کدام سریال‌های تازه‌وارد به پرده‌ی کوچک تلویزیون در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ بیشتر از بقیه منتقدان را تحت‌تاثیر قرار دادند؟ این فهرستی از بهترین سریال‌های نیمه‌ی اول ۲۰۲۰ است که بین اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن به نمایش درآمدند و بیشترین امتیاز را از سمت منتقدان متاکریتیک گرفتند.

The Last Dance

شبکه: نتفلیکس و ESPN

خالقان: جیسون هیر

بازیگران: مایکل جوردن، فیل جکسون، اسکاتی پیپن، دنیس رادمن

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

این مینی‌سریال مستند ده قسمتی قرار بود ماه ژوئن در حین بازی‌های پلی آف NBA پخش شود اما کرونا برنامه‌ها را به هم ریخت و کنداکتور شبکه‌ی ESPN هم خالی بود در نتیجه زودتر روی آنتن رفت. سریال روی مایکل جوردن و تیم شیکاگو بولز در فصل ۱۹۹۷-۹۸ تمرکز دارد. زمانی که شیکاگو بولز می‌خواست با مایکل جوردن برای آخرین قهرمانی در لیگ بجنگد. بعد از آن سرمربی بزرگ شیکاگو بولز یعنی فیل جسون و ستاره‌هایش مثل مایکل جوردن و اسکاتی از تیم می‌رفتند. مستند با فلاش‌بک‌های متعدد روایت می‌شود که از ابتدای پیوستن مایکل جوردن به شیکاگو بولز را نشان می‌دهد و بعد در قسمت‌های مختلف به سایر بازیکنان اصلی تیم و مربی می‌پردازد. منتقد هالیوود ریپورتر گفته بود که «آخرین رقص» فقط مستندی برای طرفداران شیکاگو بولز نیست. مستندی درباره‌ی یک میراث و فرهنگ است.

Visible: Out on Television

شبکه: اپل

خالق: رایان وایت

بازیگران: الن دی جنرس، نیل پاتریک هریس، مارگارت چو

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

مینی سریال مستند ۵ قسمتی اپل در حقیقت بررسی و نگاهی روی تلویزیون به عنوان یک رسانه است. در این مینی‌سریال به خصوص نقش تلویزیون در جنبش‌های برابری همجنسگراها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. هر چند که این پنج اپیزود به هم وابسته هستند اما هر کدام از آن‌ها یک تم مشخص دارند مثلا: «دوران تاریک تلویزیون» یا «تلویزیون به عنوان یک ابزار». در این مینی‌سریال هم از تصاویر آرشیوی استفاده شده و هم در آن با افراد مصاحبه‌هایی صورت گرفته است. چیزی حدود ۷ دهه فعالیت تلویزیون زیر نگاه سازندگان این سریال قرار گرفته و حتی آن‌هایی را که با این سوژه آشنایی دارند گاهی متعجب می‌کند.

Mrs. America

شبکه: اف.ایکس

خالقان: داوی والر

بازیگران: کیت بلانشت

امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

مینی سریال نه قسمتی که اولین حضور کیت بلانشت در یک سریال آمریکایی را رقم زد. او در مینی سریال «خانم آمریکا» نقش فیلیس شلافلی را بازی می‌کند. فیلیس فعال سیاسی محافظه‌کار بود که در دهه‌ی هفتاد مبارزه‌ای غیرمنتظره علیه اصلاح قانون برابری حقوق مردان و زنان به راه انداخت. سریال «خانم آمریکا» البته اقتباس آزادی از داستان مبارزه‌ی فیلیس با فمینیست‌های مدرن آمریکاست. اول هر اپیزود نوشته‌ای می‌آید که اطلاع می‌دهد برخی از کاراکترها و سکانس‌ها و داستانک‌ها خیالی هستند و به آدم‌های واقعی ارتباطی ندارند. فیلیس شلافلی هم زندگی پیچیده‌ای داشت و هم در زمانه‌ی پیچیده‌ای زندگی می‌کرد و این پیچیدگی‌ها نمی‌توانست تا این حد باورپذیر تصویر شود اگر شاهد یک بازی استادانه و خارق‌العاده‌ی دیگر از کیت بلانشت نبودیم.

