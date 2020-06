امسال در شرایطی که جهان درگیر کروناست و هنوز هم خبری از باز شدن سینماها نیست، باز هم علاقمندان سینما دست خالی نمی‌مانند. تعداد زیادی از فیلم‌ها تصمیم گرفته‌اند که محیط آنلاین را به جای پرده‌ی سینما برای نمایش انتخاب کنند. در نتیجه می‌شود از میان آن‌ها فیلم‌هایی را انتخاب کرد که به نظر می‌رسد می‌توانند برای مخاطبان سینما هیجان‌انگیز باشند. فهرستی از فیلم‌هایی که در همین اکران متفاوت تابستانی باید دیده شوند.

سایت ایندی‌وایر فهرستی از فیلم‌هایی منتشر کرده که امسال تابستان می‌توانید به دیدنشان بنشینید. البته که دیدن فیلم‌های این فهرست با سال‌های گذشته تفاوت زیادی دارد. این فیلم‌ها به جای سینماها در سیستم‌های VOD پخش خواهند شد. در میان فیلم‌های تابستان ۲۰۲۰ عناوین جالبی جود دارد.

برای سینماروها امسال تابستان با سال‌های گذشته متفاوت است. تابستان هر سال فصل تعطیلی مدارس بود و زمانی برای دیدن فیلم‌های ابرقهرمانی و بلاک باسترها و انیمیشن‌ها و فیلم‌های ترسناک پرفروش که گیشه‌ی سینماها را تکان می‌دادند.

تا امروز خبری از بازگشایی سینماها و بازگشت باکس آفیس نیست. هر چند فیلم‌های قدرتمندی مثل «انگاشته» (Tenet) ساخته‌ی کریستوفر نولان و «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» ساخته‌ی پتی جنکینز از همین حالا برای بازگشایی تابستانی سینماها در نظر گرفته شده‌اند و به نظر می‌رسد که این فیلم‌ها انتخاب دیگری هم ندارند.

چند ماه پیش قرار بر این بود که یک سری از مهم‌ترین فیلم‌های استودیوها در فصل تابستان به نمایش دربیایند از قسمت جدید «سریع و خشمگین» گرفته تا اولین دنباله‌ای که روی فیلم «یک جای ساکت» (a quiet place) ساخته شده بود. همه‌ی آن برنامه‌ها حالا به هم ریخته است.

خیلی از این نمایش‌ها به تعویق افتاده و اصلا قرار است سال ۲۰۲۱ روی پرده‌ی سینماها برود. با این وجود در برنامه‌ریزی جدید استودیوها تابستان امسال بی‌کار نخواهیم بود. فیلم‌های مهمی روی شبکه‌های نمایش خانگی آنلاین پخش می‌شوند که می‌توانید از بین آن‌ها بهترین‌هایشان را که با سلیقه‌تان جور است انتخاب کنید. این فهرست پیشنهادی ایندی‌وایر برای تابستان ۲۰۲۰ است.

مرغان عشق

عنوان اصلی: The Lovebirds

کارگردان: مایکل شووالتر

بازیگران: کمیل نانجیانی

سال ۲۰۱۷ همکاری مایکل شووالتر با کمیل نانجیانی منجر به ساختن یک کمدی-رمانتیک با بودجه‌ی کم شد که گیشه‌ها را تسخیر کرد و چند برابر بودجه‌ی تولیدش فروخت و منتقدان و تماشاگران سینما هم عاشقش شدند. «بیماری بزرگ» که فیلمنامه‌اش را کمیل نانجیانی کمدین پاکستانی-آمریکایی و همسرش امیلی وی.گوردون نوشته بودند درباره‌ی تقابل فرهنگی میان خانواده‌ی پسر پاکستانی با دختر آمریکایی و مشکلات پسر پاکستانی با خانواده‌ی آمریکایی دختر بود.

