.

منبع متن: digikala