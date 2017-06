مثل تمام سال‌های گذشته، آخرین کنفرانس نمایشگاه E3 برای شرکت سونی است. بیش از هر شرکت و کنفرانس دیگری، برای مشاهده‌ی کنفرانس سونی در E3 2017 لحظه شماری می‌کنیم.

می‌دانیم که قرار است روند بازی «خدای جنگ» (God of War) را ببینیم و سونی هم‌چنین تاریخ عرضه‌ی این بازی را مشخص کند. انتظار داریم قسمت دوم بازی «آخرین ما» (The Last of Us) را ببینیم و حتی آنچارتد جدید یعنی The Lost Legacy هم نمایش بزرگی داشته باشد.

بازی جدید دیوید کیج یعنی Detroit: Become Human و اسپایدرمن جدید هم بدون شک نقش مهمی در کنفرانس سونی خواهد داشت.

ساعت ۵:۳۰ بامداد روز سه شنبه، همراه ما باشید تا کنفرانس سونی را در E3 2017 پوشش دهیم.

می‌توانید انتظار پخش زنده و هم‌چنین لایو بلاگ متنی را از دیجی‌کالامگ داشته باشید.

لایو بلاگ زیر خودش آپدیت می‌شود و نیازی به فشردن کلید F5 نیست.