Lenox Hill

شبکه: نتفلیکس

خالقان: روثی شاتز، آدی باراش

بازیگران: دیوید لانگر، آماندا لیتل ریچاردسن

امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

این سریال مستند هشت قسمتی که بسیار ماهرانه ساخته شده داستان چهار پزشک در بیمارستان معتبر لنوکس هیل را دنبال می‌کند. سریال نگاهی صمیمانه و نزدیک به زندگی چهار پزشک دارد. دو نفر از آن‌ها جراح مغز هستند، یکی دکتر اتاق عمل و دیگری سرپرست بخش است و شاهد فراز و نشیب‌های کار آن‌ها در بیمارستان لنوکس هیل هستیم. به اپیزودهای این سریال دست آخر یک اپیزود ویژه هم اضافه شد که به زندگی و کار این پزشک‌ها در دوران اولیه‌ی شیوع بیماری کووید ۱۹ (کرونا) می‌پرداخت. منتقد استریت ژورنال گفته که این مینی سریال داستان مردم است. این جا آدم‌ها هستند که در جنبه‌های مختلف داستان‌هایی که روایت می‌شوند، تفاوت ایجاد می‌کنند.

Unorthodox

شبکه: نتفلیکس

خالقان: آنا وینگر

بازیگران: شیرا هاس، آمیت راهاو، جف ویلبوش

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

این سریال از روی خاطرات پرفروش دبورا فلدمن اقتباس شده است. قهرمان درام آمریکایی-آلمانی زن جوان نوزده ساله‌‌ی یهودی به نام استی است که در بروکلین نیویورک جامعه‌ی متعصب مذهبی خانواده‌اش برایش یک ازدواج ترتیب داده‌اند که او تمایلی به آن ندارد. او بعد از مدتی به برلین فرار می‌کند. مادر عجیب و غریب استی در برلین زندگی می‌کند. دختر می‌خواهد به همه‌ی عقایدی که با آن‌ها رشد پیدا کرده و تربیت شده پشت کند و زندگی خودش را خارج از تعصبات قبلی پیدا و دنبال کند. اما شوهر استی وقتی متوجه می‌شود که او باردار است به دستور شیخ و بزرگشان به همراه پسرعموهای استی به برلین سفر می‌کند تا او را بیابند. منتقدان معتقدند که این سریال یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اریجینال شبکه‌ی نتفلیکس است.

Little America

شبکه: اپل

خالقان: لی آیزنبرگ، امیلی وی.گوردون، کمیل نانجیانی

بازیگران: کنفیدانس، جیرنست کورچادو

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

سریال «آمریکای کوچک» هر قسمتش درباره‌ی کاراکترهای متفاوتی است و تیم متفکر آن زوج نانجیانی و گوردون هستند که آن‌ها را از فیلم مستقل مشهور «بیماری بزرگ» به یاد داریم. هر اپیزود این سریال نیم ساعت است و در هشت قسمت پخش شده و در هر قسمت داستان زندگی مهاجران در آمریکای امروز روایت می‌شود. این داستان‌های واقعی را پیش از این مجله‌ی اپیک منتشر کرده بود. داستان‌های عاشقانه، بامزه، احساس‌برانگیز و الهام‌بخش از مهاجرانی که به آمریکا رفته‌اند این روزها احتمالا یکی از مرتبط‌ترین سوژه‌ها به وضعیت کنون این کشور است. منتقد شیکاگو سان تایمز از فیلمبرداری و تصاویر فیلم هم تعریف کرده است.

I May Destroy You

شبکه: HBO

خالقان: میکائلا کوئل

بازیگران: میکائلا کوئل

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

خالق این سریال همان کسی است که سیتکام بریتانیایی موفق «Chewing Gum» را ساخته بود. کمدی-درام جدید کوئل در لندن اتفاق می‌افتد و او نقش آرابلا را بازی می‌کند. آرابلا ستاره‌ی توییتر بوده که تبدیل به یک رمان‌نویس شده است و با همان اولین کتابش توانسته شهرت زیادی کسب کند. او در کشمکش برای تمام کردن رمان دومش است و تصمیم می‌گیرد که یک شب را با دوستانش بگذراند اما فردا صبح چیز زیادی از شب قبل به یاد نمی‌آورد. منتقدان این سریال را هم شجاعانه و هم دلنشین توصیف کرده‌اند. این سریال ۱۲ اپیزود دارد و هر اپیزود هم نیم ساعت است. سریال نقش جنسیت در دوران تازه و مرز بین آزادی و مورد بهره‌کشی قرار گرفتن را به تصویر می‌کشد.

Normal People

شبکه: هولو

خالقان: سالی رونی، آلیس برچ، مارک اورو

بازیگران: دیزی ادگار جونز، پل مسکال، دزموند ایستوود

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

سریال «مردم عادی» تولید مشترک شبکه‌ی هولو با بی.بی.سی است و این سریال ۱۲ قسمتی اقتباسی از نوول پرفروش به شدت تحسین‌شده‌ی سالی رونی است. لنی آبراهامسون کارگردان فیلم‌های «اتاق» و «فرانک» سریال را جلوی دوربین برد و شش قسمت اول آن را کارگردانی کرد. سریال داستان رابطه‌ی دو نوجوان ایرلندی است که آخرین روزهای تحصیل در مدرسه را می‌گذرانند و بعد از آن قرار است از شهر کوچکشان خارج شوند و به کالج بروند. در همین روزها آن‌ها از زندگی عاطفی یکدیگر خبردار می‌شوند و چالش‌هایشان را می‌بینیم. منتقد گاردین نوشته که این سریال از هر جهت، چه کارگردانی و چه بازیگری و فیلمنامه یک پیروزی تمام عیار محسوب می‌شود.

Feel Good

شبکه: نتفلیکس

خالقان: مای مارتین، جو همپسون

بازیگران: مای مارتین، شارلوت ریچی، سوفی تامپسون

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

مارتین کمدین کانادایی در واقع نسخه‌ای از کاراکتر خودش را روی صفحه‌ی تلویزیون بازی می‌کند. او می‌خواهد زندگی در لندن، رابطه‌اش با دوست جدیدش و اعتدال در مسیرش را با هم ترکیب کند. در این کمدی شش اپیزودی لیزا کردو بازیگر نقش فیبی در سریال «فرندز» هم بازی می‌کند. در ضمن شاهد گسترش رابطه‌ی عاطفی مای با جورج هم هستیم. مای قبلا معتاد به مواد مخدر بوده و جورج تشویقش می‌کند که در جلسات ترک شرکت کند. به گفته‌ی منتقدان این کمدی سبکبار است که ارزش دیدن و بحث کردن را دارد.

The Midnight Gospel

شبکه: نتفلیکس

خالقان: دانکن تروسل

صداپیشگان: فیل هندری، دانکن تروسل

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

انیمیشن بزرگسالانه‌ای که قهرمانش کلنسی گیلروی می‌تواند به جهان‌های مختلف سفر کند. در هر کدام از این جهان‌ها آخرالزمان در حال رخ دادن است و کلنسی با ساکنان این جهان‌ها مصاحبه می‌کند. این مصاحبه‌ها درواقع برگرفته از پادکستی هستند که تروسل داشت. کلنسی در فضا پادکست تولید می‌کند شبیه خود تروسل که این‌جا روی زمین پادکست دارد. او مصاحبه با ساکنان جهان را برای پادکستش لازم دارد. هر اپیزود پر از ایده‌های پیچیده است که این کارتون روانگردان و سایکدلیک را تبدیل به اثری مبهوت‌کننده می‌کند و به عنوان تماشاگر چاره‌ای جز تحسینش ندارید.

I’ll Be Gone in the Dark

شبکه: HBO

خالقان: لیز گاربوس، جاش کوری، مایلز کین

بازیگران: امی رایان، پاتون اوسوالت، پل هینز

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

سریال مستند جنایی درباره‌ی وقایع حقیقی که می‌تواند علاقمندان به سریال‌های جنایی را مسحور کند. سریال حول محور میشل مک‌نامارا می‌گردد. نویسنده‌های کتاب‌های جنایت‌های واقعی که بررسی‌هایی هم درباره‌ی قاتل گلدن استیت انجام داده بود و این سریال شرح آن بررسی‌هاست. خود میشل مک‌نامارا زندگی آرامی دارد اما وقتی اعضای خانواده‌ای به خواب می‌روند، شب‌ها به بررسی و نوشتن کتاب درباره‌ی قاتل گلدن استیت می‌پردازد. او وارد جهان چت‌های آنلاین و بلاگ‌های مجرمان می‌شود. قاتل گلدن استیت در دهه‌ی هفتاد و هشتاد در کالیفرنیا رعب و وحشت زیادی به وجود آورده بود. منتقدان می‌گویند که این سریال از یک طرف شما را داخل جهان واقعی جرم و جنایت می‌کشاند و به بازماندگان این جهان فرصت شنیده شدن می‌دهد و از طرف دیگر داخل زندگی یک زوج نویسنده سرک می‌کشد و لحظات دوتایی آن‌ها را نمایش می‌دهد.

The Plot Against America

شبکه: HBO

خالقان: دیوید سیمون، اد برنز

بازیگران: وینونا رایدر، آنتونی بویل

امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

مثل سریال «سال‌ها و سال‌ها» که سال گذشته از اچ.بی.او پخش شد این هم مینی سریال دیگری است که اوضاع تاریک کنونی آمریکا را به تصویر می‌کشد. اگر چه این یکی به جای تمرکز روی آینده روی اتفاقات گذاشته دقیق می‌شود. تاریخ تغییر کرده است و کاراکترها در جهانی زندگی می‌کنند که در آن فرانکلین روزولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۴۰ توسط چارلز لیندبرگ شکست خورده است. در اثر تصمیمات لیندبرگ آمریکا به سمت فاشیسم می‌رود. سریال اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته‌ی فیلیپ راث است که سال ۲۰۰۴ منتشر شد. خالقان سریال کار فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند و مسیر یک ملت را به سوی قهقرا به تصویر کشیده‌اند. یک ساعت آخر سریال تنش غریبی دارد و شما را به سفری تاریک در دل کشوری می‌برد که در آتش است.

Never Have I Ever

شبکه: نتفلیکس

خالقان: لنگ فیشر، میندی کالینگ

بازیگران: مایتری راماکریشنان، دارن بارنت

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

این کمدی-درام درباره‌ی بلوغ یک نوجوان الهام‌ گرفته از خاطرات خود مندی کالینگ به عنوان یک نوجوان هندی-آمریکایی است اگر چه در زمان حال داستانش اتفاق می‌افتد. سریال آن‌قدر با استقبال روبه‌رو شد که نتفلیکس تصمیم گرفته فصل دوم آن را هم بسازد. دوی دختر پانزده ساله‌ی دو رگه‌ای است که در کالیفرنیا زندگی می‌کند. بعد از این که سال اول دبیرستانش را به طرز افتضاحی به پایان می‌رساند، می‌خواهد جایگاه اجتماعی خودش را تغییر بدهد اما خانواده و دوستانش این کار را برایش راحت نمی‌کنند. پدر دوی از دنیا می‌رود و او سال بعد می‌خواهد با اندوه درگذشت پدرش، هویت هندی‌اش و زندگی در مدرسه کنار بیاید. منتقدان دوی را یک قهرمان دوست‌داشتنی می‌دانند که باعث شده همه‌ی نکته‌های سریال درست از کار در بیایند.

Betty

شبکه: HBO

خالقان: کریستال موسل

بازیگران: نینا موران، کابرینا آدامز

امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

سریال شش قسمتی شبکه‌ی اچ.بی.او درباره‌ی گروهی از بانوان اسکیت‌سوار در نیویورک است. این سریال در حقیقت اسپین آفی است روی فیلم بلند «آشپزخانه‌ی اسکیت» محصول ۲۰۱۸ و کریستال موسل که کارگردانی آن فیلم را برعهده داشت حالا این سریال را ساخته است. شاید ندانید اما دنیای اسکیت‌سواری کاملا مردانه است و این داستان زنان است که سعی می‌کنند راه خودشان را در این جهان مردانه باز کنند و خودشان را نشان بدهند. بیشتر بازیگران سریال همان بازیگران فیلم هستند و کاراکترها هم تقریبا همان‌هاست. منتقدان حرکت دوربین غنی سریال را که انگار بالای پیاده‌روها سر می‌خورد تحسین کرده‌اند. «بتی» درامی است که بخش زیادی از آن بداهه و البته بسیار متواضعانه است.

Star Trek: Picard

شبکه: CBS

خالقان: کریستن بیر، مایکل چابون، آکیوا گلدزمن

بازیگران: پاتریک استوارت، آلیسون پیل

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

این یکی از اسپین‌آف‌های متعددی است که در جهان «استار ترک» یا همان «پیشتازان فضا» ساخته شده است. قهرمان سریال ژان لوک پیکارد است که بعد از بازنشستگی از اخترناوگان پیشتازان فضا به دنبال نابود کردن سیاره‌ی رومولوس است. پاتریک استوارت پیش از این در سریال دیگری که بر مبنای جهان «پیشتازان فضا» بود به نام «پیشتازان فضا: نسل بعدی» بازی کرده بود و از آن جا که بازی‌اش به شدت مورد تحسین منتقدان قرار گرفت او را دوباره برای ایفای نقش پیکارد در یک سریال جدید «پیشتازان فضا» انتخاب کردند. سعی شده که این سریال با سریال‌های پیش از خود که جزو فرنچایز «پیشتازان فضا» بودند متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید:

۷ سریال برتر یک دهه‌ی اخیر را بشناسید

۱۳ سریال برای سرگرم شدن در روزهای کرونا

۱۵ سریال پلیسی که باید ببینید

منبع: metacritic

The post ۱۵ سریال‌ برتر نیمه‌ی اول ۲۰۲۰؛ تلویزیون تحت‌تاثیر جنبش‌های اجتماعی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala