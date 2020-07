 ۱۵ فیلم پرسود تاریخ سینما که صاحبانشان را ثروتمند کردند

اگر فیلمسازی با بودجه‌ی کم بتواند اثری باب میل مخاطب عام بسازد، احتمال پولدار شدن او بسیار زیاد است! در این مطلب به معرفی ۱۵ مورد از پرسودترین فیلم‌های تاریخ سینما می‌پردازیم تا ببینیم چه آثار سینمایی توانسته‌اند حسابی سرمایه‌گذاران‌شان را ثروتمند کنند.

در این فهرست فیلم‌هایی را داریم که با بودجه‌ی کمتر از ۱ میلیون دلار، موفق به فروشی بالغ ‌بر ۵۰ میلیون دلار شده‌اند که برای چنین آثاری رقمی فوق‌العاده محسوب می‌شود. شاید افتتاحیه‌ی یک فیلم پرهزینه‌ی بلاک‌باستری در آمریکا یا چین بیشتر از کل میزان فروش برخی از این فیلم‌ها باشد، اما باید شاخص سوددهی و نسبت هزینه ساخت و فروش را در نظر گرفت تا متوجه شویم چرا این ۱۵ اثر، پرسودترین فیلم‌ها تاریخ سینما هستند.

توجه: در محاسبه‌ی میزان بازده سرمایه‌گذاری تنها مقدار سرمایه‌ي اولیه و درآمد نهایی مد نظر نیست، بلکه عواملی همچون ریسک بازار و متغیر تصادفی نیز در اندازه‌گیری آن دخیل هستند.

۱۵- گریس

عنوان اصلی: Grease

کارگردان: رندال کلایسر

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۲

محصول ۱۹۷۸

بودجه: ۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۱۸۴.۱۲۶.۰۱۶ دلار

یک فیلم کلاسیک خوش رنگ و لعاب آمریکایی به کارگردانی رندال کلایسر که بر اساس فیلم موزیکالی با همین نام ساخته شده‌ است. از بازیگران اصلی «گریس» می‌توان به جان تراولتا، الیویا نیوتن جان، جف کانووی، دُدی گودمن و استوکارد چنینگ اشاره کرد. بازیگرانی که در آن دوران در ابتدای مسیر ستاره شدن قرار داشتند و نقش به‌سزایی در رقم خوردن بازگشت سرمایه‌ی ۲۹۶۹ درصدی این فیلم ایفا کرده‌اند.

۱۴- خدا نمرده است

عنوان اصلی: God’s Not Dead

کارگردان: هارولد کرونک

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۴.۷

محصول ۲۰۱۴

بودجه: ۱.۱۵۰.۰۰۰ دلار

سود: ۳۶.۶۹۳.۹۵۲ دلار

فیلم «خدا نمرده است» محصول سال ۲۰۱۴ به کارگردانی هارولد کرونک و با بازی شن هارپر، دیوید ای آر وایت و فرانکلین گراهام با بازگشت سرمایه‌ی ۳۰۹۱ درصدی از موفق‌ترین آثار سینمای مذهبی در زمینه سوددهی به شمار می‌رود. جالب است بدانید این فیلم مذهبی-مسیحی به لطف فروش خوب و مداومش بیش از ۵ ماه روی پرده‌ی سینماهای آمریکا بوده ‌است.

۱۳- انتظار…

عنوان اصلی: Waiting…

کارگردان: راب مکتیتریک

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۶.۸

محصول ۲۰۰۵

بودجه: ۱.۱۲۵.۰۰۰ دلار

سود: ۳۶.۱۲۸.۷۰۹ دلار

یک فیلم کمدی آمریکایی محصول سال ۲۰۰۵، به کارگردانی راب مکتیتریک و با حضور رایان رینولدز، آنا فاریس و جاستین لانگ که به لطف شوخی‌های جوان‌پسندانه و جو سرخوشانه‌اش موفق به بازگشت سرمایه ۳۱۱۱ درصدی شده‌است. در سال ۲۰۰۹ دنباله‌ای تحت عنوان «هنوز در حال انتظار…» برای این فیلم ساخته شد که نتوانست موفقیت‌های مالی فیلم نخست را تکرار کند.

