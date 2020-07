تام هنکس را به عنوان بازیگر و تهیه‌کننده می‌شناختیم ولی کمتر کسی او را به عنوان فیلمنامه‌نویس و کارگردان به یاد می‌آورد. فیلم سگ تازی (Greyhound) که به تازگی اکران شده یادمان آورد که سال ۱۹۹۶ تام هنکس فیلمنامه‌ای نوشته بود به نام «آن کاری که می‌کنی» (That Thing You Do) و خودش هم آن را کارگردانی کرده بود. فیلمنامه‌ی «سگ تازی» را تام هنکس نوشته و خودش هم نقش اول را بازی می‌کند. آرون اشنایدر کارگردان فیلم است.

«سگ تازی» دومین فیلم آرون اشنایدر در مقام کارگردان است. فیلم اول او به نام «Get Low» درام محصول ۲۰۰۹ با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده بود. «سگ تازی» درامی تاریخی-جنگی است که از اتفاقی که در جنگ جهانی دوم رخ داده بود الهام گرفته است.

داستان فیلم سگ تازی

در طول جنگ آتلانتیک کاروانی متشکل از ۳۷ کشتی متفقین می‌خواهند به سمت لیورپول بروند. یکی از این اسکورت‌ها ناوشکن کلاس فلچر با نام رمز سگ تازی است. کاپیتان کراوس مسئول کشتی سگ تازی است. این اولین فرماندهی او در یک کشتی جنگی به شمار می‌رود. کشتی وارد حوزه‌ای از اقیانوس می‌شود که دیگر تحت حفاظت هواپیماها قرار ندارد. سه روز کشتی باید مسیر خودش را بدون مراقبت هوایی طی کند. از یکی از کشتی‌ها خبر می‌رسد که زیردریایی‌های آلمان در مسیرشان قرار دارند و آماده‌ی حمله هستند. خیلی زود کشتی‌های کاروان مورد حمله قرار می‌گیرند و اکثرشان غرق می‌شوند. فرمانده کراوس ولی کشتی را جوری هدایت می‌کند که بتوانند جان سالم به در ببرند.

تولید فیلم سگ تازی

سپتامبر ۲۰۱۶ اعلام شد که تام هنکس فیلمنامه‌ای درباره‌ی ناوشکنی در جنگ جهانی دوم نوشته است. فیلمنامه‌ی او اقتباسی از رمان «چوپان خوب» نوشته‌ی سی.اس فورستر بود. همان موقع تام هنکس ابراز تمایل کرد که خودش هم نقش اول فیلم را بازی کند. آرون اشنایدر که کارنامه‌ی پرباری به عنوان فیلمبردار داشت و قبل از آن فقط یک فیلم ساخته بود برای کارگردانی فیلم انتخاب شد و سونی هم پخش‌کننده‌ی آن شد.

بودجه‌ی تولید فیلم ۵۰ میلیون دلار بود. فیلم قرار بود اواخر اسفند سال گذشته به نمایش دربیاید اما مثل خیلی از فیلم‌های دیگر تحت تاثیر ماجرای کرونا اکرانش به تعویق افتاد. در نهایت گزارش دادند که اپل حق پخش فیلم را به مبلغ ۷۰ میلیون دلار خریده است و «سگ تازی» از طریق این شبکه‌ی آنلاین پخش شد.

اپل گفته است که افتتاحیه‌ی این فیلم بزرگترین افتتاحیه‌ی یک فیلم در پلتفرم اپل بوده است. ددلاین هالیوود گفت که این فروش متناسب با فروش تابستانی باکس آفیس بوده است. به جز تام هنکس، الیزابت شو و استفان گراهام هم بازیگران فیلم هستند. الیزابت شو نقش زنی را بازی می‌کند که تام هنکس عاشقش است و البته حضور کوتاهی در فیلم دارد. «سگ تازی» یک فیلم کاملا مردانه است که نود درصد زمان آن هم روی کشتی و دریا می‌گذرد.

نظر منتقدان

فیلم از نظر منتقدان اثر متوسطی است. در سایت روتن تومیتوز امتیاز ۷۹ را به دست آورد و در سایت متاکریتیک امتیاز آن ۶۳ از ۱۰۰ است. منتقدان معتقدند که شخصیت‌پردازی‌های فیلم به اندازه‌ی سکانس‌های اکشن آن قوی نیستند.

مایکل فیلیپس (شیکاگو تریبون- ۷۳ از ۱۰۰): فیلم استواری است و تام هنکس در ذات انسانی خودش آن‌قدر به قهرمانان معمولی زیر آتش علاقه‌مند است که فیلم به همین عنوان موفق می‌شود کارش را درست انجام دهد. نمی‌دانم که فیلم روی پرده‌ی بزرگ چه‌طور به‌نظر می‌رسید اما برای دیدن در خانه فیلم خیلی خوبی است و در کمتر از ۹۰ دقیقه داستانش را جمع می‌کند.

ایان فریر (امپایر- ۶۰ از ۱۰۰): بخش مهمی از خاطرات نیروی دریایی در جنگ جهانی دوم که با نیت خوبی هم ساخته شده است و جزییات به نسبت متقاعدکننده‌ای هم دارد در فیلم «سگ تازی» روایت می‌شود. فیلم سکانس‌های اکشن خوبی هم دارد اما واقعیت این جاست که فیلم تختی است و بعد و تحرک ندارد تا واقعا احساسش کنید. نماهای جنگ میان آلمان‌ها و کشتی متفقین خیلی خوب از کار درآمده و کاملا زنده است اما خود تام هنکس و بقیه‌ی همکارانش جوری هستند که حس نمی‌کنید روی دریا هستند.

چاک بوئن (اسلنت مگزین- ۳۸ از ۱۰۰): ما در حقیقت هیچ شخصیت انسانی را روی پرده نمی‌بینیم. شبیه یک بازی اکشن جنگی بی‌پایه و اساس است.

