Life is Strange جدید رونمایی شد؛ تریلر آن را ببینید

یکی دو هفته‌ی پیش، استودیوی بازی‌سازی Dontnod Entertainment، خبر از ساخت دنباله‌ای برای بزرگ‌ترین بازی خود یعنی Life is Strange داد. اسکوئر انیکس دیشب و در طول کنفرانس مایکروسافت از یک Life is Strange جدید رونمایی کرد. این بازی توسط استودیوی Deck Nine Games ساخته می‌شود و با آن بازی دیگری که خود سازندگان اصلی Life is Strange می‌سازند، فرق می‌کند.

قرار است Before the Storm سه قسمتی باشد.

بازی Life is Strange: Before the Storm یک پیش‌درآمد است و داستان آن قبل از اتفاقات Life is Strange اصلی روی می‌دهد. بازی‌کننده در Before the Storm، کنترل شخصیت «کلویی پرایس» (Chloe Price) را برعهده می‌گیرند و از رابطه‌ی او با «ریچل» خبردار می‌شوند؛ رابطه‌ای که بارها در بازی اصلی به آن اشاره شده بود.

قرار است Before the Storm سه قسمتی باشد و روی سه پلتفرم ایکس‌بکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود. اولین قسمت Life is Strange: Before the Storm قرار است در روز ۳۱ آگوست سال جاری (شهریور ماه) عرضه شود.

می‌توانید در ادامه، تریلر رونمایی بازی و تصاویری که از آن منتشر شده است را ببینید.

