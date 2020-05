شرکت والت دیزنی روز دوشنبه اعلام کرد که تایکا وایتیتی کارگردان نیوزیلندی که ساخت آثاری چون «جوجو خرگوشه» و «ثور: راگناروک» را در کارنامه دارد قرار است فیلم جدیدی را در مجموعه جنگ ستارگان کارگردانی کند.

تایکا وایتیتی در کنار کریستی ویلسون-کنز فیلم‌نامه این قسمت جدید از مجموعه را نیز به رشته تحریر در خواهند آورد. وایتیتی اخیرا جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را برای نگارش فیلم‌نامه جوجو خرگوشه از آکادمی اسکار دریافت کرد؛ این کارگردان همچنین در میان کارگردان‌های اولین فصل از مجموعه تلویزیونی «مندلورین» بود که در جهان جنگ ستارگان می‌گذرد و از شبکه دیزنی پلاس پخش می‌شود. در حال حاضر ماندلورین مراحل پیش تولید فصل دوم را طی می‌کند.

کریستی ویلسون-کنز فیلم‌نامه‌نویس دیگر فیلم جدید جنگ ستارگان در نگارش فیلم‌نامه فیلم ۱۹۱۷ نیز با سم مندس به همکاری پرداخته بود. در حال حاضر مشخص نیست که پروژه جدید وایتیتی یکی از سه فیلم بدون نامی است که قرار است در تاریخ‌های دسامبر ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ اکران شوند یا به عنوان پروژه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است.

این پروژه اولین فیلمی است که پس از کناره‌گیری دیوید بنیاف و دی. بی. وایس (سازندگان بازی تاج و تخت) از تولید مجموعه‌ای از فیلم‌های جنگ ستارگان به شکل رسمی توسط دیزنی مورد تایید قرار گرفته است.

تایکا وایتیتی قرار است بزودی فیلم سینمایی «ثور: عشق و تندر» را هم برای مارول کارگردانی کند. این اثر سینمایی اخیرا تاریخ ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۲ را برای اکران در نظر گرفته است. وایتیتی چندی پیش در پخش‌زنده شبکه اجتماعی اینستاگرام جزییات جدیدی را نیز درباره این پروژه مطرح کرد. به گفته او در حال حاضر ۴ یا ۵ طرح اولیه از فیلم‌نامه آماده شده. وایتیتی در این مورد گفته بی‌صبرانه منتظر ساخت فیلم است و اثری که قرار است ساخته شود آنقدر جذاب خواهد بود که باعث می‌شود قسمت قبلی مجموعه، فیلمی بی‌نهایت معمولی به نظر برسد.

تایکا وایتیتی کارگردان نیوزیلندی ابراز امیدواری کرده که به زودی فیلم‌برداری این اثر سینمایی را آغاز کند. به این ترتیب پروژه جدید جنگ ستارگان در خوش‌بینانه‌ترین حالت پس از به اتمام رسیدن فیلم‌برداری فیلم جدید مجموعه ثور عملی خواهد بود.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که دیزنی در عین حال اعلام کرده باید منتظر یک مجموعه تلویزیونی جدید نیز در جهان جنگ ستارگان باشیم که توسط لزلی هدلند تولید می‌شود. هدلند پیشتر مجموعه تلویزیونی «عروسک روسی» را برای شبکه نت‌فلیکس تولید کرده بود. با در نظر گرفتن مجموعه‌های تلویزیونی کاسین آندور و اوبی‌وان کنوبی که در حال ساخت‌اند، مجموعه جدید مورد بحث را باید چهارمین مجموعه‌ تلویزیونی در نظر گرفت که در جهان جنگ ستارگان ساخته می‌شود.

