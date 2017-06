در طول کنفرانس امروز صبح شرکت بازی‌سازی بتسدا، این شرکت از دنباله‌ی بازی ولفنشتاین رونمایی کرد. بازی Wolfenstein II: The New Colossus، دنباله‌ی مستقیمی برای Wolfenstein: The New Order است و توسط استودیوی بازی‌سازی «ماشین گیمز» ساخه می‌شود.

ولنفشتاین ۲ هنوز هم یک اکشن اول شخص پر سر و صدا و خشن است.

نازی‌ها که در ولفشنتاین قبلی، جنگ را پیروز شده و پیشرفت‌های بزرگی کرده بودند، امریکا را اشغال کرده‌اند. مثل بازی قبلی، در نقش BJ Blazkowicz قرار می‌گیرد و به همراه نیروهای مقاومت، به جنگ با نازی‌های می‌روید. مراحل مختلفی برای بازی در نظر گرفته شده که از در بخش‌های مختلف امریکا، مثل شهر کوچک «راسول» یا ایالت‌های «نیو مکزیکو» و «نیو اولیانز» اتفاق می‌افتد. «منهتن» نیویورک هم بمب اتمی خورده و نابود شده و یکی از مراحل بازی است.

ولنفشتاین ۲ هنوز هم یک اکشن اول شخص پر سر و صدا و خشن است. اسلحه‌های جدید و حرکات تازه برای لت و پار کردن دشمنان، بخش مهمی از روند بازی ولفنشتاین ۲ را تشکیل می‌دهد.

تریلری که بتسدا برای رونمایی از ولفنشتاین ۲ ساخته، بسیار جذاب است. این تریلر نه تنها بخش‌های داستانی و اکشن بازی را به تصویر می‌کشد، بلکه استایل بسیار جالبی دارد. زندگی امریکایی‌ها پس از اشغال نازی‌ها، با عناصر بسیار جالبی همراه شده است. برای مثال، موسیقی و برنامه‌های تلویزیونی امریکا، با اینکه هنوز امریکایی هستند، اما پروپاگاندای نازی‌ها را در خودشان دارند.

می‌توانید تریلر و تصاویر جدید Wolfenstein II: The New Colossus را در ادامه ببینید. این بازی قرار است در روز ۲۷ اکتبر سال جاری (آبان ماه)، روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

مطلب ولفنشتاین ۲ با نمایش تریلری شگفت‌انگیز معرفی شد برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala