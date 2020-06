در حالی که جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا مانند بسیاری از رویدادهای سینمایی دیگر برگزار نشده است اما این جشنواره فهرستی از فیلم‌هایی که قرار بود در بخش‌های مختلف به نمایش دربیایند را منتشر کرده و در واقع این فیلم‌ها در ادامه سال میلادی جاری با برچسب انتخاب جشنواره کن در سایر رویدادها شرکت کرده و اکران خواهند شد.

طبق آنچه اعلام شده از میان مجموعه فیلم‌های ارسال شده به جشنواره ۵۶ فیلم به شکل رسمی برای حضور در کن ۲۰۲۰ انتخاب شده‌اند.

جشنواره کن در بخش‌های مختلفی از جمله بخش مسابقه، بخش نوعی نگاه، بخش خارج از مسابقه، بخش نمایش ویژه و بخش نمایش نیمه شب برگزار می‌شود. جوایز اصلی جشنواره به فیلم‌هایی از میان آثار منتخب در بخش مسابقه اهدا می‌شود. سال گذشته جشنواره کن از مجموعه متنوعی عناوین پرسر و صدا تشکیل شده بود که در بخش مسابقه را پربار کرده بودند.

از جمله این عناوین می‌توان به فیلم‌های سینمایی «انگل» محصول کره جنوبی به کارگردانی بونگ جون-هو، «درد و شکوه» محصول اسپانیا به کارگردانی پدرو آلمودوار و «پرتره بانویی در آتش» محصول فرانسه به کارگردانی سلین سیاما اشاره کرد. سال گذشته از این نظر نیز ویژه به حساب می‌آمد که فیلم سینمایی انگل برنده مهم‌ترین جایزه جشنواره کن یعنی نخل طلا موفق شد در مراسم اسکار نیز جایزه بهترین فیلم را دریافت کند و در عمل بهترین فیلم از نگاه کن بهترین فیلم از نگاه عموم منتقدان و فعالین صنعت سینما در آمریکا و اروپا بود.

آخرین باری که چنین شرایطی رخ داد سال ۱۹۵۵ بود که فیلم سینمایی «مارتی» ساخته دلبرت من که یک کمدی رمانتیک آمریکایی بود موفق شد نخل طلا را به دست آورد و در عین حال به عنوان بهترین فیلم سال از سوی آکادمی اسکار انتخاب شود.

براساس آنچه تیری فرمو دبیر این رویداد هنری اعلام کرده امسال ۲۰۶۷ فیلم برای ارزیابی به جشنواره کن ارسال شده است که مشخصا از سال گذشته با ۱۸۴۵ عنوان فیلم بیشتر است. در میان ۵۶ فیلم منتخب کن ۱۵ فیلم اولین اثر کارگردانان خود هستند. ۱۳ فیلم از این آثار برگزیده توسط کارگردانان زن ساخته شده‌اند که ۲ مورد بیشتر از سال میلادی گذشته است. گرچه اساسا امسال ۵۳۲ فیلم با کارگردان زن به جشنواره برای ارزیابی ارسال شد که از سال گذشته با ۵۷۵ مورد کمتر بود.

همچون سالیان گذشته این آثار منتخب کن برای نمایش به جشنواره‌های دیگری همچون لوکارنو، تولوراید، تورنتو، توکیو، ساندس و چندین و چند جشنواره دیگر دعوت خواهند شد. اما تفاوت کلیدی امسال با سالیان گذشته این است که عوامل برگزارکننده جشنواره کن با برگزارکنندگان جشنواره سن سباستین به توافق رسیده‌اند که آثار منتخب کن بتوانند در این جشنواره هم شرکت کنند. این توافق منحصر به سال میلادی ۲۰۲۰ است و در گذشته چنین امکانی وجود نداشت. برخی معتقدند چنین توافقی میان جشنواره کن و جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز نیز رخ خواهد داد گرچه هنوز نمی‌توان در این مورد با قاطعیت نظر داد.

اما اگر بخواهیم به خود آثار برگزیده جشنواره کن ۲۰۲۰ بپردازیم باید به تعدادی از نام‌های آشنا اشاره کنیم از جمله وس اندرسون از آمریکا، فرانسوا اوزون از فرانسه، استیو مک‌کوئین کارگردان بریتانیایی، توماس وینتربرگ دانمارکی و ویگو مورتنسن بازیگر دانمارکی-آمریکایی اشاره کرد که امسال اولین فیلم سینمایی‌اش را روانه کن کرده است.

