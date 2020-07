سیروس گرجستانی درگذشت

سیروس گرجستانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران روز گذشته ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۹ بر اثر سکته قلبی در تهران در گذشت.

گرجستانی که متولد سال ۱۳۲۳ در بندرانزلی بود گرچه پیش از انقلاب در دو فیلم «بیست سال انتظار» و «مامور دو جانبه» هر دو به کارگردانی احمد نجیب‌زاده حضور داشت و همچنین فعالیت در تئاتر را نیز در اواخر دهه چهل با حضور در تئاتر «زیرگذر لوطی صالح» ساخته هادی اسلامی آغاز کرد اما بخش مهم فعالیت حرفه‌ای‌اش را پس از انقلاب پیش برد.

حضور گرجستانی در سینما به همکاری‌های متعدد او با بسیاری از بزرگان این عرصه منجر شد. این بازیگر نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران در «تیغ و ابریشم» با مسعود کیمیایی، «تنوره دیو» با کیانوش عیاری و «زرد قناری» با رخشان بنی‌ اعتماد همکاری داشت. حضور در آثار کیومرث پوراحمد، داوود میرباقری و چندین نام شناخته شده دیگر کارنامه چهار دهه فعالیت سینمایی گرجستانی را تشکیل می‌دهد.

حضور گرجستانی در تئاتر چندان ادامه نیافت و عمده فعالیت‌های تئاتری او در دهه شصت و به تناوب کمتر در دهه هفتاد اتفاق افتاد. با این حال بخش اصلی شهرت و محبوبیت این بازیگر نه به تئاتر یا سینما بلکه به فعالیت‌هایش در تلویزیون مربوط بود.

فعالیت‌های تلویزیونی گرجستانی کمی مانده به آغاز انقلاب و با حضور در مجموعه تلویزیونی «تلاش» آغاز شد. تلاش به کارگردانی شعاع‌الدین مصطفی‌زاده سال ۱۳۵۶ و برای آشنایی کارگران با قوانین کار آن دوران با مشارکت وزارت کار تولید شد اما در سال ۵۷ و در گیرودار انقلاب تنها یک قسمت از آن، آن هم در شب ۲۱ بهمن از تلویزیون پخش شد.

چند سالی بعد اما با ورود به دهه شصت سیروس گرجستانی هم حضور پیگیری در آثار تلویزیونی داشت. از جمله این آثار که در دهه شصت بیشتر دیده شدند می‌توان به مجموعه «کوچک جنگلی» اثر بهروز افخمی اشاره کرد.

گرچه گرجستانی در تعداد زیادی از آثار تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت اما در دهه هفتاد حضور در مجموعه «امام علی» (در نقش پدر قطام) و «کیف انگلیسی» (در نقش بهادرخان) احتمالا شناخته‌شده‌ترین پروژه‌های او بودند.

اما حضور در سریال «متهم گریخت» یکی از چند مجموعه تلویزیونی طنز رضا عطاران که در دهه هشتاد از تلویزیون ایران پخش شدند احتمالا بیشترین نقش را در محبوبیت سیروس گرجستانی داشت. این بازیگر در مجموعه متهم گریخت (ساخته سال ۱۳۸۴) نقش هاشم بابازاده را ایفا کرد که در آن دوران مورد توجه گسترده مخاطبان سریال‌های تلویزیونی قرار گرفت. سبک طنز خاص عطاران و بازی هماهنگ گرجستانی با بافت این سبک از عوامل اصلی موفقیت متهم گریخت و محبوبیت بیشتر این بازیگر بود.

گرجستانی در دهه هشتاد نیز پروژه‌هایی چون «شهریار» را در کارنامه داشت و در نهایت تا همین روزها در سال ۱۳۹۹ به حضور چنددهه‌ای خود در تلویزیون ادامه داد و در سریال «شاهرگ» به ایفای نقش پرداخت.

