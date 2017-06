اگر چند روز گذشته با ما در پوشش خبری بزرگ‌ترین رویداد سال صنعت بازی همراه بوده باشید، مطمئنا می‌دانید که امشب قرار است شاهد برنامه‌های یوبی‌سافت در E3 2017 باشیم.

کنفرانس یوبی‌سافت در E3 2017 بدون شک بازی‌های بزرگی را در خودش جای خواهد داد. عادت کرده‌ایم که این شرکت حداقل یکی دو بازی بزرگ و جدید با خودش به کنفرانس‌های E3 بیاورد.

تصور می‌کنیم شاهد نمایش بزرگ قسمت جدید فرقه اساسین یعنی Assassin’s Creed: Origins باشیم. هم‌چنین روند بازی Far Cry 5 را خواهیم دید. بازی‌های واقعیت مجازی هم مطمئنا بخشی از کنفرانس یوبی‌سافت در E3 2017 خواهند بود. سری بازی‌های تام کلنسی مثل اسپلینتر سل هم ممکن است بازی جدید داشته باشد. دوست داریم هم‌چنین شاهزاده‌ی پارسی جدید یا Beyond Good and Evil ببینید.

ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز سه شنبه، با ما همراه باشید.

می‌توانید انتظار پخش زنده‌ی کنفرانس و لایو بلاگ متنی را از دیجی‌کالامگ داشته باشید.

Watch live video from Ubisoft on www.twitch.tv

لایو بلاگ زیر خودش آپدیت می‌شود و نیازی به فشردن کلید F5 نیست.