در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که در فهرست ۵۶ اثر منتخب کن امسال هیچ فیلمی از کشور ایران به چشم نمی‌خورد.

در ادامه می‌توانید فهرست فیلم‌های منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۰ را بیشتر بررسی کنید:

آثار بخش مسابقه

«اعزام فرانسوی» به کارگردانی «وس اندرسون»

«تابستان ۸۵» به کارگردانی «فرانسوا اوزون»

«مادر حقیقی» به کارگردانی «نائومی کاواسه»

«راک عاشقان» به کارگردانی «استیو مک‌کوئین»

«مانگرو» به کارگردانی «استیو مک‌کوئین»

«دور دیگر» به کارگردانی «توماس وینتربرگ»

«آخرین واژگان» به کارگردانی «جاناتان نوسیتر»

«DNA» به کارگردنی «مایوین»

«بهشت: به سوی سرزمین شادی» به کارگردانی «هونگ سانگ-سو»

«فراموش خواهیم شد» به کارگردانی «فرناندو تروبا»

«شبه‌جزیره» به کارگردانی «سانگ هو-یئون»

«در غروب» به کارگردانی «شاروناس بارتاس»

«آمونیت» به کارگردانی «فرانسیس لی»

«سقوط» به کارگردانی «ویگو مورتنسن»

«روح» به کارگردانی «پیتر داکتر»

«برزخ» به کارگردانی «بن شاروک»

«جبهه خودی» به کارگردانی «لوکاس بلوو»

«چیزهای واقعی» به کارگردانی «کوجی فوکودا»

سایر آثار

«کلیدهای شکسته» به کارگردانی «جیمی کی‌روز»

«شکارچیان تروفل» به کارگردانی «گرگوری کرشا» و «مایکل دویک»

«عشق ساده» به کارگردانی «دنیله اربید»

«یک مرد خوب» به کارگردانی «ماری کاستیله»

«چیزهایی که میگوییم، چیزهایی که انجام می‌دهیم» به کارگردانی «امانوئل مورت»

«سعاد» به کارگردانی «آیتن امین»

«خاک سرخ» به کارگردانی «فرید بنتومی»

«عرق» به کارگردانی «مگنس فن فورن»

«تدی» به کارگردانی «لودوویچ» و «زوران بوکارما»

«فوریه» به کارگردانی «کامن کالف»

«دکتر شب» به کارگردانی «الی واژمان»

«کودک وحشتناک» به کارگردانی «اسکار روهلر»

«نادیا، پروانه» به کارگردانی «پاسکال پلانته»

«ما اینجاییم» به کارگردانی «نیر برگمان»

«داستان هنگ کنگ» به کارگردانی «آن هوئی»

«لذت» به کارگردانی «نینجا تایبرگ»

«اسلالوم» به کارگردانی «شرلین فاویر»

«خانه حافظه» به کارگردانی «ژائو پائولو میراندا»

«ابراهیم» به کارگردانی «سمیر گوسمی»

«آغاز» به کارگردانی «دائه کولومبگاشویلی»

«گاگارین» به کارگردانی «فانی لیتارد» و «جرمی ترویه»

«۱۶ بهار» به کارگردانی «سوزان لیندون»

«وارین» به کارگردانی «پیتر درونتیس»

«پسر شیفون» به کارگردانی «نیکلاس مورای»

«باد سقوط می‌کند» به کارگردانی «نورا مارتیروسیان»

«جان و حفره» به کارگردانی «پاسکوال سیستو»

«قدم زدن در باد» به کارگردانی «وی شوجون»

«مرگ سینما و پدرم» به کارگردانی «دنی روزنبرگ»

«جاده میلیاردی» به کارگردانی «دیدو هامادی»

«۹ روز در راکا» به کارگردانی «خاویر دو لوزان»

«آنتونی در سه‌ون» به کارگردانی «کارولین ویگنال»

«دو آلفرد» به کارگردانی «برونو پودالیدس»

«موفقیت بزرگ» به کارگردانی «امانوئل کورکول»

«منشاء جهان» به کارگردانی «لورن لافیت»

«سخنرانی» به کارگردانی «لورن تیرار»

«ارویگ و جادوگر» به کارگردانی «گورو میازاکی»

«فرار» به کارگردانی «جوناس پوهر راسموسن»

«جوزف» به کارگردانی «آئورل»