۱۲- آدم‌های گربه‌ای

عنوان اصلی: Cat People

کارگردان: ژاک تورنر

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۳

محصول ۱۹۴۲

بودجه: ۱۳۴.۰۰۰ دلار

سود: ۴.۵۹۶.۸۵۳ دلار

فیلم «آدم‌های گربه‌ای» با نرخ بازگشت سرمایه‌ی ۳۳۳۰ درصدی یکی از موفق‌ترین فیلم‌های کلاسیک در سبک‌های ترسناک، فانتزی و نوآر از این حیث است. این فیلم داستان دختر جوان صربستانی به اسم ايرنا دوبروونا را روایت می‌کند که افراد دهکده زادگاهش با جادوی سیاهی به نام مارمالوكس می‌توانستند خود را به انسان‌هایی گربه‌نما تبدیل کنند. در ادامه، این ماجرای اسطوره‌ای به یک داستان عاشقانه پیوند می‌خورد و قصه جذابی را پدید می‌آورد.

۱۱- پیتر پن

عنوان اصلی: Peter Pan

کارگردان: ویلفرد جکسون

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۳

محصول ۱۹۵۳

بودجه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۱۳۹.۷۵۷.۶۷ دلار

مگر می‌شود متولد دهه‌ی ۷۰ به قبل باشید و با انیمیشن «پیتر پن» خاطره نداشته باشید؟ اثری در سبک فانتزی، موزیکال و ماجراجویی به کارگردانی ویلفرد جکسون که همین الان هم توان سرگرم کردن خردسالان و نوجوانان را دارد. این انیمیشن دیزنی با بازگشت سرمایه ۳۳۹۴ درصدی نشان می‌دهد همیشه برای سودآور بودن لازم نیست بزرگ شوید!

۱۰- کریسمس چارلی براون

عنوان اصلی: : A Charlie Brown Christmas

کارگردان: بیل ملندز

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۸.۳

محصول ۱۹۶۵

بودجه: ۱۵۰.۰۰۰ دلار

سود: ۵.۳۰۶.۶۱۲ دلار

برخی از نویسنده‌ها علاقه‌ی چندانی به ساخت اقتباس سینمایی و تلویزیونی از روی آثارشان ندارند. چارلز شولز هم یکی از این افراد بوده و به سختی اجازه داد شبکه سی‌بی‌اس مجموعه تلویزیونی «کریسمس چارلی براون» را بر اساس داستان‌های مصور او با نام «بادام زمینی‌ها» بسازد. علی‌رغم این که شولز اصلا از محصول سی‌بی‌اس راضی نبود، اما مردم آمریکا بیش از حد انتظار از این انیمیشن راضی بودند. بر اساس آمار منتشر شده نرخ بازگشت سرمایه «کریسمس چارلی براون» با احتساب میزان درآمد حاصله از نمایش‌های خانگی و سینمایی، ۳۴۳۸ درصد بوده‌است.

۹- شیطان درون

عنوان اصلی: The Devil Inside

کارگردان: ویلیام برنت بل

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۴.۲

محصول ۲۰۱۵

بودجه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۳۷.۴۲۲.۱۴۶ دلار

فیلم «شیطان درون» به کارگردانی ویلیام برنت بل یکی دیگر از آثار ترسناک حاضر در میان پرسودترین فیلم‌هاست. فیلم‌های ترسناک عموما بودجه‌ی چندانی ندارند و به همین ‌خاطر اغلب موفق به بازگشت سرمایه و سودآوری می‌شوند. داستان فیلم روایتگر زندگی جن‌گیر شکست‌خورده‌ای به نام ماریا رُسی است. او پس از این که در یک مراسم جن‌گیری باعث مرگ سه نفر می‌شود، کنترل اعصاب خود را از دست داده و راهی یک آسایشگاه روانی می‌شود. ۲۰ سال پس از آن واقعه، فرزند ماریا به منظور کمک به مادرش قصد دارد از حقایق پشت پرده‌ی آن مراسم جن‌گیری پرده بردارد. این فیلم با ۳۶۴۲ درصد بازگشت سرمایه، جایگاه نهم فهرست را تصاحب کرده ‌است.

