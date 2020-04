ویروس همه گیر کرونا که اواخر ۲۰۱۹ در جهان پخش شد و همچنان همه‌ی مردم جهان با آن دست به گریبان هستند، تاثیرات اساسی و جدی روی صنعت سینما گذاشت. تاثیر کرونا البته روی همه‌ی هنرها بوده است اما شاید در مورد صنعت سینما به خاطر چرخش مالی گسترده‌ی آن بیشتر به چشم بیاید. طبعا با بسته شدن سینماها به خاطر کرونا تاثیر آن روی باکس آفیس خیلی مشهود بود اما واقعیت این جاست که به جز به تعویق افتادن اکران فیلم‌ها مثل «برای مردن وقت نیست» آخرین فیلم جیمز باند و خیلی از آثار دیگر، کرونا باعث تعطیل شدن فیلمبرداری تعدادی از فیلم‌ها هم شده است. با توجه به پروداکشن‌های عظیم فیلم‌های بزرگ که عملا نمی‌شود موارد بهداشتی را رعایت کرد فیلمبرداری‌ها و کارهای تولید فیلم‌ها متوقف شده است. این فهرستی از فیلم‌های مهمی است که کرونا تولیدشان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

آواتار ۲ و ۳

عنوان اصلی: Avatar 2,3

کارگردان: جیمز کامرون

بازیگران: سام ورثینگتون، زو سالدانا، کیت وینسلت

این حماسه‌ی علمی-تخیلی دنباله‌ی فیلم «آواتار» جیمز کامرون است که سال ۲۰۰۹ ساخته شد و انقلابی در صنعت سینما به پا کرد. در قسمت جدید این فیلم علاوه بر کارگردانی، کامرون در تهیه و نوشتن فیلمنامه و تدوین آن هم مشارکت داشته است. سال ۲۰۰۶ حتی پیش از آن که «آواتار» اول روی پرده بیاید جیمز کامرون اعلام کرده بود که در صورت موفقیت این فیلم تمایل دارد دنباله‌ای هم برای آن بسازد. او یک سال بعد از اکران قسمت اول اعلام کرد که دو قسمت بعدی «آواتار» جزو پروژه‌های آینده‌اش خواهند بود. اما برای ساختن قسمت‌های جدید لازم بود که تکنولوژی توسعه پیدا کند تا بتوانند حرکات کاملا انسانی را زیر آب ضبط کنند. قرار بود قسمت دوم و سوم همزمان ضبط شوند.

داستان فیلم ۱۲ سال بعد از کشف پاندورا اتفاق می‌افتد. جیک سالی با نیتری تشکیل خانواده داده و آن‌ها در سرزمین پهناور پاندورا سرگردان هستند و متحدان جدیدی پیدا می‌کنند. همه چیز با هجوم دوباره‌ی R.D.A به پاندورا تغییر می‌کند. این یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سینماست که فعلا به خاطر کرونا آینده‌اش نامعلوم است.

بتمن

عنوان اصلی: The Batman

کارگردان: مت ریوز

بازیگران: کالین فارل، رابرت پتینسون

یک فیلم ابرقهرمانی دیگر از روی کمیک‌بوک‌های DC که یازدهمین فیلم از جهان گسترش یافته‌ی این کمپانی محسوب می‌شود و بازسازی سری فیلم‌های «بتمن» است. این اولین قسمت از «بتمن» است که در آن رابرت پتینسون قرار است نقش بروس وین/بتمن را بازی کند. بعد از این که بن افلک در فیلم «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» بازی کرد تصمیم گرفت خودش به کارگردانی «بتمن» دست بزند اما او را کنار گذاشتند و قرار شد روی همان بازی تمرکز کند. بعد از این که ریوز به عنوان کارگردان انتخاب شد سازندگان فیلم تصمیم گرفتند قصه روی بتمن جوانتر تمرکز کند در نتیجه رابرت پتینسون را انتخاب کردند. ژانویه‌ی ۲۰۲۰ فیلمبرداری در لندن شروع شد ولی بعد به خاطر شیوع کرونا متوقف شد.

