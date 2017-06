شرکت بازی‌سازی بتسدا کنفرانسی برای خودش در E3 2017 برگزار کرده بود. این کنفرانس، شامل دو سه رونمایی کاملا جدید و بزرگ بود. یکی از رونمایی‌های بزرگ بتسدا، قسمت دوم بازی «شیطان درون» یا همان The Evil Within 2 بود. این بازی با نمایش تریلری بسیار خوب رونمایی شد.

بازی مثل قسمت اول شیطان درون، یک اکشن سوم شخص ترسناک و سخت است.

بازی The Evil Within 2 را استودیوی «تانگو گیم‌ورکز» (Tango Gameworks) می‌سازد. همانطور که احتمالا می‌دانید، «شینجی میکامی»، خالق مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل، مدیر این استودیو است و کارگردانی The Evil Within 2 را برعهده دارد.

قرار است The Evil Within 2 سطوح جدیدی از ترس روان‌شناسانه را به مخاطبان معرفی کند و یک بازی ترس و بقای محض باشد. در این بازی کنترل کارآگاه «سباستین کاستیانوس» را برعهده می‌گیرید. سباستین برای نجات دخترش، باید وارد دنیایی کابوس مانند شود و ریشه‌های یک شهر تاریک را کشف کند.

بازی مثل قسمت اول شیطان درون، یک اکشن سوم شخص ترسناک و سخت است. این انتخاب به بازی‌کننده‌ها داده شده است که به صورت مخفی کاری بازی کنند، هیولاها را با اسلحه‌های بزرگ لت و پار کنند، یا اینکه حتی کلا از دست هیولاها فرار کنند.

می‌توانید در ادامه، تریلر و تصاویری که از The Evil Within 2 منتشر شده است را ببینید. این بازی در روز دهم اکتبر روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

مطلب خالق رزیدنت اویل با The Evil Within 2 باز می‌گردد؛ تریلر بازی را ببینید برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala