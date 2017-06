The Crew 2 رونمایی شد؛ تریلر و تصاویر بازی را ببینید

شرکت یوبی‌سافت در طول کنفرانس خودش در نمایشگاه E3 2017، رسما از شماره‌ی دوم بازی The Crew رونمایی کرد. پیش از آغاز رویداد E3، این شرکت گفته بود که می‌خواهد از بازی مسابقه‌ای The Crew 2 رونمایی کند. معرفی The Crew 2 با تریلرهای بسیار خوبی همراه شده بود.

بازی The Crew 2 قرار است در زمستان امسال روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

درست مثل شماره‌ی اول، The Crew 2 هم یک بازی محیط باز است. طبق گفته‌ی یوبی‌سافت، دنیای بازی بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر از قسمت اول طراحی شده است و با توجه به اینکه خود بازی اول بسیار زیبا و بزرگ بود، نمی‌دانیم The Crew 2 دقیقا چه‌قدر پیشرفت کرده است.

تغییر بزرگ The Crew 2، اضافه شدن وسایل نقلیه‌ی جدید است. دیگر فقط سوار ماشین نمی‌شوید و هواپیماها و قایق‌ها هم بخشی از وسایل نقلیه‌ی بازی را تشکیل خواهند داد.

تمرکز روی به اشتراک گذاشتن روند بازی، هنوز هم یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی است. هر کاری که در The Crew 2 انجام می‌دهید به اسم خودتان ثبت می‌شود و بازی‌کننده‌های دیگر می‌توانند سعی کنند رکورد شما را بشکنند.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با روند بازی جدید The Crew 2، دو ویدیوی زیر را ببینید. تریلر انیمیشنی و سینمایی این بازی هم بسیار خوب طراحی شده است. تصاویر بازی را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

