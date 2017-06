بتسدا از یک Dishonored جدید رونمایی کرد

به غیر از بازی‌های واقعیت مجازی، سه بازی جدید در کنفرانس امروز صبح بتسدا رونمایی شد. در کنار ولفنشتاین ۲ و قسمت دوم بازی The Evil Within، بتسدا هم‌چنین از یک بازی جدید در مجموعه‌ی «سرافکنده» یا همان Dishonored رونمایی کرد. بازی Dishonored: Death of the Outsider، یک قصه‌ی فرعی در این مجموعه را تعریف می‌کند.

Death of the Outsider قرار است در شهریور امسال روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

در Death of the Outsider، نقش شخصیتی به اسم «بیلی لرک» را برعهده می‌گیرید که برای قتل شخصیت مرموز و قدرتمند مجموعه بازی‌های Dishonored، به سراغ استادش می‌رود. استاد بیلی لرک (Billie Lurk) کسی نیست جز «داود» (Daud) که او را در قسمت اول Dishonored دیده بودیم. داود و بیلی لرک برنامه‌ی کشتن Outsider را دارند. این شخصیت خدامانند، کسی است که قدرت‌های زیادی به برخی افراد اعطا می‌کند و از همه چیز دنیا خبر دارد.

روند بازی Death of the Outsider از روی Dishonored 2 برداشته شده است و سیستم‌های مبارزه‌ی این بازی و طراحی مراحلش، شبیه همان Dishonored 2 هستند.

بتسدا می‌گوید که چون این قسمت جدید Dishonored، داستانی جدا از دو بازی اول این مجموعه دارد، بازی‌کننده‌هایی که تا به حال Dishonored بازی نکرده‌اند، می‌توانند به راحتی وارد این بازی شوند.

می‌توانید در ادامه، تصاویر و تریلر جدید Dishonored: Death of the Outsider را ببینید. این بازی قرار است در روز ۱۵ سپتامبر (شهریور امسال) روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

