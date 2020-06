اسکار ۲۰۲۱ طبق اعلام آکادمی علوم و هنرهای سینما با تاخیر حدودا دو ماهه برگزار خواهد شد.

پیش از این برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند احتمالا مراسم اسکار ۲۰۲۱ با تاخیر برگزار خواهد شد؛ حال به گزارش خبرگزاری ورایتی این خبر به شکل رسمی تایید شده و مشخص شده است که نود و سومین دوره از مراسم اسکار به جای ۲۸ فوریه سال ۲۰۲۱ در تاریخ ۲۵ آوریل سال میلادی آینده (۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

تاخیر در مراسم اسکار به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که به تبع آن گریبان‌گیر صنعت سینما شده و در عین حال برگزاری مراسم اسکار را نیز با مشکل مواجه می‌کند اتخاذ شده است.

دیوید رابین رییس آکادمی و داون هادسن مدیرعامل آن در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «برای دوره‌ای بیش از یک قرن آثار سینمایی نقش مهمی در تسکین‌دادن، الهام‌‌بخشیدن و سرگرم‌کردن ما در طول تیره‌وتارترین دوران‌ها داشته‌اند. امسال نیز سینما همین نقش را ایفا می‌کند. ما امیدواریم با طولانی‌ترکردن بازه زمانی که فیلم‌های واجد شرایط باید در آن منتشر شوند و به تاخیرانداختن مراسم، انعطافی را که فیلم‌سازان برای پایان‌دادن کار و انتشار آثار خود نیاز دارند فراهم کنیم تا هنرمندان به دلیل آنچه در کنترل‌ و اختیار هیچکس نبوده تاوان ندهند…مراسم اسکار پیش‌رو و افتتاحیه موزه جدید ما لحظه‌ای تاریخی را به ثبت خواهد رساند؛ لحظه‌ای که هواداران سینما را از سراسر دنیا گردهم‌آورده و از طریق این هنر متحد می‌کند.

براساس تغییرات جدیدی که آکادمی در قوانین امسال اعمال کرده است فیلم‌های واجد شرایط شرکت در مراسم اسکار ۲۰۲۱ باید در تاریخی بین ۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ تا ۲۸ فوریه سال ۲۰۲۱ منتشر شده باشند. همانطور که مشخص است آکادمی در این تصمیم امکان انتشار اثر در دوماهه اول سال میلادی آینده را هم برای تسهیل شرایط پیچیده فعلی در نظر گرفته است.

تصمیم جدید البته استثناهایی هم دارد؛ برای مثال در رشته‌هایی خاص (انیمیشن بلند، فیلم مستند بلند، فیلم مستند کوتاه، فیلم بین‌المللی، انیمیشن کوتاه و فیلم کوتاه لایواکشن) آثار تا ۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ فرصت پذیرش دارند. همچنین فرصت پذیرش برای بهترین فیلم، بهترین موسیقی غیراقتباسی و بهترین ترانه تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

هنوز شکل برگزاری مراسم که طبق روال هر ساله از طریق شبکه ABC پخش خواهد شد مشخص نشده است. کری بروک رییس ABC Entertainment در همین زمینه گفته: امسال خود را در قلمرویی ناشناخته یافتیم و با شرکای خود در آکادمی به همکاری ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم برنامه سال آتی ایمن و باشکوه برگزار خواهد شد به شکلی که هیجان لازم برای افتتاحیه موزه هنرهای سینمایی آکادمی نیز در مراسم به نمایش درآید.

در اقدامی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر تصمیم جدید آکادمی بوده برگزارکنندگان مراسم بفتا نیز اعلام کرده‌اند برگزاری این مراسم سینمایی نیز به تاخیر خواهد افتاد. مراسم هفتاد و چهارمین دوره جوایز فیلم آکادمی بریتانیا که عموما مدت کوتاهی پیش از مراسم اسکار برگزار می‌شد با این تاخیر قرار است در تاریخ ۱۱ آوریل سال ۲۰۲۱ دو هفته پیش از تاریخ جدید مراسم اسکار برگزار شود.

در ادامه می‌توانید تاریخ‌های مهم مربوط به مراسم اسکار سال آینده را ببینید:

آغاز رای‌گیری اولیه : ۱ فوریه ۲۰۲۱ / ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

: ۱ فوریه ۲۰۲۱ / ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ پایان رای‌گیری اولیه : ۵ فوریه ۲۰۲۱ / ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

: ۵ فوریه ۲۰۲۱ / ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ اعلام فهرست اولیه نامزدها : ۹ فوریه ۲۰۲۱ / ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

: ۹ فوریه ۲۰۲۱ / ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ شروع رای‌گیری تعیین نامزدها : ۵ مارس ۲۰۲۱ / ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

: ۵ مارس ۲۰۲۱ / ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ پایان رای‌گیری تعیین نامزدها : ۱۰ مارس ۲۰۲۱ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

: ۱۰ مارس ۲۰۲۱ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اعلام نامزدها : ۱۵ مارس ۲۰۲۱ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

: ۱۵ مارس ۲۰۲۱ / ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ضیافت ناهار نامزدها : ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

: ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ شروع رای‌گیری نهایی : ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

: ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ پایان رای‌گیری نهایی : ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ / ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

: ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ / ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزاری مراسم : ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

: ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ / ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ افتتاحیه عمومی موزه آکادمی: ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

The post مراسم اسکار ۲۰۲۱ با تاخیر دوماهه برگزار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala