در کنفرانس دیشب مایکروسافت در E3 2017، شاهد نمایش دو بازی مستقل بسیار جالب بودیم. یکی از این بازی‌ها، The Last Night بود که با استایل شگفت‌انگیز خودش، سر و صدای زیادی به پا کرده است. بازی دوم The Artful Escape است که قرار است به صورت انحصاری روی ایکس‌باکس وان عرضه شود.

بازی The Artful Escape را استودیوی بازی‌سازی Beethoven & Dinosaur می‌سازد و تهیه‌کننده‌ی آن هم شرکت Annapurna Interactive است که با خودش یک بازی دیگر هم به کنفرانس مایکروسافت آورده بود.

سازندگان The Artful Escape درباره‌ی یازی‌شان گفته‌اند:

“بازی «فرار هنری فرانسیس وندتی» درباره‌ی آرزوهای بزرگ است، درباره‌ی خوانندگان فولک معروف، سایه‌های پشت، خدایان فضایی، توهم، فروشگاه‌های خزنده و تخیلات عجیب و غریب. این بازی اکشن، ماجرایی، روایی، اکتشافی و لیزری و موسیقایی است.”

می‌توانید در ادامه، تریلری که از بازی The Artful Escape نمایش داده شده را ببینید. حرفی از پلتفرم‌های دیگر به غیر از ایکس‌باکس وان زده نشده، اما می‌توانیم به اطمینان بگوییم که بازی روی کامیوتر هم عرضه می‌شود.