شمارشگر کارت‌ها

عنوان اصلی: The Card Counter

کارگردان: پل شریدر

بازیگران: اسکار آیزاک، تیفانی هدیش

این یکی از آن فیلم‌های پرخرج علمی-تخیلی نیست اما برای دوستداران سینما هر فیلمی از پل شریدر اثر مهمی است. شریدر را با نوشتن فیلمنامه‌ی «راننده تاکسی» برای اسکورسیزی شناختیم. بعدتر در دهه‌ی هشتاد فیلمنامه‌های «گاو خشمگین» و «آخرین وسوسه‌ی مسیح» را هم برای اسکورسیزی نوشت. این منتقد سینما و فیلمنامه‌نویس از اواخر دهه‌ی هشتاد کارگردانی را هم شروع کرد و تا امروز ۱۸ فیلم در مقام کارگردان ساخته است. آخرین فیلمش قبل از «شمارشگر کارت‌ها» به عنوان کارگردان فیلم «اولین اصلاح شده» با بازی ایتان هاوک بود که بسیار هم مورد توجه منتقدان قرار گرفت. داستان کشیشی که با شک و تردیدهایی مواجه می‌شود. فیلم جدیدش درباره‌ی قماربازی است که سعی می‌کند به مرد جوانی که می‌خواهد از یک دشمن مشترک انتقام بگیرد راهنمایی‌هایی بکند.

سیندرلا

عنوان اصلی: Cinderella

کارگردان: کی کانون

بازیگران: کامیلا کابلو، بیلی پورتر

بازسازی از روی انیمیشن‌های کلاسیک دیزنی ادامه دارد ولی این یکی محصول خود دیزنی نیست. دیزنی با کارگردانی کنت برانا و بازی لی‌لی جیمز چند سال پیش نسخه‌ی سینمایی‌اش را از «سیندرلا» عرضه کرد. «سیندرلا» یک داستان پریان مشهور است که توسط یک نویسنده‌ی فرانسوی به نام شارل پرو در قرن هجدهم نوشته شده. خواننده و آهنگساز دو رگه‌ی آمریکایی-کوبایی کامیلا کابلو در نسخه‌ی جدید نقش سیندرلا را بازی می‌کند. سیندرلا دختر فقیر و بیچاره‌ای است که می‌خواهد با شاهزاده‌ی سرزمین‌شان ملاقات کند. کی کانون کارگردان این فیلم را برای نوشتن و تهیه‌ی سریال کمدی مشهور «۳۰ راک» می‌شناسیم. این نسخه‌ی موزیکالی از روی داستان سیندرلاست.

الویس

عنوان اصلی: Elvis

کارگردان: باز لورمن

بازیگران: آستین هاتلر، تام هنکس

یک فیلم که عنوانش هم وسوسه‌کننده است. درامی بیوگرافیک درباره‌ی زندگی الویس پریسلی که دهه‌ی شصت در آمریکا پدر راک اند رول محسوب می‌شد و چهره‌ای نمادین و بسیار پرطرفدار بود. الویس در فیلم‌های سینمایی هم جلوی دوربین رفت و یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین چهره‌های قرن بیستم است. آستین باتلر که چندان بازیگر مطرحی نیست قرار است نقش این اسطوره را بازی کند. باز لورمن کارگردان استرالیایی که در کارنامه‌اش موزیکالی مثل «مولن روژ» و فیلم «گتسبی بزرگ» را دارد انتخاب مناسبی برای روایت زندگی الویس پریسلی به نظر می‌رسد. فیلمبرداری قرار بود ماه مارس ۲۰۲۰ انجام شود اما چون تام هنکس و همسرش به کووید ۱۹ مبتلا شدند به تعویق افتاد.

دنیای ژوراسیک: قلمرو

عنوان اصلی: Jurassic World: Dominion

کارگردان: کالین تره‌ورو

بازیگران: کریس پرت، لارا درن

این فیلم ماجراجویانه‌ی علمی-تخیلی که براساس داستانی از خود تره‌ورو نوشته شده دنباله‌ای بر فیلم محصول ۲۰۱۸ با نام «دنیای ژوراسیک: قلمرو سقوط کرده» است. این ششمین اثر در بین سری فیلم‌های «پارک ژوراسیک» است و آخرین قسمت از سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک». استیون اسپیلبرگ خالق «پارک ژوراسیک» در دهه‌ی نود جزو تهیه‌کنندگان فیلم است. فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ فیلمبرداری شروع شد اما به دلیل شیوع کرونا و حفظ سلامت عوامل فیلم ادامه‌ی کار را تا تاریخ نامعلوم متوقف کردند. بنا به گفته‌ی کارگردان در قسمت جدید قرار است کمی بیشتر روی رئالیسم فیلم کار کنند و با اثر منطقی‌تری مواجه باشیم. قسمت قبلی کم و بیش توانسته بود منتقدانی را که از قسمت اول «دنیای ژوراسیک» عصبانی شده بودند راضی کند.

