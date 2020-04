اکران آنچارتد جلو افتاد، اکران مرد عنکبوتی با تاخیر مواجه شد

شرکت سونی هم مثل سایر استودیوهای فیلم‌سازی مجبور شده تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا برنامه اکران آثارش را تغییر دهد و بخش مهمی از فیلم‌های جدیدش را در تاریخ‌های دورتری نمایش دهد اما در کنار این تاخیرها اکران فیلم آنچارتد که مدت‌ها در دست تهیه بود جلو افتاده است.

از جمله تغییرات جدید سونی در تقویم اکران آثارش باید به دنباله فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) و قسمت سوم از «سه‌گانه مردعنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming trilogy) اشاره کرد که با همکاری استودیوهای مارول در دست تهیه است. هر دو اثر یاد شده با ماه‌ها تاخیر در اکران روبرو شده‌اند؛ در واقع دنباله انیمیشن مردعنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی قرار است در تاریخ جدید ۷ اکتبر سال ۲۰۲۲ اکران شود در حالی که قبلا گفته شده بود در تاریخ ۸ آوریل سال ۲۰۲۲ اکران خواهد شد.

اما قسمت سوم از سه‌گانه بازگشت به خانه که با همکاری مارول تولید می‌شود به جای اکران در ۱۶ جولای سال ۲۰۲۱ به تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۲۱ موکول شده است. علاوه بر این‌ها فیلم دیگر سونی در جهان اسپایدرمن یعنی «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Venom: Let There Be Carnage) که اخیرا نام کامل آن مشخص شده به جای اکران در ماه‌ اکتبر سال میلادی جاری در تاریخ ۲۵ ژوئن سال میلادی ۲۰۲۱ اکران خواهد شد.

اما تغییر برنامه اکران آثار سونی، مارول را هم مجبور کرده دوباره تاریخ اکران دو فیلم از مجموعه آثار جهان سینمایی خود را جا‌به‌جا کند. بر همین اساس استودیوهای مارول اکران فیلم‌های سینمایی «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) و «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) را به تاخیر انداخته است. دنباله دکتر استرنج که همین چند هفته پیش جا‌به‌جا شده بود و قرار شد در تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۲۱ اکران شود مجددا تغییر تاریخ داده و این‌بار اکران آن در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۲ قرار گرفته است. همچنین فیلم سینمایی ثور: عشق و تندر از تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ که جدیدا تعیین شده بود جا‌به‌جا شده و به تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ منتقل شده که در واقع بیانگر تعجیل یک هفته‌ای در اکران این اثر سینمایی است.

اما مجموعه به‌هم‌ریختگی‌های اخیر استودیوهای بزرگ هالیوود دست کم برای مخاطبان آنچارتد خوشایند بوده است. فیلم سینمایی لایو اکشن آنچارتد که مدت‌ها است درباره‌اش شنیده‌ایم و قرار است با بازی تام هالند همراه باشد قرار است از آنچه برنامه‌ریزی شده بود کمی زودتر پخش شود. طبق تقویم جدید فیلم آنچارتد از تاریخ ۸ اکتبر سال ۲۰۲۱ به تاریخ ۱۶ جولای سال ۲۰۲۱ منتقل شده است و در واقع جایگاه اکران قبلی قسمت سوم مجموعه مرد عنکبوتی را اشغال خواهد کرد.

فیلم سینمایی آنچارتد هنوز مراحل پیش‌تولید را طی می‌کند و قرار است توسط روبن فلیشر کارگردانی شود. فلیشر کارگردانی فیلم سینمایی «ونوم» (Venom) را در کارنامه دارد.

منبع متن: digikala