۸- جشن بزرگ

عنوان اصلی: The Big Parade

کارگردان: کینگ ویدور

امتیاز imdb: از ۱۰معادل ۷.۹

محصول: ۱۹۲۵

بودجه: ۲۴۵.۰۰۰ دلار

سود: ۱۱.۰۱۵.۷۹۱ دلار

«جشن بزرگ» یک فیلم کلاسیک به کارگردانی کینگ ویدور و با بازی جان گیلبرت است که در بستر جنگ جهانی اول یک ماجرای عاشقانه را روایت می‌کند. در آن سال‌ها ساخت فیلم‌هایی که سعی در تلطیف فضای جنگ و جامعه داشتند، معمولا با اقبال خوبی در آمریکا مواجه می‌شدند و به همین خاطر «جشن بزرگ» با نرخ بازگشت سرمایه‌ی ۴۳۹۶ به یکی از پرسودترین فیلم‌های دهه‌ی سوم قرن بیستم بدل شده‌است.

۷- یک حقیقت ناراحت‌کننده

عنوان اصلی: An Inconvenient Truth

کارگردان: دیویس گوگنهایم

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۴

محصول ۲۰۰۶

بودجه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۴۶.۴۱۶.۴۰۰ دلار

«یک حقیقت ناراحت‌ کننده» یکی از پرسودترین مستندهای تاریخ است. این فیلم مستند به موضوع همواره ملتهب آلوده شدن محیط زیست توسط انسان‌ها می‌پردازد و با بیانی صریح نشان می‌دهد که چگونه آدمی خواسته یا ناخواسته خود را در معرض بزرگ‌ترین خطرات قرار می‌دهد، بدون این که لحظه‌ای به عواقب آن‌ها بیندیشد. لارنس بندر به خاطر این مستند موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم مستند شد و بازگشت سرمایه‌ی ۴۵۴۲ درصدی نشان می‌دهد علاوه‌ بر منتقدان، مردم هم این اثر را دوست‌داشته‌اند.

۶- کله‌پاک‌کن

عنوان اصلی: Eraserhead

کارگردان: دیوید لینچ

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۴

محصول ۱۹۷۷

بودجه: ۱۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۴.۶۵۲.۵۳۵ دلار

دیوید لینچ برای تامین هزینه‌های ساخت «کله‌پاک‌کن» به عنوان نخستین فیلم بلندش دچار دردسرهای بسیاری شد، اما بازگشت سرمایه ۴۵۵۳ درصدی این فیلم باعث شد او در ساخت اثر بعدی‌اش مسیر هموارتری را پیش ‌رو داشته باشد. ساخت «کله‌پاک‌کن» با حمایت بنیاد فیلم آمریکا در دورانی که لینچ در آنجا مشغول به تحصیل بود صورت گرفت. این فیلم همواره به خاطر مضامین خاص و تصاویر سورئالش مورد تحسین بوده‌ است.

۵- اعدام

عنوان اصلی: The Gallows

کارگردان: تراویس کلاف و کریس لوفینگ

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۴.۲

محصول: ۲۰۱۵

بودجه: ۱۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۶.۸۹۸.۴۹۴ دلار

ساخت یک فیلم بلند با بودجه d 100 هزار دلاری کار بسیار دشواری است، اما تراویس کلاف و کریس لوفینگ با فیلم «اعدام» از عهده این کار برآمده‌اند. با اینکه «اعدام» به هیچ‌وجه باب میل منتقدین نبود، اما با فروش بیش از ۴۳ میلیون دلار در گیشه، موفق به بازگشت سرمایه ۶۷۹۸ درصدی شد. بیست سال بعد از یک حادثه بسیار وحشتناک در یک نمایش مدرسه‌ای، دانش‌آموزان مدرسه تصمیم به برگزاری سالگرد آن اتفاق وحشتناک می‌گیرند، اما خیلی زود اوضاع بهم می‌ریزد و همه چیز از کنترل خارج می‌شود.

