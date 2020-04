طلای شهبازی دومین فیلم اکران آنلاین سینمای ایران شد

بعد از «خروج» حالا فیلم طلا ساخته‌ی پرویز شهبازی دومین فیلم اکران آنلاین سینمای ایران است که پخش اینترنتی را تجربه می‌کند. اکران آنلاین فیلم طلا از چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آغاز می‌شود. فیلم «طلا» نزدیک به دو سال است که در صف اکران قرار دارد و در نهایت تهیه‌کننده و سازندگان فیلم تصمیم گرفتند که مثل فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا اکران اینترنتی را تجربه کنند.

نکته‌ی مهم در اکران آنلاین فیلم «طلا» این است که اثر پرویز شهبازی اولین فیلم بخش خصوصی است که قرار است به صورت اینترنتی پخش شود. فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا که پیش از این از شبکه‌های فیلیمو و نماوا به صورت آنلاین پخش شده بود محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج بود و خیلی‌ها معتقد بودند اگر فیلم متعلق به بخش خصوصی بود ریسک اکران آنلاین را نمی‌پذیرفت.

به دنبال تعطیل شدن سینماها در پی شیوع ویروس کرونا دست‌اندرکاران سینمای ایران به فکر افتاده‌اند که با اکران آنلاین فیلم‌ها صف آثار متقاضی نمایش در سینماها را کوتاهتر کنند.

رامبد جوان و محمد شایسته به طور مشترک تهیه‌کنندگان آخرین فیلم پرویز شهبازی هستند. فیلمی که درامی درباره‌ی چند جوان در تهران است و نامزد دو سیمرغ بلورین از سی و هفتمین جشنواره‌ی فیلم فجر هم شد.

پرویز شهبازی با دومین فیلمش یعنی «نفس عمیق» در دهه‌ی هشتاد تبدیل به فیلمساز محبوب خوره‌ی فیلم‌ها شد. او با فیلمش توانست تصویری جزیی‌نگر و دقیق از جوانان را به نمایش بگذارد. شهبازی مشهور است که کارگردان باوسواسی است و البته در مورد لو رفتن اطلاعات فیلمش هم خیلی با دقت عمل می‌کند.

پیش از «طلا» شهبازی فیلم «مالاریا» را ساخته بود که چندان نتوانست دوستداران سینمایش را راضی کند اما حالا «طلا» بازگشت شهبازی به حوزه‌ی قدرتش محسوب می‌شود.

نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز طباطبایی، هدی زین‌العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان بازیگران این فیلم هستند که در سایت‌های فیلیمو و نماوا به نمایش درمی‌آید.

در سینمای آنلاین که بلیط فروشی از طریق دو پلتفرم پخش آنلاین فیلیمو و نماوا انجام می‌گیرد، کاربران می‌توانند در یک بازه‌ی زمانی شش ساعته فیلم خریداری شده را تماشا کنند. فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان اولین فیلم سینمای آنلاین ایران تاکنون بیش از دو میلیارد تومان فروخته است.