شووالتر بعد از آن فیلم سراغ ساخت سریال تلویزیونی رفت و حالا دوباره با فیلم «مرغان عشق» باز هم با همکاری نانجیانی به سینما برگشته است یا بهتر است بگوییم می‌خواست برگردد چون در نهایت فیلم رنگ پرده‌ی سینما را به خودش ندید و قرار است یک راست در نتفلیکس به نمایش دربیاید.

این‌بار البته کمیل نانجیانی در نوشتن فیلمنامه نقشی نداشته و فقط بازیگر فیلم است. باز هم یک کمدی-رمانتیک دیگر که البته از اسمش هم می‌شود حدس زد. داستان یک زوج با بازی نانجیانی و ایزا رای که در زندگی مشترک‌شان یک لحظه‌ی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز را تجربه می‌کنند چون به صورت ناخواسته درگیر ماجرای یک قتل شده‌اند. آن‌ها برای پاک کردن اسم‌شان دست به سفری می‌زنند که لحظات کمیک زیادی دارد. در همین حین هم یاد می‌گیرند که چه‌طور رابطه‌شان ممکن است به کمک‌شان بیاید.

سفر به یونان

عنوان اصلی: The Trip to Greece

کارگردان: مایکل وینترباتم

بازیگران: کریم الکبانی، استیو کوگان، راب بریدن

در شرایطی که سفر به یونان یا هر جای دیگری در تابستان سال ۲۰۲۰ به یک رویای فانتزی شبیه است، در کمدی-درام «سفر به یونان» راب بریدن و استیو کوگان از تروا به ایتاکا در یونان سفر می‌کنند و در این مسافرت مفرح پر از دیالوگ با غذاهای دوست‌داشتنی در حقیقت مسیر اودیسه را دنبال می‌کنند.

«سفر» در حقیقت یک سریال سیت‌کام بریتانیایی است که مایکل وینترباتم آن را کارگردانی کرده و استیو کوگان و راب بریدن با اسامی خودشان اما در نقش نسخه‌های خیالی به تور رستوران‌ها در شمال انگلستان می‌رفتند. بعدتر آن‌ها «سفر به اسپانیا» و «سفر به ایتالیا» را ساختند که از روی این یکی سریال‌ها نسخه‌های سینمایی هم ساخته شد. طبق گفته‌ی بازیگران و وینترباتم قرار است «سفر به یونان» آخرین اثر از بین این سری فیلم‌ها و سریال‌ها باشد.

دو کاراکتر در حین خوردن غذاهای محلی جذاب و خوشمزه از مشکلات شخصی‌ و فلسفه‌های زندگیشان صحبت می‌کنند. از آخرین سفر این گروه دوست‌داشتنی لذت ببرید. اصل «سفر به یونان» در قالب یک سریال شش قسمتی ساخته شده بود.

آرتمیس فاول

عنوان اصلی: Artemis Fowl

کارگردان: کنت برانا

بازیگران: جودی دنچ، جاش گاد، کالین فارل

کنت برانا این‌بار سراغ ساختن فیلمی نوجوانانه رفته است که احتمالا گروه مخاطبانش بیشتر زیر ۳۰ ساله‌ها باشند. به هر حال دیدن هر فیلمی از کنت برانای انگلیسی کنجکاوی‌برانگیز است حتی اگر با فیلم قبلی‌اش یعنی «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» ناامیدتان کرده باشد.

«آرتمیس فاول» یک فیلم ماجراجویانه‌ی علمی-تخیلی است که براساس اولین قسمت از یک سری رمان به همین نام نوشته‌ی اوین کولفر، نویسنده‌ی ایرلندی کتاب‌های کودکان ساخته شده است. فیلم داستان سفر یک نوجوان ۱۲ ساله‌ی نابغه به اسم آرتمیس فاول است. آرتمیس از نوادگان خاندانی است که همه‌شان مغزهای متفکر جنایت بودند. او به دنبال پدرش می‌گردد که به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده است. او یک پری لپرکان را می‌رباید تا شاید در این جست‌وجو کمکش کند.

