با اینکه سال‌هاست از ساخته شدن دنباله‌ای برای بازی «فراتر از خیر و شر» یا همان Beyond Good and Evil خبر دار هستیم، اما شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت در کنفرانس خودش در E3 2017، دوباره از این بازی رونمایی کرد.

بازی Beyond Good and Evil 2 پیش‌درآمدی برای شماره‌ی اول این بازی است که نزدیک به ۱۵ سال از عرضه‌ی آن می‌گذرد.

رونمایی از Beyond Good and Evil 2 در کنفرانس یوبی‌سافت، یکی از هندی‌ترین صحنه‌های تاریخ صنعت بازی را رقم زد. «میشل آنسل»، خالق مجموعه بازی‌های ریمن و هم‌چنین کارگردان Beyond Good and Evil، پس از نمایش تریلر شگفت‌انگیز شماره‌ی دوم بازی‌اش، روی صحنه آمد و کمی گریه کرد.

بازی Beyond Good and Evil 2 پیش‌درآمدی برای شماره‌ی اول این بازی است که نزدیک به ۱۵ سال از عرضه‌ی آن می‌گذرد. این بازی شخصیت‌های جدید و داستانی تازه خواهد داشت.

سازندگان این بازی گفته‌اند که محیطی بسیار بزرگ در Beyond Good and Evil 2 انتظار بازی‌کننده‌ها را می‌کشد و بازی‌کننده‌ها می‌توانند با استفاده از سفینه‌های فضایی، در دنیای بزرگ بازی، گشت و گذار کنند. مثل بازی اول، قرار است داستان و شخصیت‌های بازی، نقش پررنگی در روند آن داشته باشند.

فعلا حرفی از پلتفرم‌های بازی یا زمان عرضه‌ی آن نشده است. می‌توانید در ادامه، تریلر انیمیشنی رونمایی Beyond Good and Evil 2 و طرح‌های مفهومی آن را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

مطلب یوبی‌سافت رسما از Beyond Good and Evil 2 رونمایی کرد برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala