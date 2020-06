از فیلم‌های نوآ بومباک احتمالا داستان ازدواج را دیده‌اید که محصول سال قبل بود و بین منتقدان هم سر و صدای زیادی به پا کرد. بومباک پیش از این هم فیلم‌هایی برای سلایق خاص‌تر ساخته بود که منتقدان بپسندند اما سال گذشته بود که محبوب فصل جوایز شد. این فهرست فیلم‌های نوآ بومباک تا «داستان ازدواج» است. فیلم‌هایی که تقریبا همه‌شان نقاط قوتی دارند که می‌شود دیدن‌شان را توصیه کرد.

لگد زنان و جیغ کشان

عنوان اصلی: Kicking and Screaming

بازیگران: جاش همیلتون، الیوت گولد

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

محصول ۱۹۹۵

یک گروه از بچه‌های فارغ‌التحصیل کالج از ادامه دادن زندگی‌شان به شکل طبیعی سر باز می‌زنند و هر کدام شیوه‌ی عجیب و غریبی برای زندگی در پیش می‌گیرد. بیشتر فیلم در یک کالج فیلمبرداری شده است. تهیه‌کننده‌ی فیلم جیسون بلوم، هم اتاقی بومباک در کالج بوده است. از قضا استیو مارتین یکی از دوستان خانوادگی بلوم بوده که این فیلمنامه به دستش رسیده و آن را توصیه می‌کند. فیلمی که با بودجه‌ی ۱.۳ میلیون دلاری ساخته شد و البته کمتر از یک میلیون دلار فروخت. البته منتقدان فیلم را در جشنواره‌ی نیویورک خیلی پسندیدند و گفتند که به عنوان یک فیلمساز فیلم اولی بومباک فیلمسازی برجسته و شایسته است. آن‌ها از همان زمان ابراز امیدواری کردند که بومباک فیلم‌های بهتری در آینده بسازد. راجر ایبرت نوشت که این فیلمی با چشم‌های خوب و گوش‌های تیزبین است و گرچه دیالوگ‌های بومباک دقیق نیست اما فیلمساز موفق می‌شود عصاره‌ی واقعیت را از طریق دیالوگ‌های هوشمندانه‌ی کوتاهش انتقال بدهد. سبک کمدی فیلم هم با اعتماد به نفس است.

آقای حسود

عنوان اصلی: Mr. Jealousy

بازیگران: اریک استولتز، آنابل اسکیورا

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

محصول ۱۹۹۷

لستر گریم یک نویسنده‌ی مشتاق و بااستعداد است. او توسط یکی از دوستانش به رامونا معرفی می‌شود و با او قرار می‌گذارد. آن‌ها خیلی سریع درگیر هم می‌شوند اما در یکی از دیالوگ‌هایشان رامونا می‌گوید که نامزد قبلی‌اش نویسنده‌ی مشهوری بوده است. لستر کم‌کم حسادت می‌کند. یکی از روزها نامزد سابق رامونا را در خیابان می‌بیند و شروع به تعقیب او می‌کند. بعد متوجه می‌شود که مرد به یکی از این مراکز گروه‌درمانی می‌رود. لستر خودش را در گروه جا می‌زند تا از رابطه‌ی رامونا با نامزد سابقش اطلاعات کسب کند.

فیلم نشانه‌های کمدی‌های مبتنی بر رابطه‌ی وودی آلن را دارد. خیلی راحت پیش می‌رود و مخاطبش را درگیر می‌کند. جاناتان روزنبام شیوه‌ی بازی گرفتن بومباک از بازیگران فیلم را ستایش کرد. فیلمی که اگر چه به گفته‌ی منتقدان طرح داستانی آن حفره‌هایی دارد اما سکانس‌های هوشمندانه و بازیگوش ضعف‌هایش را می‌پوشاند. فیلم چندان موفق نبود اما همچنان آن را به عنوان شاهدی بر استعداد بومباک می‌گرفتند.

ماهی مرکب و نهنگ

عنوان اصلی: The Squid and the Whale

بازیگران: جف دنیلز، لارا لینی

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

محصول ۲۰۰۵

یک کمدی-درام مستقل آرت‌هاوسی که با بودجه‌ی یک و نیم میلیون دلاری ساخته شد و فیلمی نیمه‌بیوگرافیک درباره‌ی کودکی سازنده‌اش است. اسم عجیب و غریب فیلم به مدلی از ماهی مرکب و نهنگ برمی‌گردد که در موزه‌ی آمریکایی تاریخ طبیعی به نمایش گذاشته شد. بومباک فیلم را با دوربین فیلمبرداری سوپر ۱۶ میلی متری ساخت و بیشتر طول فیلم از دوربین روی دست استفاده کرد. برنارد کاراکتر اصلی فیلم رمان‌نویسی خودخواه است که زمانی همه فکر می‌کردند نویسنده‌ی موفقی می‌شود. اما حالا بیشتر وقتش را تدریس می‌کند و کمتر می‌نویسد. در عوض کارهای همسرش که چندان هم به او وفادار نیست با استقبال زیادی روبه‌رو می‌شود و همین ماجرا تنش را میان آن‌ها افزایش می‌دهد. یک روز آن‌ها به دو پسرشان می‌گویند که می‌خواهند از یکدیگر جدا شوند.

فیلمی که به گفته‌ی منتقدان نگاه تر و تازه‌ای داشت. با نگاهی به شدت صادقانه و در عین حال کنایه‌آمیز به مقوله‌ی طلاق و تاثیری که روی خانواده می‌گذارد.

مارگو در عروسی

عنوان اصلی: Margot at the Wedding

بازیگران: نیکول کیدمن، جنیفر جیسون لی

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

محصول ۲۰۰۷

درام خانوادگی که اولین‌بار در جشنواره‌ی فیلم تلوراید به نمایش درآمد. مارگو یک نویسنده‌ی موفق اما در خود فرو رفته است که از اختلال شخصیت مرزی رنج می‌برد. او به همراه پسر یازده‌ ساله‌اش کلود برای تعطیلات آخر هفته به دیدار خواهرش پولین می‌روند که از آن زنانی است که روح آزاده‌ای دارند. پولین قرار است با مالکوم ازدواج کند اما مارگو از نامزد خواهرش خوشش نمی‌آید که یک موزیسین ناموفق است. رابطه‌ی دو خواهر چندان خوب پیش نمی‌رود و چند اتفاق دیگر هم باعث می‌شود که همه چیز در این تعطیلات پیچیده‌تر شود.

فیلم بومباک این‌بار توانست هزینه‌ی تولیدش را برگرداند اما نقدهای متفاوتی از منتقدان دریافت کرد. آن‌ها معتقد بودند علیرغم گروه فوق‌العاده‌ی بازیگران فیلم شخصیت دو خواهر به شدت دوست‌نداشتنی هستند. فیلم با اثر قبلی بومباک هم مقایسه شد و هر چند در همان قلمرو اتفاق می‌افتاد اما تمرکز «ماهی مرکب و نهنگ» را نداشت.

گرینبرگ

عنوان اصلی: Greenberg

بازیگران: بن استیلر، گرتا گرویگ

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۰

فیلم از جهاتی اهمیت زیادی دارد از جمله این که اولین همکاری بومباک با گرتا گرویگ به شمار می‌رود. بازیگری که بعدها الهام‌بخش بسیاری از فیلم‌های بومباک شد و در حال حاضر خودش یکی از کارگردانان مهم زن سینمای مستقل به شمار می‌رود. این کمدی-درام داستان زنی به نام فلورانس است که دستیار شخصی خانواده‌ی گرینبرگ محسوب می‌شود. خانواده‌ی گرینبرگ قرار است برای سفر به ویتنام بروند و در این مدت برادر آقای گرینبرگ به نام راجر در خانه ساکن خواهد شد تا برای سگ خانواده یک لانه بسازد. راجر بعد از یک فروپاشی عصبی به تازگی از بیمارستان مرخص شده است.

راجر به محض رسیدن از نیویورک رفتار عجیب و غریبی با فلورانس در پیش می‌گیرد و قابل پیش‌بینی است که رابطه‌ای میان آن‌ها شروع می‌شود اما این رابطه ابدا مطابق انتظار پیش نمی‌رود.

منتقدان از کمدی سیاه فیلمنامه‌ی بومباک لذت بردند. به خصوص بازی بن استیلر توجه خیلی‌ها را برای اولین‌بار به او جلب کرد.

فرانسس ها

عنوان اصلی: Frances Ha

بازیگران: گرتا گرویگ، آدام درایور

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۲

فرانسس دختر ۲۷ ساله‌ی رقصنده‌ی عاشق زندگی است. او می‌خواهد شرایط زندگی‌اش را بهبود ببخشد. بین همه‌ی آدم‌ها با دوستش سوفی رابطه‌ی نزدیکی دارد اما بعد از این که دوستی‌شان به هم می‌خورد انگار فرانسس سرنخ زندگی را گم می‌کنند.

فیلم پر از جزییات است با ساختاری جسورانه و مینی‌مالیستی و یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های جنبش مامبل کور سال‌های اخیر به حساب می‌آید. بازی گرتا گرویگ درخشان و موتور محرکه‌ی فیلم است. فیلم شوخ‌طبعی روشنفکرانه‌ای دارد و اگر فازش را بگیرید برایتان تبدیل به یک کالت دلنشین خواهد شد.

کاراکتر فرانسس در نیویورک پرسه می‌زند و ما شهر را از نگاه او زنده و جان‌دار می‌بینیم و حس می‌کنیم. این نیویورکی‌ترین فیلم بومباک به شمار می‌رود.

وقتی جوان بودیم

عنوان اصلی: While We’re Young

بازیگران: بن استیلر،‌ نائومی واتس، آدام درایور

امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۴

فیلم درباره‌ی زوج چهل و چند ساله‌ای است که سال‌ها زندگی آرام و خوبی کنار هم داشته‌اند اما حالا با بحران میانسالی برخورد کرده‌اند و سعی می‌کنند با روش‌هایی زندگی‌شان را تر و تازه نگهدارند و بتوانند از این بحران عبور کنند. آن‌ها بچه‌دار نمی‌شوند و به صورت تصادفی با زوج جوانی آشنا می‌شوند که به زندگی آن‌ها رنگ و بوی دیگری می‌دهند.

مشکل فیلم این جاست که هر قدر رابطه‌ی زوج استیلر و نائومی واتس همدلی برانگیز از کار درآمده آن زوج جوان‌تر به نظر بیمزه و بی آب و رنگ می‌رسند. زوج‌هایی که قصه‌ی اصلی‌شان از روی دست هم نگاه کردن است و نقاط مشترک کمی دارند اما به نظر می‌رسد به دلیل غرابت فرهنگی و سن و سال بومباک زوج مسن‌تر را بهتر درک می‌کند و نه فقط به واسطه‌ی بازیگران که به واسطه‌ی شخصیت‌پردازی هم بهتر عمل می‌کنند.

معشوقه‌ی آمریکایی

عنوان اصلی: Mistress America

بازیگران: گرتا گرویگ، لولا کرک

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۵

تریسی دانشجوی تنهای سال اول کالج در نیویورک است. او تجربه زندگی در این شهر شلوغ و پر زرق و برق را ندارد. او توسط دوست دیوانه‌اش اغوا شده و از این تنهایی درآمده و دست به کارهای جور وا جور می‌زند.

منتقدان می‌گویند این فیلم تند و تیز و سریع و پر از کنایه و طعنه است. در ادامه‌ی مسیری که بومباک سال‌ها پیش شروع کرده بود. او به هر دو قهرمان زن فیلمش آزادی کامل می‌دهد تا احساسات‌شان را بیرون بریزند. گرتا گرویگ حضور نبوغ‌آمیزی دارد و به نظر می‌رسد که این فیلم نقطه‌ی اوج همکاری گرویگ و بومباک باشد.

داستان‌های مه‌یه‌روویتز

عنوان اصلی: The Meyerowitz Stories

بازیگران: داستین هافمن، بن استیلر، آدام سندلر

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۷

خانواده‌ای که سال‌هاست اعضایش با هم دچار مشکل هستند و به خصوص فرزندان پسر با پدرشان درگیری‌های زیادی دارند حالا به مناسبت جشن کارهای پدر مجبور می‌شوند دور هم جمع شوند.

فیلمی که گاهی یادآور «خانواده‌ی رویال تننبام» وس اندرسون می‌شود. با بازی‌های درخشان از سوی گروه بازیگران که گرما و کاریزما به فیلم می‌بخشند. این فیلمی رباره‌ی پشیمانی، دعواها و رقابت‌های خواهر برادری، مشکلات با پدر و نا‌امیدی از زندگی‌ است که در طول داستان با ملاطفت و عشق همراه می‌شود.

داستان ازدواج

عنوان اصلی: Marriage Story

بازیگران: آدام درایور، اسکارلت جوهانسون

امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

محصول ۲۰۱۹

نیکول اهل لس‌آنجلس است و بازیگر اما بعد از ازدواج با چارلی که کارگردان تئاتر است به نیویورک نقل مکان کرده. به نظر می‌رسد آن‌ها یکدیگر را دوست دارند اما نیکول احساس می‌کند در زندگی به اندازه‌ی چارلی سهم ندارد در نتیجه زوج تصمیم به جدایی می‌گیرند. اتفاقی که دلشان می‌خواهد در کمال احترام بیفتد اما در نهایت ماجرای حضانت بچه و باز شدن پای وکلا همه چیز را به هم می‌ریزد.

از آن فیلم‌هایی است که نمی‌شود دوستش نداشت. شیمی بین آدام درایور در نقش چارلی و اسکارلت جوهانسون در نقش نیکول عالی است و البته از آن بهتر بازی خارق‌العاده‌ای آدام درایور است که چنان احساسات مخاطب را درگیر می‌کند که نمی‌توانید از تحسینش خودداری کنید. از طرف دیگر فیلم به ظاهر همه‌ی مولفه‌های یک فیلم خوب درست را دارد. کارگردانی متعادل، بازی‌های خوب، فیلمنامه‌ای با یکی دو شاه سکانس. اما نسبت به بقیه‌ی کارهای کارنامه‌ی بومباک حرف تازه‌ای ندارد.

منبع متن: digikala