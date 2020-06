محمدعلی کشاورز درگذشت

محمدعلی کشاورز بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون در سن نود سالگی از دنیا رفت. کشاورز که چند وقتی بود در بستر بیماری به سر می‌برد روز ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت.

کشاورز متولد فروردین ۱۳۰۹ در اصفهان بود. او از هنرستان هنرپیشگی تهران فارغ‌التحصیل شد. برعکس بسیاری از بازیگران به تحصیل علاقه‌ی زیادی داشت. فارغ‌التحصیل رشته‌ی نقشه‌برداری بود و اجرای برخی از برنامه‌های مربوط به نقشه‌برداری صدا و سیما با او بود. برای تحصیل در دانشکده‌ی پزشکی هم قبول شده بود اما عشقش به بازیگری آن‌قدر زیاد بود که از تحصیل در رشته‌ی پزشکی انصراف داد و به دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک تهران رفت و از آن‌جا فارغ‌التحصیل شد.

کشاورز اولین‌بار در دهه‌ی ۳۰ در تله‌تئاتری به نام «خودکشی» ساخته‌ی علی نصیریان جلوی دوربین رفت. بعد از آن به صورت مداوم در نمایش‌های مهم دیگری روی صحنه‌ی تئاتر رفت.

محمدعلی کشاورز کارنامه‌ی پرباری دارد. از میان فیلمسازان ایرانی با علی حاتمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و بهرام بیضایی همکاری کرده است و شاید خیلی‌ها ندانند که او با بازیگران بزرگی مثل آنتونی‌ کوئین و ماکس فون‌سیدو همبازی بوده. او جزو پنج بازیگر بزرگ ایرانی است. کشاورز به همراه علی نصیریان، زنده‌یاد جمشید مشایخی، داود رشیدی و عزت‌الله انتظامی لقب پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران را به خودشان اختصاص دادند.

محمدعلی کشاورز با نقش‌های تلویزیونی‌اش بیشتر در خاطر مانده است. سابقه‌ی همکاری او با تلویزیون به دهه‌ی ۴۰ برمی‌گردد وقتی کارگردانی هنری قسمت‌هایی از سریال «خانه‌ی قمر خانم» را برعهده گرفت.

از آثار ماندگار او باید به مجموعه‌های تلویزیونی «دایی‌جان ناپلئون»، «آتش بدون دود»، «هزاردستان» (در نقش شعبون استخونی)، «سربداران» (در نقش خواجه قشیری)، «افسانه سلطان و شبان» (در نقش خوابگزار اعظم) و «پدرسالار» اشاره کرد.

کشاورز اولین‌بار سال ۱۳۴۳ با بازی در فیلم «شب قوزی» فرخ غفاری بازیگری سینما را تجربه کرد. فرخ غفاری جزو بنیانگذاران سینمای مدرن ایران بود. کشاورز در فیلم‌هایی چون «کمال‌الملک» (در نقش وزیر اعظم)، «دلشدگان»، «زیر درختان زیتون»، «ناصرالدین شاه آکتورسینما»، «آقای هالو»، «مادر»، «رگبار» و ده‌ها فیلم دیگر خوش درخشید.

کشاورز در چیزی بیش از ۴۰ فیلم سینمایی، بیش از ۳۰ سریال تلویزیونی و چندین تئاتر و تله‌تئاتر ایفای نقش کرده است. کشاورز برای بازی در فیلم «مادر» ساخته‌ی مرحوم علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره‌‌ی فجر شد. کشاورز چند سال پیش نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کرد.

دیجی‌کالا مگ درگذشت این هنرمند بزرگ را به دوستداران سینما تسلیت می‌گوید.

