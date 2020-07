برد پیت قرار است در تریلر اکشن «قطار سریع‌السیر» (Bullet Train) به کارگردانی دیوید لیچ به ایفای نقش یک آدمکش بپردازد.

طبق گزارش وبسایت ورایتی این فیلم براساس یک رمان ژاپنی تحت عنوان «ماریا بیتل» نوشته ایساکا کوتارو ساخته می‌شود؛ کوتارو نویسنده آثار معمایی است و این کتاب از جمله آثار پرفروش او است. برد پیت در این اثر سینمایی نقش یک آدمکش را ایفا می‌کند که در کنار چندین آدمکش حرفه‌ای دیگر در یک قطار شهر توکیو حضور دارند. این آدمکش‌ها اهداف متضادی دارند و روند قصه نیز از طریق پیگیری تضاد اهداف آن‌ها پیش می‎رود.

دیوید لیچ کارگردان این اثر سینمایی بدلکار سابق است که کار خود را همراه با چاد استاهلسکی در ساخت جان ویک آغاز کرد. اما آغاز رسمی حرفه کارگردانی برای این بدلکار فیلم سینمایی «بلوند اتمی» (Atomic Blonde) بود که با بازی شارلیز ترون همراه بود. فیلم‌های سینمایی «ددپول ۲» (Deadpool 2) و «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شاو» (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) پروژه‌های بعدی این کارگردان بودند که جای پای او را در این حرفه محکم‌تر کردند.

با توجه به شرایط فعلی و تاثیراتی که همه‌گیری ویروس کرونا بر تولید و اکران آثار سینمایی داشته هنوز تاریخ مشخصی برای شروع کار این فیلم سینمایی جدید عنوان نشده است.

برد پیت در سال ۲۰۱۹ همچون سال‌های اخیر نسبتا گزیده‌کار بوده است. او در دو فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood‎) و «به‌سوی ستارگان» (Ad Astra) حضور داشت که حضور در فیلم تارانتینو برای او اولین اسکار بازیگری‌اش را هم به ارمغان آورد.

در حالی که یکی از پروژه‌های جدید برد پیت یعنی «بابیلون» (Babylon) به کارگردانی دیمین شزل که در آن پیت قرار است هم‌بازی اما استون باشد به تاخیر افتاده و در سال ۲۰۲۱ تولید خواهد شد، یک فضای خالی برای حضور در پروژه جدید باز شده که ظاهرا این بازیگر مشهور هالیوود را به این نتیجه رسانده تا در فیلم سینمایی قطار سریع‌السیر به ایفای نقش بپردازد.

پیت مدتی پیش در مصاحبه‌ای که درباره فیلم سینمایی روزی روزگاری در هالیوود داشت گفته بود ترجیح می‌دهد با افزایش سن و سالش کمتر و کمتر بازی کند و بیشتر به عنوان تهیه‌کننده در سینما حضور داشته باشد اما شواهد نشان می‌دهد که برد پیت آنقدرها هم به این اظهارنظرها پایبند نبوده است. به هر حال احتمالا خبر حضور بیشتر برد پیت در آثار سینمایی به مذاق طرفداران این ستاره سینمای آمریکا هم خوش بیاید.

