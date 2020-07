با شیوع ویروس کرونا صنعت فیلم هم مثل خیلی دیگر از تجارت‌ها دچار تغییرات فاحش شده است. اما بعد از مدت‌ها با اکران محدود دو فیلم و باز شدن چند سینمای آمریکا توانستیم سری به باکس آفیس بزنیم که در یک رقابت دو نفره فیلم Relic (یادگار) توانسته در صدر جدول قرار بگیرد. هر چند باز شدن سینماها به این معنا نیست که مردم هم به سینما می‌روند.

بسیاری از استودیوهای بزرگ در این روزها مجبور شده‌اند پخش فیلم‌هایشان را عقب بیاندازند. در حال حاضر حدود هزار سالن سینما در آمریکا بازگشایی شده‌اند ولی طبعا تاثیر کووید ۱۹ باعث شده که تعداد کمتری فیلم به نسبت گذشته اکران شوند و البته مردم هنوز هم مراعات می‌کنند و به سینما نمی‌روند. فروش فیلم‌ها با دوران پیش از کرونا قابل مقایسه نیست.

در صدر جدول فیلم «یادگار» اولین ساخته‌ی ناتالی اریکا جیمز قرار دارد. فیلم سه هفته‌ای است که اکران شده و کلا ۸۰۰ هزار دلار فروش کرده و فروش این آخر هفته‌اش هم ۲۰۰ هزار دلار بوده است. این درام ترسناک نود دقیقه‌ای داستان سه نسل از زنان یک خانواده است.

کی و دخترش سام به خانه‌ی ادنا مادر کی سفر می‌کنند. به مقصد که می‌رسند از همسایه‌ها می‌شنوند که ادنا مدتی است دیده نشده. خانه خالی است و کپک روی دیوارها و میوه‌ها را پوشانده است. وضعیت خانه جوری است که انگار ادنا دچار جنون بوده. آن‌ها به پلیس گزارش می‌دهند. سام چیزهای عجیب و غریبی در خانه می‌بیند و کابوس‌ها کی را تسخیر می‌کنند. کی در کابوس‌هایش جنازه‌ای را در کلبه‌ای می‌بیند که شبیه همان کپک‌های خانه‌ی ادنا رویش را پوشانده است. کم‌کم به نظر می‌رسد طلسم جنونی در این خانه وجود دارد که همه‌ی اعضای آن را تسخیر می‌کند.

پسران بد تا ابد؛ صدرنشین باکس‌ آفیس ۲۰۲۰ در غیاب رقیبان

نکته‌ی جالب فیلم آدم‌های پشت صحنه‌اش است. جیک جیلنهال، بازیگر مشهور از تهیه‌کنندگان فیلم است و برادران روسو، جو و آنتونی هم با کمپانی‌شان در مقام تهیه‌کنندگان اجرایی هستند.

فیلم «یادگار» اولین‌بار در جشنواره‌ی ساندنس به نمایش درآمد. در هفته‌ی اول اکرانش در ۶۹ سالن رقمی معادل ۱۹۲هزار و ۳۵۲ دلار به دست آورد. فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرده است. منتقدان نوشته‌اند: «فیلم «یادگار» به روشی ماهرانه و هنرمندانه تنش را در اتمسفر بیم و وحشت ایجاد می‌کند. این فیلم دستاوردی برای ناتالی اریکا جیمز به عنوان فیلم اول محسوب می‌شود.»

امتیاز متاکریتیک فیلم ۷۷ از ۱۰۰ است. دیوید رونی منتقد هالیوود ریپورتر درباره‌ی آن گفته است: «خانه‌ی تسخیر شده‌ی ناامیدکننده‌ی فیلم «یادگار» تبدیل به کنایه‌ای تاثیرگذار و آزاردهنده از بلای جنون می‌شود که شبیه همان کپک‌های موذی از زن مصیبت‌زده روی سایر اعضای خانواده که شاهد این ماجرا هستند پخش می‌شود. طبعا فیلم را با آثار ترسناک دیگری با مضمامین مشابه مثل «موروثی» آری آستر مقایسه می‌کنند. اگر چه جیمز در فیلم «یادگار» به آن عمق نمی‌رسد اما از طرفی موفق می‌شود برداشت متفاوتی ارائه بدهد.»

ناتالی اریکا جیمز پیش از این تجربه‌ی ساختن چند فیلم کوتاه را داشت و این اولین تجربه‌ی فیلم بلندش به شمار می‌رود که توانسته نظر منتقدان را جلب کند.

رتبه‌ی دوم جدو فروش در اختیار فیلم «رنجور» (The Wretched) است. این یکی هم فیلم ترسناک ماورالطبیعه است که فیلمنامه‌نویس و کارگردانش برادران پیرس به نام‌های برت و درو هستند. جان پل هاوارد، پیپر کردا و کوین بیگلی از بازیگران این فیلم هستند که نه کارگردانانش مشهور است و نه بازیگرانش.

فیلم «رنجور» هم در شبکه‌های نمایش خانگی و هم در درایوین‌ها (سینما ماشین‌ها) به نمایش درآمده است. آخر هفته‌ی گذشته فروش فیلم صفر بوده اما در طول دوازده هفته‌ی اکرانش ۱.۲ میلیون دلار فروخته است و به این ترتیب در جایگاه دوم جدول فروش قرار دارد. البته پاندمیک کرونا یه اتفاق بامزه برای این فیلم رقم زد و در دوران محدودیت سینماها تبدیل بعد از «آواتار» تبدیل به دومین فیلمی شد که برای شش هفته‌ی متوالی صدرنشین جدول فروش بود!

داستان فیلم در سال ۱۹۸۵ اتفاق می‌افتد. مگان به خانه‌ی گمبل‌ها می‌رود تا از دخترشان پرستاری و مراقبت کند. او در زیرزمین موجودی را پیدا می‌کند که به دختر کوچک غذا می‌دهد. مگان می‌خواهد فرار کند اما آقای گمبل در را روی او می‌بندد. به زمان حال برمی‌گردیم و بن را می‌بینیم که والدینش قرار است از هم جدا شوند و بن پیش پدرش می‌رود. او با پسری به نام دیلون رفیق می‌شود و آن‌ها درختی پیدا می‌کنند که روی آن همان نشانه‌ای است که اوایل فیلم روی در خانه‌ی گمبل‌ها دیده بودیم. وقتی یک روز بن سراغ دیلن می‌رود صاحبخانه ادعا می‌کند که فرزندی ندارد و بن مشکوک می‌شود و شروع به تحقیق درباره‌ی جادوگری می‌کند که بچه‌ها را می‌دزدد.

فیلم اول در ۱۲ سالن اکران شد و نزدیک ۶۶ هزار دلار فروخت و در نتیجه در هفته‌ی اول اکرانش صدرنشین جدول فروش شد.

منتقدان هم به نسبت از فیلم راضی هستند. آن‌ها می‌گویند: «در ژانر فیلم‌هایی که در آن‌ها جادوگری در جنگل مخفی شده این فیلم موفق می‌شود جوری تماشاگرش را در تعلیق نگهدارد که دائم منتظر باشند درو و برت نکته‌ی تازه‌ای برایشان رو کنند.»

جلوه‌های ویژه‌ی فیلم واقعا ترسناک از کار درآمده‌اند و فیلم «رنجور» موفق می‌شود هیجانات معمول را تبدیل به ترس و وحشت واقعی کند. منتقد لس‌آنجلس تایمز نوشته است: در زمینه‌ی اقناع کننده بودن داستان و شخصیت‌ها برادران پیرس چندان موفق نبودند اما به جایش موفق شدند همان اتمسفر کلاسیک و تعلیق فیلم‌های ترسناک را خلق کنند. کمتر پیش می‌آید که فیلم شگفت‌زده‌تان کند اما واقعا ماهرانه ساخته شده و به خصوص موسیقی دوین باروز و حرکت دوربین کانر مورفی کمک بزرگی به درآمدن فضای فیلم بوده است».

البته همه‌ی منتقدان هم با فیلم تا این حد همدل نبوده‌اند. مثلا منتقد سایت راجر ایبرت به فیلم فقط یک و نیم ستاره داده و گفته که برخلاف سریال «چیزهای عجیب» این فیلم چیز چندانی از احساس وحشت و نگرانی نوجوانان به ما نمی‌گوید.

فیلم از منتقدان متاکریتیک امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ را کسب کرده است.

با توجه به این که ویروس کرونا ادامه دارد و وضعیت سینماها مشخص نیست شاید تا مدت‌ها این دو فیلم تنها آثار حاضر در جدول فروش باشند.

البته روز گذشته فیلم «پالم اسپرینگز» در رده‌ی دوم جدول حضور داشت که به دلیلی که مشخص نیست از جدول بیرون آمده است.

The post باکس آفیس هفته؛ مردم به سینما نمی‌روند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala