اکران فیلم جدید نولان باز هم به تاخیر افتاد

استودیوی برادران وارنر برای دومین‌بار اکران فیلم انگاشته (Tenet) اثر جدید کریستوفر نولان را به تاخیر انداخت.

انگاشته قرار بود فیلمی باشد که چراغ گیشه سینماها در ایالات متحده آمریکا را دوباره روشن کند و دیگر استودیوها و صنعت هالیوود وضعیت این اثر سینمایی و شرایط آن را به دقت تحت نظر داشتند تا براساس سرنوشت این فیلم درباره اکران یا عدم اکران آثار خود تصمیم بگیرند.

فیلم پرهزینه نولان که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیون هزینه ساخت داشته در ابتدا قرار بود ۱۷ جولای (۲۷ تیرماه) اکران شود. اکران اثر مدتی بعد حدود دو هفته به تاخیر افتاد و تصمیم گرفته شد در تاریخ ۳۱ جولای (۱۰ مردادماه) به نمایش دربیاید. حال اعلام شده فیلم در این تاریخ نیز نمایش داده نخواهد شد و زمان جدید اکران فیلم با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا تاریخ ۱۲ آگوست (۲۲ مردادماه) اعلام شده است.

سخنگوی استودیوی برادران وارنر اعلام کرده این استودیو متعهد است فیلم سینمایی انگاشته را در سالن‌ها روی پرده بزرگ برای مخاطب عام اکران کند؛ آن هم زمانی که سالن‌داران آمادگی کامل دارند و مسئولین حوزه سلامت اعلام کنند زمان بازگشایی فرارسیده است.

به گفته این سخنگوی استودیو در حال حاضر منعطف‌ و تطبیق‌پذیربودن با شرایط بسیار ضروری است و برادران وارنر قصد ندارند با فیلم انگاشته و اکران آن همچون یک برنامه اکران سنتی و معمول رفتار کنند. برهمین اساس استودیو قصد دارد فیلم را نه در آخر هفته بلکه روز چهارشنبه اکران کند و در عین حال مدت زمان بیشتری فیلم را روی پرده نگه دارد (احتمالا برای پرهیز از تجمع غیرضروری). براساس آنچه برادران وارنر اعلام کرده‌اند این راهبرد می‌تواند مسیری متفاوت اما موفق باشد.

جابه‌جایی اخیر در تعیین زمان اکران فیلم پس از آن اتفاق افتاد که اندرو کوئومو فرماندار ایالت نیویورک اعلام کرد در ایالت تحت فرمان او بازگشایی سالن‌های سینما زیرمجموعه فاز ۴ بازگشایی اماکن قرار نخواهند داشت. در شرایطی که سینماهای شهرهای نیویورک در همین ایالت و لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا به چرخه اکران بازنگردند فیلم پربودجه‌ای همچون انگاشته از مخاطبان دو ایالت از جمله پرمخاطب‌ترین ایالت‌های آمریکا محروم خواهد ماند.

از سوی دیگر با شروع بازگشایی ملی در آمریکا برخی از ایالت‌ها شاهد افزایش نرخ شیوع کرونا بوده‌اند و همین موضوع می‌تواند در تصمیمات بعدی صنعت سینمای ایالات متحده تاثیرات ملموسی داشته باشد.

در نهایت این موضوع در هفته‌های گذشته مورد بحث بوده که حتی به فرض بازگشایی مخاطبان تا چه حد از فیلم‌های روی پرده استقبال خواهند کرد. بعضی از نظرسنجی‌ها حاکی از ترس و احتیاط بسیاری از مخاطبان برای حضور مجدد در سالن‌های سینما است. از سوی دیگر البته سینماداران در تلاش‌اند از طریق افزایش فاصله فیزیکی میان مخاطبان حاضر در سالن، استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت قواعد بهداشتی تا حدی در این زمینه اطمینان بیشتر ایجاد کنند.

با عقب‌انداختن اکران فیلم جدید نولان مهم‌ترین بلاک‌باستری که در نزدیک‌ترین زمان ممکن در فهرست اکران سینماهای آمریکا قرار داد فیلم سینمایی «مولان» محصول شرکت دیزنی است. این اثر که همچون انگاشته پرهزینه است (با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده) قرار است در تاریخ ۲۴ جولای (۳ مردادماه) اکران شود اما پیش‌بینی می‌شود اکران این اثر سینمایی نیز با تاخیر مواجه شود.

دیزنی اخیرا برنامه بازگشایی دیزنی‌لند را هم به دلیل افزایش شیوع کرونا در کالیفرنیا عقب انداخته است؛ این در حالی است که پارک‌های دیزنی‌لند واقع در شانگهای و هونگ کونگ بازگشایی شده‌اند و طبق برنامه مجموعه تفریحی والت دیزنی ورلد در ایالت فلوریدا قرار است ۲۱ تیرماه بازگشایی شود.

انگاشته اولین اثر نولان پس از ساخت فیلم سینمایی «دانکرک» در سال ۲۰۱۷ است. فیلم جدید نولان درباره یک عملیات جاسوسی پیچیده برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم است؛ در حال حاضر اطلاعات جزئی‌تر درباره خط داستانی موجود نیست اما گفته می‌شود مفهوم زمان و بازی با موضوع زمان هم در فیلم نقش مهمی دارد.

جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون و الیزابت دبیکی از جمله بازیگران فیلم سینمایی انگاشته‌اند. لودویگ گورانسون آهنگسازی اثر را برعهده داشته که بابت ساخت موسیقی فیلم ابرقهرمانی پلنگ سیاه جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم را در کارنامه دارد. هویته ون هویتما نیز فیلم‌بردار اثر جدید نولان است؛ ون هویتما پیشتر در فیلم‌های «میان‌ستاره‌ای» و «دانکرک» با نولان همکاری داشته و فیلم‌بردار پروژه‌هایی چون «بندزن خیاط سرباز جاسوس»، «او» و «اسپکتر» بوده است.

