آثار سینمایی و تلویزیونی موفق بی‌شماری را می‌شناسیم که از روی رمان‌ها اقتباس شده‌اند یا وام‌دار دنیای ادبیات داستانی هستند. اما اوضاع برای فیلم‌های سینمایی اقتباسی از بازی‌های ویدیویی چندان خوب نیست و ما در این مطلب قصد داریم به بدترین آثار این‌چنینی براساس امتیاز آی‌ام‌دی‌بی بپردازیم. سونی سال‌هاست قصد دارد فیلمی براساس سری بازی‌های «آنچارتد» بسازد و از سویی دیگر به‌زودی شبکه اچ‌بی‌او سریالی با اقتباس از بازی تحسین شده «آخرین ما» خواهد ساخت که از همین الان توجه بسیاری از بازیکنان سینمادوست را به سمت خود جلب کرده‌است. با اینکه اعضای بخش سینمایی سونی و شبکه‌ای همچون اچ‌بی‌او بسیار قابل اعتماد هستند، اما کافی است نگاهی به آثار حاضر در این لیست بیندازید تا ببینید برخی کارگردانان و فیلم‌نامه‌نویسان می‌توانند چه بلایی بر سر بازی‌های محبوبمان بیاورند!

۱۰- فرمانده پرواز

عنوان اصلی: Wing Commander

کارگردان: کریس رابرتز

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۴.۳ از ۱۰

محصول ۱۹۹۹

کریس رابرتز سازنده بازی «فرمانده پرواز» عهده‌دار نوشتن فیلم‌نامه و کارگردانی اقتباس سینمایی صورت گرفته از این بازی ویدیویی بوده‌است. فیلم «فرمانده پرواز» اولین و آخرین تجربه رابرتز در مسند کارگردانی بود و به ما نشان داد یک بازی‌ساز متعهد چگونه می‌تواند فیلم‌سازی سطح پایین باشد! حضور دو تن از ستاره‌های جوان و محبوب آن روزهای سینما یعنی جونیور فردی جیمز پرینز و متیو لیلارد نیز نتوانست مانع از شکست خوردن این اثر در سال ۱۹۹۹ شود. بیایید صادق باشیم، آیا تا به امروز اسم این فیلم را شنیده بودید؟

۹- برادران سوپر ماریو

عنوان اصلی: Super Mario Bros.

کارگردان: رولند جافه و دین سملر

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۴.۰ از ۱۰

محصول ۱۹۹۳

ماریو محبوب دنیای بازی‌های ویدیویی بر روی پرده نقره‌ای چندان سابقه خوبی ندارد! علی‌رغم بازی قابل‌قبول باب هاسکینز و جان لگویزامو هواداران ماریو و منتقدین نتوانست آن‌طور که باید و شاید با فیلم «برادران سوپر ماریو» ارتباط برقرار کنند. بزرگ‌ترین مشکل این فیلم عدم شباهت آن به بازی‌های ویدیویی است. انگار سازندگان «برادران سوپر ماریو» تنها تم فانتزی و لباس قرمز رنگ لوله‌کش دوست‌داشتنی نینتندو را اقتباس کرده و مابقی عناصر دنیای این شخصیت محبوب را به حال خود رها کرده‌اند! حتی اگر از طرفداران پروپاقرص ماریو هم هستید، به شما پیشنهاد می‌کنم هرگز به تماشای این فیلم ننشینید؛ زیرا با بدترین فیلم ساخته شده در سال ۱۹۹۳ مواجه خواهید شد.

۸- مبارز خیابانی

عنوان اصلی: Street Fighter

کارگردان: استیون ئی. ده سوزا

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۳.۹ از ۱۰

محصول ۱۹۹۴

وقتی فرانکی هم در نجات یک فیلم مبارزه‌ای شکست بخورد، باید بفهمیم اوضاع فیلم «مبارز خیابانی» بسیار خراب است. این فیلم روایتگر داستان یک نظامی دیوانه به نام ژنرال بیسون است که چند نفر را گروگان گرفته و حالا یک گروه حرفه‌ای به رهبری سرهنگ ویلیام گیل (با نقش‌آفرینی وان دام) وظیفه دارند با نفوذ به پایگاه بیسون او را نابود یا دستگیر کنند. از دلایل اصلی شکست فیلم «مبارز خیابانی» می‌توان به بازی بسیار ضعیف بازیگران اشاره کرد. زمانی که این مشکل با یک فیلم‌نامه پر از ایراد و کارگردانی افتضاح همراه شود، نتیجه نهایی چیزی فراتر از این فیلم زبون نخواهد شد.

۷- به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله

عنوان اصلی: In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

کارگردان: اووه بول

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۳.۸ از ۱۰

محصول ۲۰۰۶

مگر می‌شود لیستی از بدترین فیلم‌های اقتباس شده از بازی‌های ویدیویی تهیه کرد و اثری از اووه بول در آن نباشد؟ این کارگردان پنجاه‌وچهار ساله آلمانی عنوان «بدترین کارگردان» جهان را از گاردین دریافت کرده‌است و با بسیاری از آثارش از جمله « به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله» نشان می‌دهد شایستگی دریافت این عنوان را دارد! بول علاوه‌بر این اقتباس، براساس بازی‌های خون رینی، تنها در تاریکی و خانه مردگان نیز فیلم‌های بسیار بدی ساخته است که در ادامه لیست به آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.

داستان فیلم در باره مرد کشاورزی به نام فارمر(با بازی جیسون استاتهام) است که در دهکده‌ای به همراه فرزند، همسر و خانوادهٔ همسرش زندگی می‌کند. در ادامه داستان و با حملهٔ بیگانگان او مجبور به دفاع از دهکده‌اش می‌شود و در این راه در می‌یابد که ولیعهد و پسر شاه است!

۶- دو اژدها

عنوان اصلی: Double Dragon

کارگردان: جیمز یوکیچ

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۳.۸ از ۱۰

محصول ۱۹۹۴

فیلم «دو اژدها» براساس سری بازی مبارزه‌ای محبوبی با همین نام ساخته شده‌است و با آسودگی خاطر می‌توان آن را در میان ناامید کننده‌ترین فیلم‌های دهه پایانی قرن ۲۰ام قرار داد. این فیلم داستان دو برادر به نام‌های جیمی و بیلی لی (به ترتیب با بازی مارک داکاسیوس و اسکات ولف) را روایت می‌کند که صاحب نیمی از یک طلسم باستانی می‌شوند و به موازات آن کوگا شوکو (با بازی رابرت پاتریک) به عنوان نقش منفی داستان تصمیم می‌گیرد تمام آن طلسم را به دست آورد، بنابراین برادران لی وارد یک نبرد تمام عیار با گروهی خلافکار می‌شوند. فیلم «دو اژدها» برخلاف اکثر آثار موفق این‌چنینی و سری بازی «دو اژدها»، فاقد حس شوخ طبعی است و به همین خاطر آن‌طور که باید مخاطب را با خود همراه نمی‌کند. از دیگر موارد ضعف این ساخته جیمز یوکیچ می‌توان به پایان‌بندی ضعیف و شخصیت‌پردازی سطحی اشاره کرد.

۵- مورتال کامبت: نابودی

عنوان اصلی: Mortal Kombat: Annihilation

کارگردان: جان آر. لئونتی

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۳.۷ از ۱۰

محصول ۱۹۹۷

بله! مورتال کامبت هم می‌تواند به یک شکست سینمایی تبدیل شود. این فیلم در واقع دنباله‌ای برای فیلم نسبتا موفق مورتال کامبت محصول ۱۹۹۵ به‌شمار می‌رود و با اینکه توانست با فروش ۵۱ میلیون دلاری در سراسر جهان به سودهی برسد، اما این ساخته جان آر. لئونتی آن‌قدر ضعیف و مشکل‌دار بود که سبب شد پس از آن بیش از دو دهه مورتال کامبتی در سینماها نداشته باشیم! فیلم جدید مورتال کامبت به کارگردانی سایمون مک‌کوید در سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد و به نوعی یک ریبوت برای این سری به‌شمار می‌رود، اما ارتباط‌هایی نیز با فیلم «مورتال کامبت: نابودی» دارد.

۴- مبارزان خیابانی: افسانه چون-لی

عنوان اصلی: Street Fighter: The Legend of Chun-Li

کارگردان: آندری بارتکویاک

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۳.۷ از ۱۰

محصول ۲۰۰۹

متاسفانه مجموعه «مبارزان خیابانی» برخلاف دنیای ویدئو گیم هیچ‌گاه به توفیق چندانی در سینما دست نیافته و فیلم «مبارزان خیابانی: افسانه چون-لی» محصول ۲۰۰۹ نیز همانند برادر بزرگ‌ترش در میان بدترین فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی از نظر کاربران آی‌ام‌دی‌بی قرار گرفته‌است. داستان فیلم درباره دختری به نام لی (با بازی کریستن کروک) است که در کودکی شاهد ربوده شدن پدرش توسط جنایتکاری ثروتمند با نام ام. بیسون بوده‌است و حالا لی پس از فراگیری آموزش‌های لازم به دنبال انتقام‌گیری از آن خلافکار است.

۳- خون رینی

عنوان اصلی: BloodRayne

کارگردان: اووه بول

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۲.۹ از ۱۰

محصول ۲۰۰۵

این فیلم فانتزی اکشن بر اساس بازی با همین نام و محصول شرکت ترمینال ریالیتی ساخته شده‌است. «خون رینی» به نویسندگی گوینویر ترنر و کارگردانی اووه بول داستان دختری نیمه انسان و نیمه خون‌آشام را روایت می‌کند که قصد دارد انتقام خون مادرش را از خون‌آشام‌ها و پدرش بگیرد. اگر به دنبال یک فیلم با محوریت خون‌آشام‌ها هستید که تا مدت‌ها شما را از دیدن این موجودات فانتزی بیزار کند، احتمالا «خون رینی» بهترین انتخاب پیش روی شما خواهد بود؛ زیرا نحوه روایت داستان، دیالوگ‌ها و بازی بازیگران در این فیلم آن‌قدر افتضاح است که هر بیننده‌ای را ناامید خواهد کرد.

۲- تنها در تاریکی

عنوان اصلی: Alone in the Dark

کارگردان: اووه بول

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۲.۴ از ۱۰

محصول ۲۰۰۵

اووه بول با اقتدار حکمران این رتبه‌بندی است و هر سه جایگاه نخست بدترین فیلم‌های ساخته شده بر اساس بازی‌ها را به خود اختصاص داده‌است! کریستین اسلیتر، برنده دو جایزه گلدن گلوب و یکی از بازیگران قابل‌قابل فیلم‌های کمدی و اکشن در سال‌های انتهایی قرن ۲۰ام فرصت این را داشته تا به کمک بول یکی از بدترین شخصیت‌های تاریخ سینما را خلق کند! او دراین فیلم نقش ادوارد کارنبی را بازی کرده‌است. دیالوگ‌های بی‌ربط، تصویربرداری افتضاح و هیجان کم، از عمده‌ترین مشکلات فیلم «تنها در تاریکی» هستد که آن را به اثری غیرقابل تحمل تبدیل می‌کنند.

۱- خانه‌ی مردگان

عنوان اصلی: House of the Dead

کارگردان: اووه بول

امتیاز آی‌ام‌دی‌بی: ۲.۰ از ۱۰

محصول ۲۰۰۳

این‌طور که پیداست اووه بول آلمانی در نخستین سال‌های هزاره جدید تلاش خستگی ناپذیری برای رسیدن به عنوان «بدترین کارگردان» زنده داشته‌است! فیلم «خانه‌ی مردگان» نه تنها ضعیف‌ترین فیلم موجود در این فهرست است، بلکه از مدعیان اصلی عنوان «بدترین فیلم» تاریخ نیز به شمار می‌رود. در «خانه‌ی مردگان» گروهی از دانش‌آموزان یک کالج برای تفریح به یک جزیره مرموز سفر می‌کنند که ناگهان درمی‌یابند به محیطی ممنوعه پا گذاشته‌اند و اسیر زامبی‌ها شده‌اند. هیچ‌گاه به تماشای این فیلم حتی فکر هم نکنید؛ زیرا بازی بازیگران به‌قدری افتضاح است که می‌تواند تا چند روز شما را نسبت به کل هنر-صنعت سینما بدبین کند! کارگردانی بد، قصه بی‌شیرازه و فیلم‌برداری ضعیف را هم به این ترکیب ناموزون اضافه کنید تا بدانید «خانه مردگان» چه فیلم حقیری است.

