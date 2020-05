استودیوی برادران وارنر به عنوان تولیدکننده و توزیع‌کننده فیلم سینمایی «انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان پیش‌بینی می‌کرد که این تریلر اکشن یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تابستان امسال باشد اما شرایط پیش آمده در جهان باعث شده این استودیو هم مانند سایر استودیوهای بزرگ توزیع‌کننده فیلم منتظر باز شدن سالن‌های سینما در فصل تابستان و پشت سر گذاشتن شرایط کنونی بماند.

انگاشته اولین اثر نولان پس از ساخت فیلم سینمایی «دانکرک» در سال ۲۰۱۷ است. قرار بود انگاشته در هفدهم ماه جولای اکران شود. بلاک‌باستر‌های دیگر که انتظار می‌رفت قبل از فیلم نولان شروع به اکران کنند تاریخ‌های جدیدی را برای پخش آثار خود برگزیده‌اند اما تاریخ اکران فیلم نولان با اصرار خود او فعلا بدون تغییر باقی مانده است. حال سایر استودیوهای توزیع‌کننده در انتظار تعیین سرنوشت فیلم نولان هستند تا مشخص شود چه زمانی مردم می‌خواهند یا به طور کلی می‌توانند به سالن‌های سینما برگردند.

در حال حاضر اکران فیلم سینمایی «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» از دیگر فیلم‌های بزرگ تابستانی برادران وارنر از اکران ماه ژوئن به چهاردهم ماه آگوست منتقل شده است. همچنین دیزنی اکران فیلم‎‌هایی چون «مولان» و «بیوه سیاه» را به ترتیب از ۲۷ام ماه مارس و اول ماه می به ۲۴ام ماه جولای و ۶ام ماه نوامبر موکول کرده. تاریخ اکران فیلم «باب‌اسفنجی: اسفنج در حال فرار» محصول استودیوی پارامونت نیز از ۳۱ام ماه جولای به ۷ام ماه آگوست تغییر کرده است. به این ترتیب باید فیلم انگاشته را اثری بدانیم که قرار است تابستان امسال یک‌تنه به دل ریسک‌های ناشی از کرونا بزند.

اما وضع سالن‌ها از چه قرار است؟ به هر حال سالن‌ها در برخی ایالت‌های آمریکا که مشاغل ضروری اجازه فعالیت پیدا کرده‌اند در حال بازگشایی هستند اما برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان پخش فیلم‌ها تعداد افرادی که در هر سانس اجازه ورود دارند محدود شده است. مارک زورادی مدیرعامل گروه سینمایی سینمارک در نیمه ماه آوریل به تحلیل‌گران درباره ادامه وضعیت بسته بودن سالن‌های سینمایی گفته بود که به تدریج سالن‌های بیشتری تا چندماه دیگر باز می‌شوند و سپس هم‌زمان با رسیدن به فیلم‌های پرفروش و سرگرم‌کننده مانند فیلم سینمایی انگاشته شرایط تا بیشترین حد ممکن به وضعیت نرمال نزدیک خواهد شد. زورادی اضافه می‌کند که نمی‌توان با اطمینان کامل وضعیت را پیش‌بینی کرد ولی طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است بین یک تا سه ماه آینده سالن‌های سینمایی دوباره شروع به کار کنند.

اما از سوی دیگر باب چاپک و باب بکیش مدیرعامل‌های دیزنی و شرکت ویاکوم‌سی‌بی‌اس (شرکت مادر استودیوی پارامونت) در روزهای گذشته گفته‌اند که با اظهار نگرانی تحلیل‌گران در مورد تاریخ‌های جدید اکران مواجه شدند. مدیرعامل جدید ای‌تی‌اندتی (شرکت مادر استودیوی برادران وارنر) و مدیرعامل سابق وارنرمدیا جان استنکی نیز پیش‌تر با این نگرانی‌ها از سوی تحلیل‌گران مواجه شده بود. در واقع مساله اینجاست که حتی اگر به طور ناگهانی مردم بخواهند برای تماشای فیلم به سینما بروند اما این امکان برای حضور همه آن‌ها وجود نداشته باشد برادران وارنر، دیزنی و پارامونت صدها میلیون دلار ضرر خواهند کرد. با این اوصاف آیا اکران فیلم جدید نولان در تابستان واقعا عقلانی است؟

چاپک معتقد است پاسخ این سوال یک هفته قبل از اکران فیلم سینمایی مولان مشخص خواهد شد. همانطور که اشاره شد مولان ۲۴ جولای یعنی یک هفته پس از فیلم سینمایی انگاشته اکران می‌شود. چاپک خوش‌بین است اما بکیش کمی محتاط‌تر از او است. این مدیر به تحلیل‌گران گفته تیمش درحال بررسی بازار است تا ببیند پس از اکران فیلم انگاشته تعادل کافی در بازار برقرار می‌شود تا ضمانتی برای اکران فیلم باب اسفنجی در تاریخ ۷ ماه آگوست وجود داشته باشد یا نه. بکیش افزوده در حال حاضر خیلی زود است که با قاطعیت بگویند فیلم‌ در آن تاریخ اکران خواهد شد یا نه.

اما مدیری که احتمالا در این ماجرا به شکل قابل توجهی تاثیرگذار است استنکی خواهد بود. او اظهار داشته که وارنرمدیا زمانی تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کند که سالن‌های سینما شروع به کار کنند. در حال حاضر شرکت زیرمجموعه وارنرمدیا یعنی استودیوی برادران وارنر انیمیشن «اسکوب» را به طور کلی از چرخه اکران سینمایی خارج کرده و از ۱۵ می بر اساس تقاضا به صورت ویدیویی در دسترس مخاطبان قرار می‌دهد. این اثر سپس به اچ‌بی‌او مکس منتقل خواهد شد. روشی که بسیاری از استودیوها درحال بررسی آن هستند و صاحبان سالن‌های سینما را هم حسابی نگران کرده است. استنکی می‌گوید جلب اعتماد مردم نه فقط برای رفتن به سینما بلکه برای بازگشتن به حالت عادی مساله‌ای است که باید دید چگونه پیش می‌رود.

موضوعی که برای هالیوود به سوالی بزرگ تبدیل شده این است که آیا مردم با وجود محدودیت‌های سنگین حاضرند در تابستان به شکل گسترده از خانه‌ بیرون آمده و به سینما بروند؟ اخیرا با باز شدن سه سالن‌ در شهر سن آنتونیو مطابق با گزارش هالیوود ریپورتر حدود ۳۰۰۰ نفر در یک هفته به سینما رفتند. در این گزارش آمده است این نتیجه می‌تواند به برخی مدیران اجرایی احساس اطمینان دهد.

با این حال جمعیت مورد بحث قطعا مورد رضایت استودیوی برادران وارنر و فیلمی همپون انگاشته نیست که هزینه‌ ساختش بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. اگر سالن‌های زنجیره‌‌ای بزرگی مثل ای‌ام‌سی و رگال که بخش بزرگی از مجموعه‌های پردرآمد باکس‌آفیس داخلی را تشکیل می‌دهند در شهرهای لس‌آنجلس و نیویورک باز نشوند معقول‌تر است که برادران وارنر اکران انگاشته را به تاخیر انداخته و آن را به زمان دیگری در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ موکول کند؛ حتی اگر چنین تصمیمی برخلاف نظر کارگردان فیلم کریستوفر نولان باشد. بر اساس گفته ریچارد گلفند مدیرعامل شرکت آی‌مکس در حال حاضر هیچ ‌کس به اندازه نولان در تلاش برای بازگشایی دوباره سالن‌های سینما و نمایش فیلم خود نیست.

به هر حال موضوع مهم‌تر پشت تمام این سوال و جواب‌ها از مدیران اجرایی این است که آیا رفتار مصرف‌کننده به اندازه کافی تغییر کرده است که تلاش برای اکران فیلم‌هایی که طبق روال عادی حدود ۱ میلیارد دلار در سراسر جهان درآمدزایی دارند در تابستان نتیجه معقولی داشته باشد یا اینکه محاسبات اشتباه از آب درمی‌آیند. موضوعی که ظاهرا برای هیچ کدام از بزرگان هالیوود روشن نیست. برای مثال دیزنی در گزارشی که اواسط ماه مارس درباره وقایع پیش‌بینی نشده دارای اهمیت به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرده به سهامداران خود هشدار داده است که شرکت نمی‌تواند پیش‌بینی کند تاثیر تغییر رفتار مصرف‌کننده پس از اکران فیلم‌ها چگونه خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اکران فیلم جدید کریستوفر نولان می‌تواند به بسیاری از پرسش‌های پیچیده صنعت سینما در روزها و ماه‌های اخیر پاسخ دهد.

The post فیلم جدید نولان مردم را به سالن‌ها برمی‌گرداند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala