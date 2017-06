تریلر جدید God of War را از دست ندهید

قبل از هر چیز، از تاخیر یک روزه‌ای که در انتشار تریلرها و اخبار کنفرانس سونی در E3 2017 پیش آمده، از شما غدرخواهی می‌کنیم؛ بی‌خوابی دو روزه‌ی ما امکان ادامه‌ی کار را کمی سخت کرده بود.

God of War در زمستان امسال، روی کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه خواهد شد.

از کنفرانس سونی و اتفاقات آن حسابی برای‌تان در پادکست‌ها و مطالب مختلفی، صحبت خواهیم کرد، اما بدون شک می‌توانیم بگوییم که تمام ما، منتظر نمایش God of War جدید در کنفرانس سونی بودیم. انتظار داشتیم مثل سال گذشته، سونی اجرای زنده‌ی God of War را در برنامه‌ی کنفرانس‌اش قرار داده باشد، ولی این شرکت فقط یک تریلر از روند بازی God of War نشان‌مان داد.

با این حال، این تریلر جدید آن‌قدر خوب است که انتظار را تا زمان عرضه‌ی بازی سخت کند. می‌توانیم نحوه‌ی تعامل کریتوس با پسرش آرتیوس را ببینیم. سیستم مبارزه‌ی جدید و هم‌چنین محیط‌های تازه‌ای که در God of War قرار داده شده‌اند، به خوبی در تریلر آن دیده می‌شوند.

هیولاها و غولآخرهای جدیدی را هم در تریلر God of War می‌توانیم ببینیم. ظاهرا قرار است با بزرگ‌ترین غولآخرهای تاریخ مجموعه بازی‌های God of War مبارزه کنیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، قسمت جدید مجموعه بازی‌های God of War قصه‌ی یونان و خدایان آن را رها کرده و به افسانه‌ها و خدایان اسکاندیناوی و اسطوره‌های Norse می‌پردازد.

می‌توانید در ادامه، تریلر و تصاویر جدیدی که از God of War منتشر شده است را ببینید. این بازی در زمستان امسال، روی کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

