جو روسو می‌گوید با شبکه نت‌فلیکس به توافق رسیده تا فیلم‌نامه فیلم استخراج ۲ را آماده کند. فیلم سینمایی «استخراج» محصول جدید نت‌فلیکس با بازی کریس همسورث، دیوید هاربر، راندیپ هودا و گلشیفته فراهانی و به کارگردانی سم هارگریو اواخر ماه میلادی گذشته به نمایش درآمد و مورد استقبال گسترده مخاطبان این شبکه قرار گرفت.

حال مشخص شده که باید انتظار قسمت‌های دیگری را در این مجموعه داشته باشیم. جو روسو کارگردان مشهور آثاری چون «انتقام‌جویان: پایان بازی» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» از امضا قراردادی با نت‌فلیکس برای نگارش فیلم‌نامه دنباله فیلم سینمایی استخراج خبر داده است. روسو فیلم‌نامه قسمت قبلی را هم نوشته بود و به همراه برادرش از جمله تهیه‌کنندگان قسمت اول بودند.

چندی پیش کریس همسورث ستاره این اثر سینمایی ویدیویی را در حساب کاربری اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و در آن از هواداران فیلم به دلیل استقبال گرمشان تشکر کرد. به گفته همسورث احتمال دارد این استقبال فیلم سینمایی استخراج را به پرمخاطب‌ترین اثر سینمایی نت‌فلیکس در تاریخ این شبکه تبدیل کند. براساس برخی از اطلاعات تخمین‌زده می‌شود که فیلم در ۴ هفته اول عرضه توسط ۹۰ میلیون خانوار دیده شده. همسورث در همین ویدیو شایعاتی درباره ساخت قسمت بعد را هم مطرح کرده بود گرچه تا انتشار اطلاعات جدید این اشارات چندان جدی گرفته نشده بود.

فیلم سینمایی استخراج را سم هارگریو کارگردانی کرده است. هارگریو پیش از این سرپرست بدلکاران در آثار برادران روسو همچون «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» و انتقام‌جویان: پایان بازی بوده است. این بدلکار و کارگردان تازه‌کار در فیلم‌های «سلطان مبارزان» و «بلوند اتمی» نیز به ایفای نقش پرداخته بود. استخراج اولین اثری است که هارگریو کارگردانی می‌کند و این‌بار همکاران قدیمی‌اش یعنی برادران روسو در مقام تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس به او کمک کرده‌اند. احتمال دارد که برای کارگردانی دنباله این اثر نیز شاهد حضور مجدد سم هارگریو باشیم.

جو روسو برای اولین‌بار فیلم‌نامه استخراج را در سال ۲۰۱۴ پس از کار روی رمان گرافیکی Ciudad به رشته تحریر درآورد؛ در واقع فیلم‌نامه از همین رمان اقتباس شده است. فیلم درباره تایلر راک (با بازی کریس همسورث) اجیرشده‌ای است که برای نجات پسری ۱۴ ساله از دست قاچاقچیان عازم یک ماموریت خطیر شده است.

پیش‌بینی می‌شود که همسورث نیز برای بازی در استخراج ۲ مجددا به این مجموعه بازگردد. گرچه باید تاکید کرد که کارگردان و ستاره اصلی فیلم هنوز برای ایفای نقش در دنباله این اثر قراردادی امضا نکرده‌اند و نت‌فلیکس تنها زمانی با این دو قرارداد امضا می‌کند که فیلم‌نامه قسمت دوم حاضر شده باشد.

روسو در مصاحبه‌ای اشاره کرده که پایان قسمت اول فضا را به شکلی آماده کرده که قهرمان دوباره به داستان بازگردد. به گفته این هنرمند هنوز تصمیم گرفته نشده که فیلم‌نامه قسمت جدید از نظر زمانی به عقب بازگردد یا حرکت رو به جلو داشته باشد. روسو می‌گوید با توجه به پایان فیلم سوالات زیادی برای تماشاگران ایجاد شده پس پتانسیل پرداختن به آن‌ها و حرکت رو به جلو وجود دارد و از طرفی بسیاری از شخصیت‌ها داستان‌هایی مربوط به گذشته خود دارند که همین موضوع به فیلم انعطاف حرکت به عقب را هم می‌دهد.

منبع متن: digikala