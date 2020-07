شرکت نت‌فلیکس در حال کار روی فیلم جعبه پرنده ۲ است. این اثر سینمایی دنباله‌ای است بر فیلم ترسناکی که سال ۲۰۱۸ با بازی ساندرا بولاک و تراوانته رودز از این شبکه پخش شد.

خبر کار روی فیلم جعبه پرنده ۲ را جاش مالرمان نویسنده رمان جعبه پرنده به رسانه‌ها اعلام کرده است. قسمت اول این مجموعه سینمایی داستانی آخرالزمانی را درباره یک مادر و دو فرزندش روایت می‌کرد که باید از خود محافظت کنند. داستان در شرایطی جریان دارد که موجوداتی شرور جهان را تسخیر کرده‌اند و اگر به آن‌ها نگاه کنید دیوانه شده و مجبور به خودکشی می‌شوید. در این شرایط تنها راه‌حل پوشاندن چشم‌ها است تا با ندیدن این موجودات از مرگ حتمی در امان بمانید.

بسیاری از هواداران این اثر سینمایی تمایل دارند از داستان قسمت دوم مطلع شوند. برای آگاهی از خط داستانی قسمت دوم باید منتظر دنباله رمانی باشیم که قسمت اول براساس آن ساخته شده بود و دنباله رمان قرار است در تاریخ ۲۱ جولای سال میلادی جاری یعنی ۳۱ تیرماه امسال منتشر شود. گفته می‌شود قسمت دوم موضوعاتی مربوط به آینده مالوری هیز را آشکار خواهد کرد. روایت ۱۲ سال پس از فیلم اول جریان دارد و فرزندان مالوری به سن نوجوانی رسیده‌اند. گفته می‌شود فردی که گمان میرفته مرده است در این داستان بازمی‌گردد و مشخص می‌شود که زنده مانده؛ این شخصیت ممکن است از شخصیت‌های قسمت اول باشد یا اساسا فردی باشد که در قسمت قبل او را ملاقات نکرده‌ایم. در نهایت این نکته نیز مطرح شده که هیولاهای قسمت جدید موجوداتی تغییریافته و به مراتب ترسناک‌تر از قبل خواهند بود.

با توجه به نکاتی که درباره داستان رمان جدید و احتمالا فیلم جدید افشا شده باید انتظار استقبال گسترده مخاطبان نت‌فلیکس از قسمت دوم این اثر را داشته باشیم مگر آنکه کارگردان به دلایلی تصمیم بگیرد از خط داستانی رمان جدید پیروی نکند یا ساندرا بولاک بازیگر قسمت قبل تصمیم بگیرد در دنباله فیلم جعبه پرنده مشارکت نداشته باشد.

در حال حاضر شبکه نت‌فلیکس هیچ اطلاعاتی را به شکل رسمی درباره فیلم جعبه پرنده ۲ منتشر نکرده است اما آنچه نویسنده کتاب درباره فعالیت‌های نت‌فلیکس و ادامه پروژه به خبرگزاری‌ها گفته است می‌تواند شروع مسیری باشد که در ادامه آن شاهد انتشار اطلاعات رسمی بیشتری درباره این فیلم جدید باشیم.

براساس آنچه موسسه تحقیقات رسانه‌ای نیلسن اعلام کرد جعبه پرنده در ایالات متحده آمریکا توسط حدود ۲۶ میلیون نفر در ۷ روز اول انتشار دیده شده. نت‌فلیکس نیز پیشتر اعلام کرده بود این اثر سینمایی در جهان توسط ۴۵ میلیون مخاطب ظرف یک هفته دیده شده. تعریف دیده‌شدن فیلم از نظر نت‌فلیکس استریم‌ ۷۰ درصد مدت زمان آن است. نت‌فلیکس آن زمان اعلام کرد این آمار و ارقام برای شرکت یک رکورد به حساب می‌آید. مدتی بعد نیز مشخص شد مخاطبان فیلم در اولین ماه پس از انتشار به ۸۰ میلیون خانوار رسیده است. براساس بعضی تخمین‌های دیگر ادعا شده فیلم با یک اکران عادی چیزی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فروش می‌کرد.