آخرین دوئل

عنوان اصلی: The Last Duel

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: آدام درایور، مت دیمون، بن افلک

تریلری در ژانر درام تاریخی که بر مبنای کتابی از اریک جاگر به نام «آخرین دوئل: داستان واقعی محاکمه با مبارزه در فرانسه‌ی قرون وسطا» اقتباس شده است. فیلمنامه را بن افلک و مت دیمون به همراه نیکول هولفسنر نوشته‌اند. تیم دیمون و افلک به عنوان فیلمنامه‌نویس یادآور موفقیت فیلم «ویل هانتینگ نابغه» است. آدام درایور، جودی کومر (از بازیگران اصلی سریال «کشتن ایو») و مت دیمون نقش‌های اصلی را دارند و بن افلک هم در یکی از نقش‌های مکمل ظاهر شده است. داستان فیلم در فرانسه اتفاق می‌افتد و دو دوست صمیمی مجبور به مبارزه می‌شوند وقتی یکی از آن‌ها متهم به تجاوز به همسر دیگری می‌شود.

ماتریکس ۴

عنوان اصلی: The Matrix 4

کارگردان: لانا واچوفسکی

بازیگران: کیانو ریوز

نزدیک به سه دهه از زمانی که واچوفسکی‌ها در دهه‌ی نود با فیلم «ماتریکس» سینما را تکان دادند می‌گذرد. این فیلم علمی-تخیلی چهارمین قسمت از سری فیلم‌های «ماتریکس» است که یکی از واچوفسکی‌ها که کارگردانی سه قسمت قبلی را هم برعهده داشته دوباره پشت دوربین قرار گرفته است. بعد از فیلم «انقلاب‌های ماتریکس» واچوفسکی‌ها قصد نداشتند فیلم دیگری از این سری بسازند. اما در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۵ سر فیلم «ژوپیتر سقوط می‌کند» لی‌لی واچوفسکی خبر از یک فیلم جدید «ماتریکس» داد. فیلمبرداری فیلم در شیکاگو و استودیویی در آلمان و سانفرانسیسکو پیش می‌رفت که در سانفرانسیسکو صدماتی که به خیابان‌ها و ساختمان‌ها زدند باعث خشم مردم شد تا این که کل فیلمبرداری به دلیل کرونا متوقف شد.

ماموریت: غیرممکن ۷

عنوان اصلی: Mission: Impossible 7

کارگردان: کریستوفر مک‌کوآری

بازیگران: تام کروز، سایمون پگ، ربکا فرگوسن

این اکشن جاسوسی دلپذیر و دوست‌داشتنی حالا به هفتمین قسمتش رسیده و این سومین بار است که تیم موفق مک‌کوآری و تام کروز و فرگوسن با هم پشت یکی دیگر از «ماموریت‌های غیرممکن» قرار می‌گیرند. قهرمان سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» ایتان هانت است. یک مامور مخفی مربوط به سازمانی برای ماموریت‌های فوق سری و مهم که از دو قسمت پیش یکی از ماموران MI6 با بازی ربکا فرگوسن هم به تیم او پیوسته است. فیلمبرداری فیلم در رم ایتالیا انجام می‌شد که خبر رسید تام کروز مبتلا به کرونا شده و فیلمبرداری کنسل شده است. البته بعدتر شایعه‌ی بیماری کروز تکذیب شد اما به دلیل شیوع کرونا در ایتالیا فیلمبرداری متوقف ماند.