فیلم قرار بود به صورت سه بعدی و آیمکس اکران شود و به نظر می‌رسد حالا با این وضعیت سینماها مقداری از توجهی که به خاطر جلوه‌های بصری ممکن بود منتقدان به فیلم داشته باشند از بین می‌رود و قطعا «آرتمیس فاول» بخشی از امتیازاتش را از دست می‌دهد. کنت برانا البته توانایی‌هایش را در اقتباس‌های ادبی نشان داده است و «آرتمیس فاول» می‌تواند دوباره برانا را به بازی برگرداند.

حقیقت

عنوان اصلی: The Truth

کارگردان: هیروکازو کوریدا

بازیگران: کاترین دونوو، ژولیت بینوش، اتان هاوک

چه گروه بازیگران درخشانی در فیلمی از فیلمساز ژاپنی درجه یکی که سال گذشته با فیلم «دزدان فروشگاه» و پیش‌تر با فیلم «مثل پدر، مثل پسر» در جشنواره‌ی کن درخشیده بود و حالا با گروهی از بازیگران بین‌المللی تراز اول همکاری کرده است. این اولین‌بار است که کوریدا فیلمی به زبانی غیر از ژاپنی و خارج از کشور خودش می‌سازد.

داستان فابیان که یکی از ستاره‌های بزرگ سینمای فرانسه است. مردان زیادی هستند که او را ستایش می‌کنند. اما او در رابطه‌اش با دخترش لومیر دچار مشکل است. لومیر فیلمنامه‌نویس است. وقتی لومیر و شوهرش با فرزندشان به پاریس برمی‌گردند همزمان می‌شود با انتشار کتاب خاطرات فابیان و به هم رسیدن مادر و دختر بعد از مدت‌ها تبدیل به یک رویارویی می‌شود. آن‌ها باید به عشق و خشم‌شان به یکدیگر اعتراف کنند.

این اثر براساس نمایشنامه‌ تولیدنشده‌ای ساخته شده که این کارگردان ژاپنی ۱۵ سال پیش به رشته تحریر درآورده است.

منتقدان نکات فنی فیلم از جمله فیلمبرداری و تدوین‌اش را تحسین کرده‌اند و معتقدند که حس کاملی از فضاهای زندگی فابین به مخاطب القا می‌کند و به شخصیت‌پردازی قهرمانش کمک می‌کند. فیلم در حقیقت یک‌جور اکتشاف مجذوب‌کننده در مورد حافظه و خاطره و جایزالخطا بودن آن‌هاست و می‌خواهد بگوید چه‌طور حقایقی که ما به خودمان می‌گوییم غالبا سنگین‌تر از قطعیت اتفاقی است که رخ داده.

رلیک

عنوان اصلی: Relic

کارگردان: ناتالی اریکا جیمز

بازیگران: امیلی مورتیمر، رابین نوین

این فیلم پیچشی هوشمندانه در میان فیلم‌هایی با مضمون خانه‌های تسخیر شده به شمار می‌رود. اولین فیلم اریکا جیمز از گروه بازیگران خوبی بهره برده است که هر کدام از آن‌ها یک نسل از اعضای یک خانواده را بازی می‌کنند. یک مادر، دختر و مادربزرگ با آشکار شدن یک دیوانه در خانه‌شان تسخیر می‌شوند. هر کدام از اعضای خانواده با یکی از ارواح دست و پنجه نرم می‌کنند. این درام وحشت در واقع از جایی شروع می‌شود که مادربزرگ خانواده به نام ادنا که گم شده به خانه برمی‌گردد و از این جاست که تروماها آغاز می‌شوند. او حقایق سختی را درباره‌ی دوران گم شدنش بازگو می‌کند اما اگر حرف‌های او همه‌ی حقیقت نباشد چه؟

این فیلم کمی تا قسمتی یک فیلم خانوادگی و بخشی هم یک درام وحشت ترسناک است. به عنوان یک فیلم اول اثر جاه‌طلبانه‌ای برای یک کارگردان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که به اندازه‌ی کافی شگفتی دارد تا مخاطبانش را تحت‌تاثیر قرار بدهد.

این فیلم هم جزو آثار مستقلی است که در جشنواره‌ی فیلم ساندنس سال گذشته به نمایش درآمده بود و مخاطبان هم از دیدن آن احساس رضایت کردند.

سرزمین تابستان

عنوان اصلی: Summerland

کارگردان: جسیکا سویل

بازیگران: جما آرترتون، پنه‌لوپه ویلتون

جسیکا سویل نمایشنامه‌نویس مشهور انگلیسی است و این درام جنگی اولین فیلم سینمایی او محسوب می‌شود. یکی از آن فیلم‌های تابستانی امیدوارکننده که داستان آن در زمان جنگ جهانی دوم در یکی از ییلاق‌های انگلستان رخ می‌دهد. یک نویسنده‌ی زن جوان تلاش می‌کند تا رمانش را به موقع تمام کند اما در همین حین متاسفانه اتفاقی می‌افتد که در روند کارش وقفه ایجاد می‌کند. مرد جوانی از راه می‌رسد که نامش فرانک است (با بازی لوکاس باند) که از بمباران ارتش آلمان فرار کرده است و مسیرش به این‌جا خورده. جایی که زن جوان دلباخته‌اش می‌شود. گروه بازیگران فیلم همگی کمک می‌کنند تا کاراکتر آرترتون از پوسته‌ی خودش بیرون بیاید و یاد بگیرد از دریچه‌ی ذهن همراه تازه‌اش زندگی را تحسین کند.

روی کاغذ ممکن است به نظرتان فیلم کم اهمیت و کوچکی باشد اما فیلمنامه‌ی سویل پتانسیل این را دارد که وقتتان را صرف دیدن این فیلم بکنید. چند سال پیش سویل از طرف بفتا حمایت شده بود تا فیلمنامه‌ی این فیلم را بنویسد و حالا این شخصیت‌شناسی آرام و باشکوه تبدیل به صدای سینمایی او شده است.

تسلا

عنوان اصلی: Tesla

کارگردان: مایکل آلمریدا

بازیگران: ایتان هاوک، کایل مک لاکلان

افتتاحیه‌ی فیلم «تسلا» در جشنواره‌ی ساندنس سال گذشته بود. مایکل آلمریدا فیلمنامه‌نویس و کارگردان فیلم پیش از این هم آثار مستقلی ساخته بود که البته فقط در جشنواره‌ها مطرح شدند و هیچ‌کدام از آن‌ها چندان مشهور نیستند. این فیلم بیوگرافیک غیرمرسوم او از مرد آینده‌نگر مبهم مشهور یعنی تسلا با بازی ایتان هاوک است. این برداشتی آزاد از زندگی نیکلا تسلا مخترع رویابین است که روابط او با توماس ادیسون و دختر جی.پی. مورگان به نام آن را به تصویر می‌کشد.

ایده‌ی این فیلم از مدت‌ها قبل در سر آلمریدا بوده و در حقیقت فیلمنامه‌ی اولیه‌ی آن را سال ۱۹۸۳ نوشته است. هر چند برای نسخه‌ی فعلی فیلمنامه را به روز کرده است. فیلمی که در ابتدا به نظر می‌رسد روایت پرشور زندگی مردی است که بعدها ایلان ماسک به او اقتدا کرد جلوتر که می‌رود تبدیل به یک اثر پست مدرن می‌شود. این را از سکانسی که تسلا و ادیسون با هم دعوا می‌کنند و بعد با توجه به صدای زن راوی و موسیقی به نظر می‌رسد این سکانس واقعا اتفاق نیفتاده، متوجه می‌شویم. فیلم «تسلا» ساختاری بازیگوشانه دارد علیرغم این که درباره‌ی زندگی مردی به شدت جدی است.

