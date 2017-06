یکی از نمایش‌های زیبای سونی در کنفرانس E3 2017 این شرکت، مربوط به بازی Days Gone بود. سونی به جای نمایش تریلری سینمایی، روند بازی بسیار خوبی از Days Gone را با خودش به E3 2017 آورده بود. روند بازی جدید Days Gone، برای اولین بار از زمان رونمایی این بازی، سیستم‌های بازی و مکانیک‌های آن را به ما نشان می‌دهد.

بازی Days Gone قرار است در سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه شود.

بازی Days Gone یک اکشن محیط-باز است. داستان این بازی در امریکای پساآخرلزمانی اتفاق می‌افتد. دو سال از حمله‌ی ویروسی به تمام دنیا گذشته است؛ ویروسی که کل دنیا را تغییر داده.

استودیوی بازی‌سازی Sony Bend مسوولیت ساخت Days Gone را برعهده دارد. با اینکه کاملا واضح است با یک بازی زامبی-کشی طرف هستیم، سازندگان Days Gone از کلمه‌ی زامبی برای معرفی دشمنان بازی‌شان استفاده نمی‌کنند و اسم Freakers را به آن‌ها داده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که دشمنان اصلی Days Gone قرار نیست زامبی‌ها باشند، بلکه «دیکن»‌ (Deacon)، شخصیت اصلی بازی، بیشتر باید از انسان‌ها بترسد تا هیولاها.

می‌توانیم در تریلر جدید منتشر شده از Days Gone ببینیم که شخصیت اصلی بازی، از زامبی‌ها استفاده می‌کند تا یک کمپ را فتح و یکی از دوستانش را آزاد کند.

تاریخ دقیق انتشار بازی را نمی‌دانیم، اما بازی Days Gone قرار است در سال ۲۰۱۸ میلادی عرضه شود. این بازی به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن۴ عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه، روند بازی Days Gone و تصاویر این بازی را ببینید.