کوچه‌ی کابوس

عنوان اصلی: Nightmare Alley

کارگردان: گیلرمو دل‌تورور

بازیگران: بردلی کوپر، کیت بلانشت، تونی کولت، ویلم دافو

آخرین بار که گیلرمو دل تورو فیلم ساخت اسکار را برای «شکل آب» از آن خودش کرد. «کوچه‌ی کابوس» یکی از پرستاره‌ترین فیلم‌های این کارگردان مکزیکی است که اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته‌ی ویلیام لیندزی گرشام است. فیلم یک تریلر روانشناسی است. داستان یک مرد درب و داغان که با یک روانشناس زن تیمی را تشکیل می‌دهد که به مردم حقه بزنند. سال ۲۰۱۷ بود که دل‌تورو گفت پروژه‌ی بعدی‌اش در مقام کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم «کوچه‌ی کابوس» است قرار بود لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم بازی کند که بردلی کوپر جایگزینش شد. فیلمبرداری ژانویه‌ی ۲۰۲۰ شروع شد و هنوز ادامه داشت که به خاطر شیوع کرونا متوقفش کردند.

قدرت سگ

عنوان اصلی: The Power of the Dog

کارگردان: جین کمپیون

بازیگران: بندیکت کامبربچ، کریستن دانست

جین کمپیون اولین زنی بود که توانست نخل طلای جشنواره‌ی کن را در دهه‌ی نود برای فیلم «پیانو» از آن خودش کند. آخرین کار او سال ۲۰۱۷ ساخت فصل دوم مینی سریال «بالای دریاچه» با عنوان «دختر چینی» بود که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. این کارگردان و فیلمنامه‌نویس ۶۵ ساله‌ی نیوزیلندی این بار فیلمی درباره‌ی دو برادر ساخته که یکی از آن‌ها علیه همسر دیگری جنگی به راه می‌اندازد. قرار بود بازیگر نقش اول زن الیزابت ماس باشد که بعدتر کریستن دانست جانشین او شد. فیلمبرداری هم در نیوزیلند آغاز شده بود که با شیوع کرونا متوقف شد.

مجلس رقص دبیرستان

عنوان اصلی: The Prom

کارگردان: رایان مورفی

بازیگران: مریل استریپ، نیکول کیدمن

رایان مورفی خالق سریال‌های محبوبی مثل «ژست» و «داستان وحشت آمریکایی» و کارگردان فیلم محبوب «بخور، دعا کن، عشق بورز» اقتباس از کتاب پر فروش الیزابت گیلبرت حالا سراغ ساخت یک کمدی موزیکال رفته است. این فیلم براساس یکی از نمایشنامه‌های موزیکال برادوی به همین نام ساخته می‌شود. دی دی آلن با بازی مریل استریپ برنده‌ی دو جایزه‌ی تونی است که با شریکش می‌خواهند موزیکالی در رابطه با الئنور روزولت بانوی اول آمریکا بسازند که البته در نهایت پروژه‌شان شکست می‌خورد. حالا تصمیم می‌گیرند از خودشان خیریه‌ای به جا بگذارند تا اسم‌شان بعد از مرگ هم جاودانه شود. یک گروه از آدم‌های مهم برادوی تشکیل می‌دهند و تصمیم می‌گیرند به ایندیانا سفر کنند تا در آن جا به یک دختر دبیرستانی همجنس‌گرا کمک کنند.

تراژدی مکبث

عنوان اصلی: The Tragedy of Macbeth

کارگردان: جوئل کوئن

بازیگران: دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند، برندن گلیسون

راستش این اولین باری است که اسم جوئل و اتان کوئن را همراه هم نمی‌بینیم. جوئل کوئن به تنهایی فیلم «تراژدی مکبث» را ساخته و ردپایی از برادرش در این فیلم به چشم نمی‌خورد. فیلم اقتباسی از نمایشنامه‌ی «مکبث» ویلیام شکسپیر است و با حال و هوایی که از برادران کوئن و ذهن خلاق آن‌ها سراغ داریم به نظر می‌رسد باید منتظر اثر هیجان انگیزی باشیم. فیلم داستان یک لرد اسکاتلندی است که سه جادوگر او را قانع می‌کنند که تاج و تخت اسکاتلند باید به او برسد. آخرین کار جوئل کنار برادرش اتان کوئن فیلم «بالاد باستر اسکراگز» بود که از چند اپیزود تشکیل می‌شد. فیلمی با همان طنز سیاه گزنده‌ی کوئنی‌ها. حالا باید دید یکی از برادران به تنهایی کار را چه‌طور پیش می‌برد.

