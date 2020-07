نگاهی به سه فیلم سینمایی تام هالند در سال ۲۰۲۱

تام هالند بازیگر ۲۴ ساله‌ای که بیشتر بابت ایفای نقش پیتر پارکر در جهان سینمایی مارول شناخته شده است در سال ۲۰۲۱ تقویم کاری پرباری دارد.

اگر همه چیز طبق برنامه‌ریزی پیش برود در سال ۲۰۲۱ شاهد اکران سه فیلم سینمایی از این بازیگر خواهیم بود. سه فیلم از جمله جدیدترین قسمت از مجموعه مرد عنکبوتی، فیلم «آنچارتد» و همچنین فیلم علمی-تخیلی «آشوب مدام».

هالند ظرف ۵ سال گذشته به شهرت قابل توجهی دست یافته و به همین دلیل مهره ارزشمندی برای بسیاری از استودیوهای هالیوود به حساب می‌آید. این بازیگر که ابتدا با حضور در نقش‌های فرعی وارد سینما شد به سرعت و در اوج جوانی با حضور در نقش مرد عنکبوتی به شهرت جهانی رسید.

اما نگاهی کوتاه داشته باشیم به سه پروژه جدید تام هالند؛ شاید بد نباشد از آشوب مدام شروع کنیم. فیلم سینمایی آشوب مدام در یک آینده ویران‌شهری می‌گذرد که نوعی عامل بیماری‌زا تمام زنان را کشته است و در عین حال شرایطی ایجاد شده که امکان خواندن ذهن دیگران برای برخی انسان‌ها فراهم شده است.

آشوب مدام را داگ لیمان کارگردان فیلم‌هایی چون «هویت بورن» و «آقا و خانم اسمیت» جلوی دوربین خواهد برد و فیلم‌نامه اثر را هم مجموعه‌ای از فیلم‌نامه‌نویسان تهیه خواهند کرد که مطرح‌ترین نام میان‌شان چارلی کافمن است. کافمن فیلم‌نامه آثاری چون «جان مالکوویچ‌بودن»، «اعترافات یک ذهن خطرناک» و «درخشش ابدی یک ذهن پاک» را در کارنامه دارد.

تام هالند در کنار دیزی ریدلی و مدس میکلسن از جمله بازیگران اصلی آشوب مدام‌ هستند. برنامه ساخت این فیلم سینمایی از سال ۲۰۱۱ مطرح بود و بالاخره فیلم‌برداری آن در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. سال ۲۰۱۸ اعلام شد که فیلم‌برداری مجدد برخی صحنه‌ها در اواخر این سال میلادی و سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت اما با توجه به حضور هالند و ریدلی در مجموعه‌های مرد عنکبوتی و جنگ ستارگان امکان فیلم‌برداری مجدد تا آوریل سال ۲۰۱۹ فراهم نشد.

این فیلم سینمایی پردردسر بالاخره قرار است ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۱ اکران شود.

یکی دیگر از پروژه‌های پرحرف و حدیثی که احتمالا سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود فیلم سینمایی آنچارتد است؛ آنچارتد اقتباسی سینمایی است از یک مجموعه بازی ویدیویی مشهور به همین نام که توسط استودیوی ناتی داگ برای کنسول پلی‌استیشن ساخته شد.

این فیلم سینمایی هم همچون اثر قبلی، هالند را به عنوان بازیگر اصلی خود در میان عوامل دارد و در کنار او چهره‌هایی چون مارک والبرگ و آنتونیو باندراس حضور دارند.

با اطلاعاتی که فعلا از این اثر سینمایی در اختیار داریم هالند قرار است نقش نیتن دریک جوان را ایفا ‌کند و فیلم قصه تبدیل‌شدن او را به شخصیتی که در بازی‌های ویدیویی دیده‌ایم روایت می‌کند.

ایده اقتباس از بازی ویدیویی آنچارتد از سال ۲۰۰۸ مطرح شد و از آن زمان تا کنون اسامی مختلفی برای کارگردانی و ایفای نقش در این اثر مطرح شدند؛ در نهایت پس از حاشیه‌های بی‌پایان این فیلم سینمایی هم در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۰ فیلم‌برداری خود را در برلین آغاز کرد و مدتی بعد به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متوقف شد. عوامل فیلم اعلام کرده‌اند به زودی قرار است فیلم‌برداری آنچارتد ادامه پیدا کند.

روبن فلیشر کارگردان آنچارتد از سال ۲۰۰۹ در این حرفه فعال است و معروف‌ترین پروژه سینمایی‌اش تا به حال کارگردانی فیلم سینمایی ونوم بوده است؛ اثری که با موفقیت تجاری همراه بود.

اما آخرین فیلمی که انتظار داریم هالند در آن به ایفای نقش بپردازد احتمالا پرفروش‌ترین فیلم او در سال ۲۰۲۱ نیز خواهد بود؛ سومین قسمت از مجموعه مرد عنکبوتی که تا این لحظه دو قسمت دیگر آن یعنی مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه و مرد عنکبوتی: دور از خانه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ اکران شده‌اند.

اثر سینمایی جدید این مجموعه دنباله فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه خواهد بود و فعلا در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. فیلم هنوز عنوان مشخصی ندارد و توسط جان واتس کارگردانی خواهد شد.

در حال حاضر اطلاعات زیادی از این پروژه در دست نیست؛ همین قدر می‌دانیم که فیلم ادامه قسمت دوم مجموعه است و قرار است ۵ نوامبر سال ۲۰۲۱ روی پرده سینما برود.

در حال حاضر هواداران تام هالند امیدوارند که او بزودی بتواند با حضور در ادامه پروژه آنچارتد فیلم‌برداری این اثر سینمایی را پشت سر بگذارد و برنامه کاری خود را برای حضور سر صحنه مرد عنکبوتی جدید خالی کند. به این ترتیب اگر برنامه‌های این بازیگر جوان خوب پیش برود باید در سال میلادی آینده شاهد اکران سه اثر سینمایی از او باشیم.

