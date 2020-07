قاتلان ماه کامل؛ فیلم پرهزینه جدید اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی قرار است به عنوان جدیدترین پروژه‌اش فیلم قاتلان ماه کامل را جلوی دوربین ببرد و این‌بار شرکت اپل هزینه این پروژه سنگین سینمایی را تقبل خواهد کرد.

پشتیبانی مالی اپل از این پروژه سینمایی در شرایطی مشخص شده است که حرف و حدیث‌های زیادی درباره این اثر در جریان بود. اسکورسیزی این بار هم با استودیوی پارامونت برای تقبل هزینه فیلم به توافق نرسید. البته نمی‌توان در این مورد استودیو را ملامت کرد چرا که تامین بودجه بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری برای فیلمی که معلوم نیست چقدر قابلیت جذب گسترده مخاطبان را به سالن‌های سینما داشته باشد از طرف استودیویی چون پارامونت نوعی ولخرجی سنگین و غیرقابل قبول در نظر گرفته می‌شود.

برای مقایسه بد نیست در نظر بگیرید که میانگین بودجه تولید ۵ فیلم پرفروش باکس‌آفیس در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۱۷ میلیون دلار بوده و از میان این ۵ فیلم تنها دو فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی و شیرشاه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بودجه ساخت داشته‌اند. باقی آثار پرفروش سال ۲۰۱۹ همچون منجمد ۲، مرد عنکبوتی: دور از خانه و کاپیتان مارول هر سه بودجه‌هایی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار داشتند و هر ۵ فیلم پرفروش باکس آفیس در سراسر جهان فروشی بیش از ۱ میلیارد دلار را تجربه کرده‌اند.

با مرور نکات بالا می‌توان دریافت که بودجه بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری برای فیلم جدید اسکورسیزی که اثری خواهد بود متفاوت نسبت به بلاک‌باسترهای باکس‌آفیس حقیقتا بودجه سنگینی است و به همین علت استودیوهای فعال در هالیوود از پس پرداخت چنین هزینه‌هایی برنمی‌آیند.

برگردیم به سرنوشت اثر جدید اسکورسیزی. این کارگردان مطرح آمریکایی پس از اختلاف با پارامونت درباره تامین هزینه فیلم جدیدش به سراغ شرکت‌هایی چون اپل و نت‌فلیکس رفت و در نهایت قرار شده اپل تامین‌کننده اصلی بودجه فیلم باشد؛ پارامونت پخش‌کننده فیلم در سراسر جهان خواهد بود و متعاقبا اپل فیلم را از طریق شبکه‌اش استریم خواهد کرد.

اما دقیقا چه چیزی باعث شد که فیلم قاتلان ماه کامل هم مثل اثر قبلی اسکورسیزی چنین پرهزینه باشد؟ فیلم قبلی این کارگردان یعنی مرد ایرلندی بودجه‌ای حدود ۲۲۵ میلیون دلار داشت و ظاهرا فیلم جدید او هم در همین حدود هزینه روی دست اپل می‌گذارد.

احتمالا یکی از دلایل پرهزینه‎بودن اثر جدید حضور دوبازیگر گران‌قیمت هالیوود یعنی لئوناردو دی‌کاپریو و رابرت دنیرو است. دی‌کاپریو چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار و دنیرو حدود ۱۵ میلیون دلار دستمزد می‌گیرند و ظاهرا دستمزد خود اسکورسیزی نیز نزدیک به ۲۰ میلیون دلار است.

به این ترتیب تنها همکاری این سه چهره به تنهایی ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد. از سوی دیگر اسکورسیزی اساسا در سال‌های اخیر از بالابردن بودجه فیلم‌هایش ابایی نداشته. دست کم درباره مرد ایرلندی می‌دانیم که هزینه سنگینی صرف استفاده و توسعه تکنولوژی جوان‌سازی چهره در این اثر سینمایی شد.

درباره قاتلین ماه کامل اسکورسیزی با پارامونت که در نهایت حاضر بود ۱۵۰ میلیون دلار برای فیلم هزینه کند به توافق نرسید. بویژه آنکه این مولف آمریکایی دست به بازنویسی فیلم‌نامه زد و پارامونت معتقد بود فیلم‌نامه بازنویسی شده که نقش دی‌کاپریو را تغییر داده از فیلم اثری ساخته که از نظر تجاری ممکن است نسبت به فیلم‌نامه قبل کمتر در گیشه‌های موفق باشد.

اسکورسیزی در ادامه با نت‌فلیکس مذاکراتی داشت اما ظاهرا رقم ۲۱۵ میلیون دلاری این شرکت هم برای او راضی‌کننده نبوده و در نهایت اپل با پیشنهادی بیشتر پروژه را تصاحب کرده است. رقمی که احتمالا از پروژه قبلی اسکورسیزی هم سنگین‌تر است.

باید این نکته را نیز در نظر گرفت که علت پذیرش پیشنهاد اپل و ارجح دانستن آن نسبت به پیشنهاد نت‌فلیکس برای اسکورسیزی به مدلی که اپل برای اکران آثار سینمایی در نظر می‌گیرد هم مربوط است. در حالی که نت‌فلیکس زمان کوتاه‌تری را صرف اکران سراسری فیلم کرده و به سرعت فیلم را در شبکه خود پخش می‌کند اما اپل رویه نسبتا منعطف‌تری دارد و پیش از استریم فیلم‌های خود زمان بیشتری را صرف اکران می‌کند. احتمالا این موضوع هم باعث شده جذابیت پیشنهاد سرویس استریمینگ اپل برای مارتین اسکورسیزی بیشتر شود.

«قاتلان ماه کامل» یک فیلم جنایی است که براساس رمانی به همین نام نوشته دیوید گرن ساخته خواهد شد. رمان گرن از جمله آثار محبوب سال‌های اخیر بوده و در میان ۱۰ کتاب غیرداستانی برتر مجله تایم در سال ۲۰۱۷ قرار داشت.

داستان فیلم درباره قتل‌های وحشیانه اعضای قبیله اوسیج است؛ یک قبیله از سرخ‌پوستان ایالات متحده آمریکا که در دهه ۱۹۲۰ میلادی پس از کشف نفت در زمین‌هایشان در اکلاهما به شکلی باورنکردنی ثروتمند شدند. هنگامی که تعداد کشته‌ها افزایش می‌یابد FBI وارد داستان می‌شود و یکی از مهم‌ترین پرونده‌های طول تاریخ خود را حل می‌کند.

قاتلان ماه کامل در ابتدا قرار بود در ماه مارس جلوی دوربین برود اما وضعیت فعلی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا تولید این اثر سینمایی را هم با مشکل مواجه کرده و فعلا مشخص نیست شروع فیلم‌برداری چه زمانی انجام خواهد شد.