۴- کشتار با اره‌برقی در تگزاس

عنوان اصلی: The Texas Chainsaw Massacre

کارگردان: توبی هوپر

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۷.۵

محصول ۱۹۷۴

بودجه: ۱۴۰.۰۰۰ دلار

سود: ۱۴.۱۶۴.۸۵۸ دلار

برخی از فیلم‌ها به واسطه بدعت‌های فرمی، روایی یا ساختاری که دارند موفق می‌شوند بر سینمای پس از خودشان تاثیر بگذارند و تا سال‌ها می‌توان ردی از آن‌ها را در آثار موفق هم‌سبکشان پیدا کرد؛ «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» به کارگردانی توبی هوپر یکی از این فیلم‌ها است. چند جوان که مسیر خود را در راه رسیدن به تگزاس گم کرده‌اند، در یکی از جاده‌های فرعی جوان عجیبی را سوار اتومبیل‌شان می‌کنند. به دنبال سلسله اتفاقاتی، اعضای گروه رفته رفته به دام یک خانواده آدم‌خوار تگزاسی می‌افتند و این آغاز ماجراهای فیلم است. «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» آن‌قدر محبوب شد که با فروش ۳۰ میلیون دلاری‌اش توانست بازگشت سرمایه‌ای ۱۰.۰۱۸ درصدی داشته باشد.

۳- ضد حریق

عنوان اصلی: Fireproof

کارگردان: الکس کندریک

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۶.۵

محصول ۲۰۰۸

بودجه: ۵۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۵۷.۰۹۶.۱۷۸ دلار

«ضد حریق» یکی دیگر از آثار حاضر در میان پرسودترین فیلم‌هاست که مضامین مذهبی نقش به سزایی در موفقیت‌های تجاری آن داشته‌اند. این فیلم با این که نظر منتقدان را جلب نکرد، اما موفق شد بیش از ۳۳ میلیون دلار بفروشد و با بازگشت سرمایه‌ی ۱۱.۳۱۹ درصدی یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های مستقل سال ۲۰۰۸ باشد. این فیلم در مورد زندگی زن و شوهری به اسم کاترین و کلب است که به دنبال رفتارهای نادرست کلب زندگی‌شان به ورطه‌ی نابودی کشیده شده ‌است. اما تقدیر، سرانجام متفاوتی را نسبت به وضعیت آغازین فیلم برایشان در نظر دارد.

۲- فعالیت فراطبیعی

عنوان اصلی: Paranormal Activity

کارگردان: اورن پلی

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۶.۳

محصول ۲۰۰۷

بودجه: ۴۵۰.۰۰۰ دلار

سود: ۸۹.۳۷۶.۵۴۹ دلار

بازهم یک فیلم ترسناک! انگار یک قانون نانوشته برای موفقیت فیلم‌های ترسناک کم هزینه در گیشه وجود دارد؛ زیرا اغلب فیلمسازانی که در پروژه‌های ترسناک کوچک خود کمی خلاقیت را چاشنی کار کرده‌اند، با موفقیت‌های تجاری چشم‌گیری مواجه شده‌اند. فیلم مستقل «فعالیت فراطبیعی» با بازده سرمایه ۱۹.۷۶۱ درصدی به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانیِ اورن پلی در سال ۲۰۰۷ توانست فراتر از انتظارات ظاهر شود. این فیلم که در منزل شخصی پلی فیلم‌برداری شده ‌است، داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که به خانه‌ای در حومه‌ی شهر نقل ‌مکان می‌کنند، اما حضور نیرویی در نیمه‌های شب، آرامششان را برهم می‌زند.

۱- روبه‌رو شدن با غول‌ها

عنوان اصلی: Facing the Giants

کارگردان: الکس کندریک

امتیاز imdb: از ۱۰ معادل ۶.۶

محصول ۲۰۰۶

بودجه: ۱۰۰.۰۰۰ دلار

سود: ۳۸.۵۵۱.۲۵۵ دلار

یک فیلم ورزشی توانسته رتبه‌ي نخست فهرست پرسودترین فیلم‌ها را تصاحب کند. فیلم‌های ورزشی اغلب عملکرد قابل‌قبولی در گیشه دارند، اما «روبه‌رو شدن با غول‌ها» با ترکیب این سبک با زیر سبک مسیحی-مذهبی موفق شد به فرمولی طلایی برای کسب درآمد دست ‌یابد. دومین فیلم بلند کارنامه‌ی حرفه‌ای الکس کندریک با نرخ بازگشت سرمایه ۳۸.۴۱۵ درصدی به همه نشان داد ترکیب چند تم عام‌پسند در قالب یک فیلم سینمایی تا چه اندازه می‌تواند سودآور باشد.

