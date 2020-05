پسران بد تا ابد؛ صدرنشین باکس‌ آفیس ۲۰۲۰ در غیاب رقیبان

فیلم پسران بد تا ابد (Bad Boys For Life) یک اثر اکشن کمدی است که امسال موفق شده تا اینجای کار در صدر جدول باکس آفیس جهانی قرار بگیرد. پسران بد تا ابد را عادل ال اربی و بلال فلاح کارگردانی کرده‌اند و محصول سونی پیکچرز است.

به دنبال فروش قابل توجه و موفقیت جهانی فیلم سینمایی پسران بد تا ابد نسخه‌های دی‌وی‌دی و بلوری این اثر سینمایی نیز به بازار عرضه شدند. این فیلم همچنین برای اجاره در اختیار سرویس‌های VOD قرار گرفت که در جدول آثار اجاره دیجیتالی در صدر فیلم‌های پرمخاطب در کنار آثاری چون «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر»، «تور جهانی ترول‌ها» و «سونیک خارپشت» قرار گرفت.

پسران بد تا ابد دنباله فیلم‌های پسران بد ۱ و ۲، در واقع سومین قسمت از این مجموعه محسوب می‌شود و با فروش ۲۰۴.۴ میلیون دلاری داخلی و ۲۱۴.۶ میلیون دلاری خارجی به مجموع فروش ۴۱۹ میلیون دلاری در سراسر جهان دست یافت که آن را در صدر گیشه‌های جهانی قرار داده است. عنوان پرفروش‌ترین فیلم جهان در سال ۲۰۲۰ در اختیار این اثر سینمایی که با بودجه ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده باقی می‌ماند تا زمانی ‌که سالن‌های سینما در آمریکای شمالی و همچنین سایر کشورهای جهان به روال قبل مجددا باز شوند و فیلم‌های بزرگ جدید دیگر هم به صحنه رقابت بیایند. اگر این بازگشایی در سراسر جهان به این زودی‌ها اتفاق نیافتد یا به شکلی اتفاق بیافتد که شرایط استفاده از ظرفیت کامل سالن‌ها را فراهم نکند می‌توان فیلم سینمایی پسران بد تا ابد را پرفروش‌ترین فیلم سال و قهرمان گیشه‌های بی‌رونق ۲۰۲۰ نام‌گذاری کرد.

البته باید در نظر گرفت که فیلم سینمایی پسران بد تا ابد حتی بدون شرایط پیش آمده فعلی هم تا همین اواخر و قبل از بسته‌شدن سالن‌ها صدرنشینی مقتدرانه‌ای را تجربه می‌کرد. در واقع بدون درنظر گرفتن بلاک‌باسترهای چینی می‌توانیم ادعا کنیم پسران بد تا ابد با روندی که آثار دیگر در پیش گرفته بودند رکورددار گیشه داخلی و پرفروش‌ترین فیلم در سراسر جهان باقی می‌ماند مگر اثر جدید قدرتمندی به رقابت اضافه می‌شد. برای مثال فیلم سینمایی «پرندگان شکاری» با فروش ۲۰۲ میلیون دلاری در سطح جهان ناامیدکننده ظاهر شد. فیلمی مثل «دولیتل» با فروش ۲۲۵ میلیون دلاری در کنار بودجه ۱۷۵ میلیون دلاری ساخت‌ موفق عمل نکرد. اثر سه‌بعدی پیکسار به نام «به پیش» با فروش ۳۹ میلیون دلاری داخلی و ۶۸ میلیون دلاری خارجی در مجموع با رسیدن به فروش کمی بیش‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار در سراسر جهان حتی به نیمی از بودجه تولیدش نرسید آن هم قبل از بسته شدن سراسر سالن‌ها.

اما رتبه دوم فروش در سراسر جهان فعلا در اختیار سونیک خارپشت است. این اثر سینمایی قبل از بسته شدن سالن‌ها موفق شد به فروش سراسری ۳۰۶.۷ میلیون دلاری برسد و اگر در اکران سالن‌های چین تعویق نمی‌افتاد با همین سرعت می‌توانست فروش ۴۲۵ میلیون دلاری را هم تجربه کند. به شکل کلی فیلم‎‌هایی که بر اساس بازی‌های ویدئویی ساخته می‌شوند بسیار مورد استقبال چینی‌ها قرار می‌گیرند. برای مثال فیلم «رزیدنت ایول: قسمت پایانی»، «وارکرفت» و «رمپیج» از این دست آثار بودند. در هر حال اگر فروش سالن‌های چین را به فروش‌ فعلی دو فیلم سونیک خارپشت و پسران بد ۳ اضافه کنیم و در نظر بگیریم که عملکرد پسران بد تا ابد با فاصله ضعیف‌تر باشد هم باز این فیلم سینمایی از همان ابتدا ۱۲۰ میلیون دلار جلوتر از سونیک خارپشت قرار دارد و به همین دلیل حتی بدون کرونا هم در میان آثاری که تا اینجای کار اکران شده بودند باید قسمت سوم پسران بد را صدرنشینی شایسته توصیف کنیم.

در نهایت بد نیست نگاهی داشته باشیم به آثاری که می‌توانستند و شاید هنوز بتوانند رقبای جدی تصاحب صدر جدول باکس آفیس باشند. احتمالا فیلم‌هایی مثل «مولان» و «زمانی برای مردن نیست» (قسمت جدید مجموعه جیمز باند) می‌توانستند در صورت اکران رقیب جدی پسران بد تا ابد تلقی شوند. طبق تقویم جدید اکران آثار سینمایی، اکران مولان به ماه جولای موکول شده و زمانی برای مردن نیست در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ اکران خواهد شد.

اما دیگر رقیب مهم پسران بد فیلم سینمایی «بیوه سیاه» خواهد بود. برای پیش‌بینی فروش این اثر مارول با بازی اسکارلت جوهانسون می‌توان چندین سناریو متصور شد. احتمالا بیوه سیاه فروشی نزدیک به فیلم‌هایی چون «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (۲۱۶ میلیون دلار فروش داخلی و ۶۱۹ میلیون دلار فروش در سراسر جهان در سناریوی اول)، «ثور: راگناروک» (۳۱۵ میلیون دلار فروش داخلی و ۸۵۴ میلیون دلار فروش در سراسر جهان در سناریوی دوم) و «کاپیتان مارول» (۴۲۵ میلیون دلار فروش داخلی و ۱.۱۲۸ میلیون دلار فروش در سراسر جهان در سناریوی سوم) خواهد داشت.

با این اوصاف اگر بیوه سیاه عملکرد چندان قدرتمندی هم نداشته باشد احتمالا در سطح جهان از پس کنار زدن پسران بد برای ابد بر خواهد آمد حتی اگر در آمریکای شمالی حریف این فیلم اکشن نشود.

در نهایت باید اشاره‌ای هم داشته باشیم به « زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» یکی از آثار مهم جهان سینمایی دی‌سی که قرار است در ماه اوت شاهد اکرانش باشیم. این اثر ابرقهرمانی که دنباله‌ای است بر فیلم سینمایی «زن شگفت‌انگیز» ساخته سال ۲۰۱۷ با بودجه ۱۷۵میلیون دلاری تولید شده و انتظار می‌رود عملکرد تجاری قابل توجهی از خود نشان دهد. فیلم قبلی در این مجموعه در سراسر جهان حدود ۸۲۲ میلیون دلار فروش داشته و احتمالا در کنار بیوه سیاه بتوانند دو فیلم مهم باکس آفیس ۲۰۲۰ در دوران پساکرونا باشند.

به هر حال همه نکات مورد اشاره صرفا در شرایطی جدی خواهند بود که طبق بعضی شواهد با رسیدن به تابستان محدودیت‌ها کاسته شده و شانس حضور مخاطبان در سالن‌ها افزایش یابد. نباید این نکته را فراموش کرد که حتی با وجود بازشدن سالن‌ها لزوما تضمینی وجود ندارد که مردم فعلا و تا پیش از کشف واکسن این بیماری خطرناک مانند سابق به سالن‌ها هجوم بیاورند. در نتیجه صرفا زمان مشخص می‌کند که آیا فیلم سینمایی اکشن ویل اسمیت و مارتین لارنس در صدر فیلم‌های پرفروش سال باقی می‌ماند یا سایر رقبا از جمله آثار ابرقهرمانی جهان‌های مارول و دی‌سی قادر خواهند بود جای آن را در صدر جدول به خود اختصاص دهند.

The post پسران بد تا ابد؛ صدرنشین باکس‌ آفیس ۲۰۲۰ در غیاب رقیبان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala