هفته گذشته اخباری منتشر شد که احتمال حضور مایکل کیتون در فیلم سینمایی «فلش» (The Flash) محصول جدید برادران وارنر که احتمالا سال ۲۰۲۲ به نمایش درخواهد آمد را مطرح می‌کرد.

کیتون همانطور که بسیاری از سینمادوستان می‌دانند در فیلم سینمایی بتمن ساخته سال ۱۹۸۹ به کارگردانی تیم برتون به ایفای نقش بتمن پرداخته بود. او همین نقش را در دنباله محبوب این مجموعه یعنی «بازگشت بتمن» ساخته سال ۱۹۹۲ مجددا ایفا کرد. درست پس از قسمت دوم مجموعه بود که این بازیگر تصمیم گرفت برای قسمت سوم بازنگردد و مسیر دیگری را در کارنامه حرفه‌ای‌اش دنبال کند.

حال اما به نظر می‌رسد مایکل کیتون دوباره تمایل دارد به شکل جدی‌تری به جهان فیلم‌های ابرقهرمانی بازگردد. با این اوصاف حضور کیتون در جهان مجموعه‌های ابرقهرمانی دقیقا به چه صورت خواهد بود؟ اولین ضلع از مثلث حضور کیتون به نقش‌آفرینی او در فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» از مجموعه آثار جهان سینمایی مارول بازمی‌گردد. کیتون در این فیلم ساخته سال ۲۰۱۷ نقش کرکس (آدرین تومز)‌ را ایفا کرد و یک شرور باورپذیر را روی پرده برد که مورد تحسین گسترده مخاطبان قرار گرفت.

برخی از طرفداران فیلم معتقد بودند نقش کرکس در میان بهترین شخصیت‌های شرور جهان مارول قرار دارد و به نظر می‌رسد همین پتانسیل باعث شد تولیدکنندگان فیلم در پایان اثر ترجیح دهند این نقش را به طور کامل از طریق مرگ شخصیت شرور از مجموعه فیلم‌های خود حذف نکنند. همین نشان می‌دهد مارول برنامه‌های بیشتری برای این شخصیت دارد. پس ضلع اول حضور کیتون در جهان فیلم‌های ابرقهرمانی حضور او در نقش کرکس و در جهان مارول خواهد بود.

اما از سوی دیگر فیلم جدید سونی تحت نام «موربیوس» با بازی جرد لتو فرصت دیگری برای هنرنمایی کیتون خواهد بود. گرچه این فیلم هم براساس شخصیت‌های جهان مارول ساخته می‌شود اما استودیوی مارول در تولید آن نقشی ندارد و بخشی از مجموعه‌های این جهان سینمایی نخواهد بود. در واقع موربیوس به جهانی تعلق دارد که پیشتر در آن فیلم سینمایی ونوم را دیده‌ایم.

موربیوس که در سال ۲۰۲۱ اکران خواهد شد علاوه بر بازیگرانی که حضورشان تایید شده شاهد حضور مایکل کیتون نیز خواهد بود. طبق شواهد موجود او در این فیلم نیز در نقش کرکس حضور خواهد داشت گرچه ممکن است این حضور برای ایفای نقشی کوتاه باشد.

باید در نظر داشت که طبق روایت کتاب‌‌های کامیک کرکس و موربیوس عضو یک گروه شرور به نام شش خبیث‌ هستند و احتمالا حضور کیتون در این فیلم را هم باید در پرتوی همین نکته درک کرد.

در نهایت همانطور که در ابتدای متن اشاره کردیم حدس و گمان‌ها به مرحله فرضیات نسبتا قدرتمندی رسیده که ادعا می‌کنند کیتون در فیلم سینمایی فلش نیز حضور خواهد داشت و در این اثر سینمایی نقش بتمن (همچنین بروس وین) را ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر اشاره شده که احتمال حضور پررنگ‌تر کیتون در دیگر آثار جهان سینمایی دی‌سی نیز دور از انتظار نیست.

همانطور که از مجموعه نکات مذکور به نظر می‌رسد مایکل کیتون در سال‌های آینده کارنامه پرباری در حوزه فیلم‌های ابرقهرمانی خواهد داشت و مخاطب این آثار نیز باید به حضور این بازیگر نام‌آشنا و قدیمی بیشتر از گذشته عادت کند.

