هفته گذشته چهار جشنواره مطرح و شناخته‌شده در سطح جهان در یک بیانیه مشترک خبر دادند امسال به جای رقابت بر سر آثار سینمایی مختلف به همکاری گسترده با یکدیگر خواهند پرداخت.

جشنواره‌های ونیز، تورنتو، تلیوراید و نیویورک که از جمله رویدادهای مهم سینمایی به حساب می‌آیند امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند. این چهار جشنواره در همین راستا یک بیانیه مشترک منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد این چهار رقیب دیرین امسال به جای رقابت بر سر نمایش آثار سینمایی با یکدیگر به همکاری خواهند پرداخت.

در این بیانیه آمده است: امسال از رقابت با هم‌قطاران‌مان در جشنواره‌های پاییز فاصله گرفته‌ایم و به جای آن همکاری خواهیم کرد. ما در حال به اشتراک‌گذاشتن ایده‌ها و اطلاعات هستیم و جشنواره‌های خود را به عنوان یک پلتفرم متحد برای بهترین آثاری که بتوانیم بیابیم عرضه می‌کنیم. اینجاییم تا به فیلم‌سازان، مخاطبان، روزنامه‌نگاران و اعضای صنعت که این اکوسیستم را توسعه می‌دهند خدمت کنیم. نیاز داریم این کار را با همکاری با یکدیگر انجام دهیم.

این بیانیه همکاری مشترک که از نظر بیان جزییات همکاری و نحوه ایجاد پلتفرم‌های مشترک چندان توضیحات مفصلی ندارد توسط روسای جشنواره تورنتو، مدیر جشنواره ونیز، مدیر جشنواره نیویورک و مدیر اجرایی جشنواره تلیوراید امضا شده است.

این جشنواره‌های شناخته شده فصل پاییز هر سال مهم‌ترین آثار سینمایی را به نمایش می‌گذارند؛ آثاری که هم از نظر نمایش کیفیت تولیدات سالانه سینمای مستقل در جهان اهمیت دارد و هم بسیاری از نامزدهای مراسم اسکار را از طریق عملکردشان در تعدادی از این جشنواره‌ها پیش‌بینی می‌کنیم. در میان این جشنواره‌ها ونیز قدیمی‌ترین و از نظر اعتبار جهانی برجسته‌ترین است اما سایر این جشنواره‌ها نیز هر کدام به دلایلی مورد توجه قرار می‌گیرند برای مثال برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره فیلم تورنتو (بزرگترین جشنواره از نظر شرکت عموم مردم) به عنوان اثری در نظر گرفته می‌شود که شانس زیادی برای تصاحب جایزه بهترین فیلم در مراسم اسکار دارد.

پیش از این جشنواره فیلم کن اعلام کرده بود این رویداد سینمایی به شکل حضوری و همچون سال‌های گذشته برگزار نمی‌شود اما فهرستی از آثاری که در بخش مسابقه پذیرفته شده‌اند را منتشر کرد. این جشنواره همچنین اعلام کرده بود تفاوت کلیدی امسال با سالیان گذشته این است که عوامل برگزارکننده جشنواره کن با برگزارکنندگان جشنواره سن سباستین به توافق رسیده‌اند که آثار منتخب کن بتوانند در این جشنواره هم شرکت کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد امسال را باید سال همکاری جشنواره‌های سینمایی در نظر گرفت.

