طبق گزارشی اختصاصی از خبرگزاری ورایتی احتمالا آکادمی اسکار برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱ را به تعویق بیاندازد.

اسکار ۲۰۲۱ طبق روال معمول منطقا باید آثار اکران‌شده در سال ۲۰۲۰ را مورد ارزیابی اعضای آکادمی قرار دهد اما با توجه به آنچه امسال شاهد آن بودیم و توقف اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینمای آمریکا و البته سایر نقاط جهان ممکن است آکادمی هم نتواند طبق روال معمول سالیان گذشته پیش رود.

منبع خبرگزاری ورایتی که نخواسته نامش فاش شود گفته احتمالا شاهد به تعویق افتادن مراسم خواهیم بود. با این حال این منبع آگاه تاکید کرده که در حال حاضر هیچ موضع رسمی مشخصی از سوی آکادمی اتخاذ نشده و طبق روال معمول فعلا تاریخ رسمی مراسم همان ۲۸ فوریه سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

آکادمی اسکار اخیرا با تغییر در برخی قوانین محدودکننده، امکان شرکت آثاری که صرفا استریم شده‌اند و در سالن‌های سینما اکران نداشته‌اند را هم در مراسم اسکار فراهم کرد. طبق آنچه اعلام شد، این تغییرات دائمی نیست و به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به شکل موقت چنین رویه جدیدی اتخاذ شده است.

گرچه این اقدام آکادمی امکان حضور بسیاری از آثار سال ۲۰۲۰ را در مراسم ایجاد می‌کند اما بعضی از مشکلات دیگر کماکان پابرجا خواهند ماند. از جمله این مشکلات اینکه بسیاری از استودیوها هنوز نمی‌دانند بهترین تصمیم تن‌دادن به اکران آثار به شکل محدود در ماه‌های آینده است یا اساسا انتخاب تاریخ‌های دیرتر اکران. در عین حال تصمیم برای پخش فیلم از طریق سرویس‌های VOD نیز می‌تواند گزینه دیگر باشد. از سوی دیگر مراسم اسکار همواره با حضور جمع گسترده‌ای از خبرنگاران، عکاس‌ها و سلبریتی‌ها کیفیت معمول و همیشگی‌ خود را خواهد داشت و شرایط فعلی که ممکن است تا ماه فوریه سال آینده نیز تغییر نکند شرایط مساعدی برای برگزاری این مراسم ایجاد نمی‌کند.

به هر حال با گذر زمان ظرف چند ماه آینده بسیاری از ابهامات فعلی صنعت سینمای آمریکا برطرف خواهند شد و احتمالا باید بزودی شاهد اعلام موضع رسمی آکادمی درباره تاریخ برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱ باشیم.

