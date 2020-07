فیلم مرد خاکستری (The Gray Man) یکی از آثار جدید شبکه نت‌فلیکس، قرار است توسط برادران روسو با هزینه‌ای قابل توجه ساخته شود.

برادران روسو که به دلیل ساخت چندین اثر در جهان سینمایی مارول از جمله فیلم‌هایی از مجموعه «انتقام‌جویان» (Avengers) شهرت دارند چندی پیش فیلم سینمایی «استخراج» (Extraction) را به کارگردانی سم هارگریو برای نت‌فلیکس تهیه کردند.

حال مشخص شده که این دو برادر قرار است در ادامه همکاری خود با نت‌فلیکس یک فیلم سینمایی جدید را برای این شبکه کارگردانی کنند. این پروژه مرد خاکستری نام دارد و طبق آنچه خبرگزاری ددلاین توصیف کرده یک مجموعه سینمایی در حد و اندازه‌های جیمز باند خواهد بود و بودجه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده است.

براساس آنچه اعلام شده بودجه تولید فیلم مرد خاکستری آن را به گران‌قیمت‌ترین فیلمی تبدیل می‌کند که تا به حال توسط نت‌فلیکس ساخته شده. از جمله اطلاعات دیگری که فعلا از این پروژه منتشر شده حضور رایان گاسلینگ و کریس ایوانز به عنوان دو بازیگر شاخص آن است. می‌دانیم که ایوانز پیش از این هم سابقه همکاری با برادران روسو را در «کاپیتان آمریکا» (Captain America) و مجموعه انتقام‌جویان دارد.

اما مرد خاکستری علاوه بر کریس ایوانز یک ارتباط مستقیم دیگر هم با مجموعه انتقام‌جویان دارد؛ در واقع فیلم‌نامه‌نویسان انتقام‌جویان کریستوفر مارکوس و استیون مک‌فیلی (فیلم‌نامه‌نویسان جنگ ابدیت و پایان بازی) نسخه اولیه فیلم‌نامه مرد خاکستری را که توسط جو روسو نوشته شده ویرایش کرده‌اند.

به نظر می‌رسد موفقیت فیلم سینمایی استخراج، نت‌فلیکس را به فکر همکاری بیشتر با برادران روسو انداخته است. این دو برادر بنیان‌گذاران و چهره‌های اصلی شرکت AGBO – شرکت سازنده فیلم سینمایی استخراج – هستند و فیلم جدید هم قرار است توسط همین شرکت فیلم‌سازی مستقل تولید شود. استخراج با بازی کریس همسورث درباره مامور مزدوری که قصد نجات پسر دزدیده‌شده یک قاچاقچی بزرگ را از شهری غیرقابل نفوذ دارد با بازدید ۹۹ میلیون مخاطب نت‌فلیکس ظرف ۴ هفته همراه بود و به پرمخاطب‌ترین فیلم این شبکه در طول تاریخش تبدیل شد.

اما بازگردیم به مرد خاکستری؛ این اثر اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته مارک گرینی که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. این رمان برای اولین‌بار کورت جنتری (ملقب به مرد خاکستری) یک آدمکش و مامور سابق سیا را به مخاطبان خود معرفی می‌کند. رایان گاسلینگ در نقش جنتری باید یک رویارویی مرگبار را با لوید هانسن (با بازی کریس ایوانز) یکی از همکاران سابقش که حالا قصد نابود کردن او را دارد تجربه کند. براساس آنچه تا کنون مشخص شده گاسلینگ در این پروژه ماندگار است و در قسمت‌های بعدی نیز نقش اصلی را برعهده دارد.

آنتونی روسو در مصاحبه با خبرگزاری ددلاین این اثر سینمایی جدید را با فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» (Captain America: The Winter Soldier) مقایسه کرده و گفته این فیلم هم در همان قلمرو است با این تفاوت که در دنیایی واقع‌گرایانه جریان دارد. جو روسو نیز هدف از ساخت فیلم را تولید محصولی کاملا قابل رقابت با آثاری که در سینما اکران می‌شوند دانسته و همکاری با گاسلینگ و ایوانز را رویایی ارزیابی کرده است.

در حال حاضر زمان شروع تولید فیلم سینمایی مرد خاکستری آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی در نظر گرفته شده است.

The post سازندگان انتقام‌جویان گران‌ترین فیلم نت‌فلیکس را کارگردانی می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala